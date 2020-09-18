https://ria.ru/20200918/studenty-1577420031.html
В России предложили ввести студенческий капитал
Замруководителя фракции "Справедливой России" Федот Тумусов разработал законопроект о студенческом капитале, документ есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T06:57
2020-09-18T06:57
2020-09-18T12:09
навигатор абитуриента
федот тумусов
россия
сергей миронов
справедливая россия
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Замруководителя фракции "Справедливой России" Федот Тумусов разработал законопроект о студенческом капитале, документ есть в распоряжении РИА Новости."При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования", — сказано в проекте.Тумусов добавил, что лидер партии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> хочет стать соавтором инициативы, в ближайшее время ее направят в правительство.Законопроект предлагает дополнить Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" статьей 36.1 "Студенческий капитал".Уточняется, что право на студкапитал будет у студентов очной формы обучения, получающих образование этого уровня впервые. На помощь смогут рассчитывать выпускники, обучавшиеся как бесплатно, так и платно.Согласно документу, организацию и порядок выплат студенческого капитала будет определять правительство.Тумусов отметил, что выпускники сегодня зачастую выходят из института "без ничего", поэтому он считает необходимым вернуться к принципу "подъемных", которые выплачивали в советское время. При этом использовать студкапитал можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или даже на открытие своего дела.В итоге инициатива могла бы простимулировать новых специалистов выезжать в места, где они бы "принесли максимальную пользу и для себя, и для страны", заключил парламентарий.
https://ria.ru/20200916/vuzy-1577321421.html
https://ria.ru/20200916/obrazovanie-1577308048.html
Сергей Макаров
Надо лучше думать о качестве выпускников. Возвращать отработку. Подумать, как ее реализовать. Чтобы выпускник не думал, где ему работать, а сразу получил бы необходимый опыт. Так большинство бы осталось в специальности, а государство получило отдачу за полученное студентом образование.
95
Арсений Новиков
Обучение должно быть бесплатное! Платное только второе или повышение квалификации......
82
69
россия
москва
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, федот тумусов, россия, сергей миронов, справедливая россия, москва, общество
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Замруководителя фракции "Справедливой России" Федот Тумусов разработал законопроект о студенческом капитале, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования", — сказано в проекте.
Тумусов добавил, что лидер партии Сергей Миронов
хочет стать соавтором инициативы, в ближайшее время ее направят в правительство.
Законопроект предлагает дополнить Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" статьей 36.1 "Студенческий капитал".
Уточняется, что право на студкапитал будет у студентов очной формы обучения, получающих образование этого уровня впервые. На помощь смогут рассчитывать выпускники, обучавшиеся как бесплатно, так и платно.
Согласно документу, организацию и порядок выплат студенческого капитала будет определять правительство.
Тумусов отметил, что выпускники сегодня зачастую выходят из института "без ничего", поэтому он считает необходимым вернуться к принципу "подъемных", которые выплачивали в советское время. При этом использовать студкапитал можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или даже на открытие своего дела.
В итоге инициатива могла бы простимулировать новых специалистов выезжать в места, где они бы "принесли максимальную пользу и для себя, и для страны", заключил парламентарий.