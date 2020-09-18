https://ria.ru/20200918/tatarstan-1577445065.html

Парламент Татарстана утвердил Песошина в должности премьер-министра

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу утвердили кандидатуру Алексея Песошина, предложенную главой республики Рустамом... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:41

2020-09-18T14:41

2020-09-18T14:41

республика татарстан

коммунисты россии

казанский государственный университет имени в. и. ульянова-ленина

лдпр

рустам минниханов

советский район

казань

политика

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<strong>КАЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу утвердили кандидатуру Алексея Песошина, предложенную главой республики <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустамом Миннихановым</a>, на должность премьер-министра Татарстана, передает корреспондент РИА Новости.С 11 по 13 сентября прошли выборы главы Татарстана. Наряду с Миннихановым, возглавляющим регион с 2010 года и выдвинутым "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой Россией</a>", на должность претендовали представители "<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунистов России</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии Роста</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" и <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>. В Татарстане зарегистрировано 2,94 миллиона избирателей. По данным Центризбиркома республики, явка на выборах составила 78,78%. Минниханов набрал 83,27% голосов избирателей. В пятницу Минниханов торжественно вступил в должность главы Татарстана и подписал указ о сложении полномочий правительством республики.По словам главы республики, Песошина знают как эффективного руководителя и успешного политика, который обладает разносторонним управленческим опытом. Правительство под его руководством, как отметил Минниханов, конструктивно взаимодействует со всеми органами власти, уверенно решает стоящие перед республикой задачи.Песошин возглавляет правительство Татарстана с апреля 2017 года, до этого, с начала 2014 года занимал должность первого заместителя премьер-министра республики.Песошин родился 9 декабря 1963 года в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>. В 1986 году окончил <a href="http://ria.ru/organization_Kazanskijj_gosudarstvennyjj_universitet_imeni_V_I_Uljanova_Lenina/" target="_blank" data-auto="true">Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина</a> (инженер-механик), имеет ученую степень – кандидат физико-математических наук. В 1986-1995 годах работал научным сотрудником Казанского государственного университета. В 1995-2000 годах - специалист, заместитель главного инженера, начальник ЖЭУ №79 "Жилбытсервис". В 2000-2007 годах – заместитель директора, главный инженер, генеральный директор ОАО "Казанский завод газовой аппаратуры – Веста". В 2007-2010 годах – глава администрации <a href="http://ria.ru/location_Sovetskijj_rajjon_5/" target="_blank" data-auto="true">Советского района</a> Казани. В 2010-2014 годах – заместитель руководителя, руководитель исполкома Казани.

https://ria.ru/20200918/minnikhanov-1577428315.html

советский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммунисты россии, казанский государственный университет имени в. и. ульянова-ленина, лдпр, рустам минниханов, советский район, казань, политика