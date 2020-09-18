https://ria.ru/20200918/tatarstan-1577447500.html

Большинство заместителей премьер-министра Татарстана сохранили свои посты

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу утвердили кандидатуры заместителей премьер-министра региона, предложенные главой... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:16

2020-09-18T15:16

2020-09-18T15:16

республика татарстан

россия

партия роста

коммунисты россии

василь шайхразиев

роман шайхутдинов

лдпр

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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<strong>КАЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу утвердили кандидатуры заместителей премьер-министра региона, предложенные главой правительства республики Алексеем Песошиным, большинство из них сохранили свои должности, передает корреспондент РИА Новости.С 11 по 13 сентября прошли выборы главы Татарстана. Наряду с <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустамом Миннихановым</a>, возглавляющим регион с 2010 года и выдвинутым "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой Россией</a>", на должность претендовали представители "<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунистов России</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии Роста</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" и <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>. В Татарстане зарегистрировано 2,94 миллиона избирателей. По данным Центризбиркома республики, явка на выборах составила 78,78%. Минниханов набрал 83,27% голосов избирателей. В пятницу Минниханов торжественно вступил в должность главы Татарстана и подписал указ о сложении полномочий правительством республики.Ранее на заседании в пятницу депутаты уже утвердили Песошина в должности премьер-министра республики по предложению главы Татарстана."В структуре исполнительных органов государственной власти и кабинета министров <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республики Татарстан</a> в соответствии с указом президента произошли изменения… В составе кабинета министров Татарстана предусмотрены девять должностей заместителей премьер-министра, в том числе трое из них – с совмещением должностей отраслевых министров. Статусом заместителя премьер-министра Татарстана наделена должность министра экономики республики, при этом должность министра образования и науки сохраняется без статуса вице-премьера", - сообщил Песошин перед представлением кандидатур вице-премьеров.Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, а также семь заместителей премьер-министра республики сохранили свои посты. Это вице-премьеры Лейла Фазлеева, <a href="http://ria.ru/person_Vasil_SHajjkhraziev/" target="_blank" data-auto="true">Василь Шайхразиев</a>, <a href="http://ria.ru/person_Roman_SHajjkhutdinov/" target="_blank" data-auto="true">Роман Шайхутдинов</a>, Шамиль Гафаров (руководитель аппарата кабинета министров РТ), Марат Зяббаров (министр сельского хозяйства и продовольствия РТ), Альберт Каримов, (министр промышленности и торговли РТ), Равиль Ахметшин (полномочный представитель Республики Татарстан в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>). Заместителем премьер-министра Татарстана – министром экономики назначен Мидхат Шагиахметов, возглавивший министерство экономики в феврале этого года.Занимавший должность вице-премьера Татарстана – министра образования и науки <a href="http://ria.ru/person_Rafis_Burganov/" target="_blank" data-auto="true">Рафис Бурганов</a> в четверг покинул пост и был назначен исполняющим обязанности ректора Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

https://ria.ru/20200625/1573444671.html

https://ria.ru/20200910/tatarstan-1577050488.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, партия роста, коммунисты россии, василь шайхразиев, роман шайхутдинов, лдпр, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), политика