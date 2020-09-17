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https://ria.ru/20200917/sobaka-1577387106.html
В Петербурге будут судить мужчину, который выбросил собаку в мусорный бак
Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении мужчины, избившего собаку в попытке ее убить, "чтобы не мучилась", и выбросившего... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:21
2020-09-17T14:21
гумвд
ленинградская область
новгородская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении мужчины, избившего собаку в попытке ее убить, "чтобы не мучилась", и выбросившего пострадавшее животное в мусорный бак, где его нашли зоозащитники, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>.Как отмечает ведомство, 10 сентября в полицию Центрального района <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> поступило заявление местного жителя о том, что у дома на улице Правды в мусорном контейнере обнаружена травмированная собака. Неравнодушные граждане и зоозащитники отвезли раненое животное в ветклинику, где за его жизнь сейчас борются врачи.Как пояснил мужчина, увидев собаку, которая тяжело дышала, он "решил ее убить, чтобы не мучилась", после чего несколько раз ударил животное палкой по голове. Выбрасывать животное в мусорный контейнер нетрезвому живодеру помогали знакомые, с которыми он проводил время в этот момент. Один из них оказался хозяином собаки, уточняет <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a>.Сейчас в отношении уроженца <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), которая предусматривает максимальное наказание три года лишения свободы, отмечает полиция.Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20200917/sobaka-1577364141.html
ленинградская область
новгородская область
санкт-петербург
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гумвд, ленинградская область, новгородская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге будут судить мужчину, который выбросил собаку в мусорный бак

14:21 17.09.2020
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© Фото : приют для собак "Островок надежды"Собака
Собака - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : приют для собак "Островок надежды"
Собака. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении мужчины, избившего собаку в попытке ее убить, "чтобы не мучилась", и выбросившего пострадавшее животное в мусорный бак, где его нашли зоозащитники, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Как отмечает ведомство, 10 сентября в полицию Центрального района Санкт-Петербурга поступило заявление местного жителя о том, что у дома на улице Правды в мусорном контейнере обнаружена травмированная собака. Неравнодушные граждане и зоозащитники отвезли раненое животное в ветклинику, где за его жизнь сейчас борются врачи.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районной полиции установили личность человека, который травмировал собаку. Им оказался 39-летний уроженец Новгородской области, проживающий на улице Марата. Он дал явку с повинной", - говорится в сообщении.
Как пояснил мужчина, увидев собаку, которая тяжело дышала, он "решил ее убить, чтобы не мучилась", после чего несколько раз ударил животное палкой по голове. Выбрасывать животное в мусорный контейнер нетрезвому живодеру помогали знакомые, с которыми он проводил время в этот момент. Один из них оказался хозяином собаки, уточняет ГУМВД.
Злая собака - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 06:30
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Сейчас в отношении уроженца Новгородской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), которая предусматривает максимальное наказание три года лишения свободы, отмечает полиция.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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ГУМВДЛенинградская областьНовгородская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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