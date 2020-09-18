Анастасия Шульженко назвала Тарзана предателем
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© Фото : @anastasiya.shulzhenko/InstagramАктриса Анастасия Шульженко
© Фото : @anastasiya.shulzhenko/Instagram
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Актриса Анастасия Шульженко, оказавшаяся в центре скандала с Тарзаном (Сергеем Глушко), в эфире "Пусть говорят" на Первом канале отреагировала на видеопризнание артиста в измене.
По словам девушки, ее с Глушко связывали искренние романтические чувства, а его ролик с признанием в неверности жене, в котором он оскорблял Шульженко, был сделан, чтобы спасти брак с Королевой.
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"Я не буду оправдываться перед людьми за свою любовь! Он может говорить все, что угодно, что там ему "напели" в уши, что ему сказали говорить. Вчерашнее видео – это дичайшее предательство с его стороны. Это настолько все мерзко, гадко! Я когда смотрела, у меня не было сил это смотреть. Потому что вчера человек говорил одно, сегодня – другое. Он явно не в себе, его переполняют эмоции. Как будто его мучили!" - сказала актриса.
Также, по ее мнению, Наташа Королева решила ей отомстить, заявив, что девушка украла драгоценности из ее дома. "Наташа обо всем узнала и вот так решила отомстить. Вы же понимаете, что это действия обиженной женщины?.. У меня были очень серьезные чувства к Сергею. Тесты не дают стопроцентного результата. Мне хочется верить, что я все-таки беременна, шанс есть", — поделилась она.
Ранее девушка заявляла, что беременна от Глушко, однако тест, сделанный в эфире программы "На самом деле" на Первом канале, показал отрицательный результат. Также Анастасия Шульженко раскрыла подробности отношений с артистом и обнародовала видео, на котором она запечатлена с ним в ванной. По признанию девушки, эта запись была сделана не для шантажа, а на память.