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https://ria.ru/20200918/studenty-1577459504.html
Депутат назвал большинство студентов "лодырями" и "пожирателями кредитов"
Студенческий капитал, который предложили ввести в России, должны получать не все выпускники вузов, заявил радио "Комсомольская правда" депутат Госдумы Виталий... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:08
2020-09-18T18:42
россия
виталий милонов
справедливая россия
госдума рф
образование - общество
общество
политика
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Студенческий капитал, который <a href="https://ria.ru/20200918/studenty-1577420031.html" target="_blank">предложили ввести</a> в России, должны получать не все выпускники вузов, заявил радио <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a> депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Milonov/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Милонов</a>."Многие вузы не готовят специалистов. Они что, ученых готовят каких-то, ядерщиков, математиков? Нет, готовят лодырей, бездельников, будущих пожирателей кредитов, которые будут ездить в белых рубашечках на кредитных машинках Е-класса и мечтать, как они снимут хрущевку где-нибудь в Бирюлево", — сказал он.Депутат уточнил, что деньги должны получать выпускники, обучившиеся "ценным" профессиям. К ним он приписал молодых ученых, а также студентов, освоивших "рабочие специальности" — например, сварщиков, столяров и плотников. Законопроект о студенческом капитале разработал замруководителя фракции "Справедливой России" <a href="http://ria.ru/person_fedot-tumusov/" target="_blank" data-auto="true">Федот Тумусов</a>. Согласно документу, выпускникам вузов полагается выплата в размере 500 тысяч рублей, а выпускникам ссузов — 250 тысяч рублей. Тумусов также рассказал РИА Новости, что лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank">Сергей Миронов</a> выразил желание стать соавтором инициативы. В ближайшее время ее планируют направить в правительство.
https://ria.ru/20200918/studenty-1577429731.html
https://ria.ru/20200916/vuzy-1577321421.html
Ну если студенты - лодыри, то кто же тогда депутаты?)))
56
Благодаря таким депутатам , студенты ,до сих пор, остаются самым не защищённым слоем нашего общества.
42
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, виталий милонов, справедливая россия, госдума рф, образование - общество, общество, политика

Депутат назвал большинство студентов "лодырями" и "пожирателями кредитов"

18:08 18.09.2020 (обновлено: 18:42 18.09.2020)
4594
© Depositphotos / RawpixelСтуденты в перерыве между лекциями
Студенты в перерыве между лекциями - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Depositphotos / Rawpixel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Студенческий капитал, который предложили ввести в России, должны получать не все выпускники вузов, заявил радио "Комсомольская правда" депутат Госдумы Виталий Милонов.
"Многие вузы не готовят специалистов. Они что, ученых готовят каких-то, ядерщиков, математиков? Нет, готовят лодырей, бездельников, будущих пожирателей кредитов, которые будут ездить в белых рубашечках на кредитных машинках Е-класса и мечтать, как они снимут хрущевку где-нибудь в Бирюлево", — сказал он.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 11:14
Депутат назвал предложение ввести студенческий капитал популизмом
Депутат уточнил, что деньги должны получать выпускники, обучившиеся "ценным" профессиям. К ним он приписал молодых ученых, а также студентов, освоивших "рабочие специальности" — например, сварщиков, столяров и плотников.
Законопроект о студенческом капитале разработал замруководителя фракции "Справедливой России" Федот Тумусов. Согласно документу, выпускникам вузов полагается выплата в размере 500 тысяч рублей, а выпускникам ссузов — 250 тысяч рублей. Тумусов также рассказал РИА Новости, что лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выразил желание стать соавтором инициативы. В ближайшее время ее планируют направить в правительство.
Биологический факультет МГУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 14:40
В России могут ввести шестилетний специалитет
16615311060
Обсудить21
РоссияВиталий МилоновСправедливая РоссияГосдума РФОбразование - ОбществоОбществоПолитика
Популярные комментарии
Ну если студенты - лодыри, то кто же тогда депутаты?)))
18 сентября, 18:26
big_medvedbig_medved
3790109
Благодаря таким депутатам , студенты ,до сих пор, остаются самым не защищённым слоем нашего общества.
18 сентября, 18:14
Сорванец ЛиСорванец Ли
19301019
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