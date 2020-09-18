https://ria.ru/20200918/studenty-1577420031.html

В России предложили ввести студенческий капитал

Замруководителя фракции "Справедливой России" Федот Тумусов разработал законопроект о студенческом капитале, документ есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T06:57

2020-09-18T06:57

2020-09-18T12:09

навигатор абитуриента

федот тумусов

россия

сергей миронов

справедливая россия

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Замруководителя фракции "Справедливой России" Федот Тумусов разработал законопроект о студенческом капитале, документ есть в распоряжении РИА Новости."При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования", — сказано в проекте.Тумусов добавил, что лидер партии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> хочет стать соавтором инициативы, в ближайшее время ее направят в правительство.Законопроект предлагает дополнить Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" статьей 36.1 "Студенческий капитал".Уточняется, что право на студкапитал будет у студентов очной формы обучения, получающих образование этого уровня впервые. На помощь смогут рассчитывать выпускники, обучавшиеся как бесплатно, так и платно.Согласно документу, организацию и порядок выплат студенческого капитала будет определять правительство.Тумусов отметил, что выпускники сегодня зачастую выходят из института "без ничего", поэтому он считает необходимым вернуться к принципу "подъемных", которые выплачивали в советское время. При этом использовать студкапитал можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или даже на открытие своего дела.В итоге инициатива могла бы простимулировать новых специалистов выезжать в места, где они бы "принесли максимальную пользу и для себя, и для страны", заключил парламентарий.

https://ria.ru/20200916/vuzy-1577321421.html

https://ria.ru/20200916/obrazovanie-1577308048.html

Сергей Макаров Надо лучше думать о качестве выпускников. Возвращать отработку. Подумать, как ее реализовать. Чтобы выпускник не думал, где ему работать, а сразу получил бы необходимый опыт. Так большинство бы осталось в специальности, а государство получило отдачу за полученное студентом образование. 95

Арсений Новиков Обучение должно быть бесплатное! Платное только второе или повышение квалификации...... 82

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, федот тумусов, россия, сергей миронов, справедливая россия, москва, общество