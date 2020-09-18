https://ria.ru/20200918/studenty-1577459504.html

Депутат назвал большинство студентов "лодырями" и "пожирателями кредитов"

Студенческий капитал, который предложили ввести в России, должны получать не все выпускники вузов, заявил радио "Комсомольская правда" депутат Госдумы Виталий... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T18:08

2020-09-18T18:08

2020-09-18T18:42

россия

виталий милонов

справедливая россия

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политика

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Студенческий капитал, который <a href="https://ria.ru/20200918/studenty-1577420031.html" target="_blank">предложили ввести</a> в России, должны получать не все выпускники вузов, заявил радио <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a> депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Milonov/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Милонов</a>."Многие вузы не готовят специалистов. Они что, ученых готовят каких-то, ядерщиков, математиков? Нет, готовят лодырей, бездельников, будущих пожирателей кредитов, которые будут ездить в белых рубашечках на кредитных машинках Е-класса и мечтать, как они снимут хрущевку где-нибудь в Бирюлево", — сказал он.Депутат уточнил, что деньги должны получать выпускники, обучившиеся "ценным" профессиям. К ним он приписал молодых ученых, а также студентов, освоивших "рабочие специальности" — например, сварщиков, столяров и плотников. Законопроект о студенческом капитале разработал замруководителя фракции "Справедливой России" <a href="http://ria.ru/person_fedot-tumusov/" target="_blank" data-auto="true">Федот Тумусов</a>. Согласно документу, выпускникам вузов полагается выплата в размере 500 тысяч рублей, а выпускникам ссузов — 250 тысяч рублей. Тумусов также рассказал РИА Новости, что лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank">Сергей Миронов</a> выразил желание стать соавтором инициативы. В ближайшее время ее планируют направить в правительство.

https://ria.ru/20200918/studenty-1577429731.html

https://ria.ru/20200916/vuzy-1577321421.html

big_medved Ну если студенты - лодыри, то кто же тогда депутаты?))) 56

Сорванец Ли Благодаря таким депутатам , студенты ,до сих пор, остаются самым не защищённым слоем нашего общества. 42

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виталий милонов, справедливая россия, госдума рф, образование - общество, общество, политика