В Петербурге будут судить мужчину, который выбросил собаку в мусорный бак
Собака. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении мужчины, избившего собаку в попытке ее убить, "чтобы не мучилась", и выбросившего пострадавшее животное в мусорный бак, где его нашли зоозащитники, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Как отмечает ведомство, 10 сентября в полицию Центрального района Санкт-Петербурга поступило заявление местного жителя о том, что у дома на улице Правды в мусорном контейнере обнаружена травмированная собака. Неравнодушные граждане и зоозащитники отвезли раненое животное в ветклинику, где за его жизнь сейчас борются врачи.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районной полиции установили личность человека, который травмировал собаку. Им оказался 39-летний уроженец Новгородской области, проживающий на улице Марата. Он дал явку с повинной", - говорится в сообщении.
Как пояснил мужчина, увидев собаку, которая тяжело дышала, он "решил ее убить, чтобы не мучилась", после чего несколько раз ударил животное палкой по голове. Выбрасывать животное в мусорный контейнер нетрезвому живодеру помогали знакомые, с которыми он проводил время в этот момент. Один из них оказался хозяином собаки, уточняет ГУМВД.
Сейчас в отношении уроженца Новгородской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), которая предусматривает максимальное наказание три года лишения свободы, отмечает полиция.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.