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https://ria.ru/20200918/shulzhenko-1577439072.html
Анастасия Шульженко назвала Тарзана предателем
Актриса Анастасия Шульженко, оказавшаяся в центре скандала с Тарзаном (Сергеем Глушко), в эфире "Пусть говорят" на Первом канале отреагировала на видеопризнание РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:33
2020-09-18T13:33
сергей глушко (тарзан)
шоу-бизнес
наташа королева (наталия порывай)
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<strong>МОСКВА, 18 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Актриса Анастасия Шульженко, оказавшаяся в центре скандала с Тарзаном (<a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Глушко</a>), в эфире "Пусть говорят" на Первом канале отреагировала на видеопризнание артиста в измене. По словам девушки, ее с Глушко связывали искренние романтические чувства, а его ролик с признанием в неверности жене, в котором он оскорблял Шульженко, был сделан, чтобы спасти брак с Королевой. "Я не буду оправдываться перед людьми за свою любовь! Он может говорить все, что угодно, что там ему "напели" в уши, что ему сказали говорить. Вчерашнее видео – это дичайшее предательство с его стороны. Это настолько все мерзко, гадко! Я когда смотрела, у меня не было сил это смотреть. Потому что вчера человек говорил одно, сегодня – другое. Он явно не в себе, его переполняют эмоции. Как будто его мучили!" - сказала актриса. Также, по ее мнению, <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташа Королева</a> решила ей отомстить, заявив, что девушка украла драгоценности из ее дома. "Наташа обо всем узнала и вот так решила отомстить. Вы же понимаете, что это действия обиженной женщины?.. У меня были очень серьезные чувства к Сергею. Тесты не дают стопроцентного результата. Мне хочется верить, что я все-таки беременна, шанс есть", — поделилась она.Ранее девушка заявляла, что беременна от Глушко, однако <a href="https://ria.ru/20200917/tarzan-1577374546.html" target="_blank">тест</a>, сделанный в эфире программы "На самом деле" на Первом канале, показал отрицательный результат. Также Анастасия Шульженко раскрыла подробности отношений с артистом и обнародовала видео, на котором она запечатлена <a href="https://ria.ru/20200917/shulzhenko-1577374344.html" target="_blank">с ним в ванной</a>. По признанию девушки, эта запись была сделана не для шантажа, а на память.
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/tarzan-1577306640.html
https://ria.ru/20200917/shturm-1577393496.html
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сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)

Анастасия Шульженко назвала Тарзана предателем

13:33 18.09.2020
13234
© Фото : @anastasiya.shulzhenko/InstagramАктриса Анастасия Шульженко
Актриса Анастасия Шульженко - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : @anastasiya.shulzhenko/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Актриса Анастасия Шульженко, оказавшаяся в центре скандала с Тарзаном (Сергеем Глушко), в эфире "Пусть говорят" на Первом канале отреагировала на видеопризнание артиста в измене.
По словам девушки, ее с Глушко связывали искренние романтические чувства, а его ролик с признанием в неверности жене, в котором он оскорблял Шульженко, был сделан, чтобы спасти брак с Королевой.
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"Я не буду оправдываться перед людьми за свою любовь! Он может говорить все, что угодно, что там ему "напели" в уши, что ему сказали говорить. Вчерашнее видео – это дичайшее предательство с его стороны. Это настолько все мерзко, гадко! Я когда смотрела, у меня не было сил это смотреть. Потому что вчера человек говорил одно, сегодня – другое. Он явно не в себе, его переполняют эмоции. Как будто его мучили!" - сказала актриса.
Также, по ее мнению, Наташа Королева решила ей отомстить, заявив, что девушка украла драгоценности из ее дома. "Наташа обо всем узнала и вот так решила отомстить. Вы же понимаете, что это действия обиженной женщины?.. У меня были очень серьезные чувства к Сергею. Тесты не дают стопроцентного результата. Мне хочется верить, что я все-таки беременна, шанс есть", — поделилась она.
Ранее девушка заявляла, что беременна от Глушко, однако тест, сделанный в эфире программы "На самом деле" на Первом канале, показал отрицательный результат. Также Анастасия Шульженко раскрыла подробности отношений с артистом и обнародовала видео, на котором она запечатлена с ним в ванной. По признанию девушки, эта запись была сделана не для шантажа, а на память.
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