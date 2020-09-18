Парламент Татарстана утвердил Песошина в должности премьер-министра
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© РИА Новости / Ильнар Тухбатов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин
Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин . Архивное фото
КАЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу утвердили кандидатуру Алексея Песошина, предложенную главой республики Рустамом Миннихановым, на должность премьер-министра Татарстана, передает корреспондент РИА Новости.
С 11 по 13 сентября прошли выборы главы Татарстана. Наряду с Миннихановым, возглавляющим регион с 2010 года и выдвинутым "Единой Россией", на должность претендовали представители "Коммунистов России", "Партии Роста", "Справедливой России" и ЛДПР. В Татарстане зарегистрировано 2,94 миллиона избирателей. По данным Центризбиркома республики, явка на выборах составила 78,78%. Минниханов набрал 83,27% голосов избирателей. В пятницу Минниханов торжественно вступил в должность главы Татарстана и подписал указ о сложении полномочий правительством республики.
"Представляю кандидатуру Песошина Алексея Валерьевича для утверждения на должность премьер-министра Республики Татарстан", - сказал Минниханов в ходе заседания парламента.
По словам главы республики, Песошина знают как эффективного руководителя и успешного политика, который обладает разносторонним управленческим опытом. Правительство под его руководством, как отметил Минниханов, конструктивно взаимодействует со всеми органами власти, уверенно решает стоящие перед республикой задачи.
Песошин возглавляет правительство Татарстана с апреля 2017 года, до этого, с начала 2014 года занимал должность первого заместителя премьер-министра республики.
Песошин родился 9 декабря 1963 года в Казани. В 1986 году окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина (инженер-механик), имеет ученую степень – кандидат физико-математических наук. В 1986-1995 годах работал научным сотрудником Казанского государственного университета. В 1995-2000 годах - специалист, заместитель главного инженера, начальник ЖЭУ №79 "Жилбытсервис". В 2000-2007 годах – заместитель директора, главный инженер, генеральный директор ОАО "Казанский завод газовой аппаратуры – Веста". В 2007-2010 годах – глава администрации Советского района Казани. В 2010-2014 годах – заместитель руководителя, руководитель исполкома Казани.