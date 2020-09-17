https://ria.ru/20200917/sobaka-1577387106.html

В Петербурге будут судить мужчину, который выбросил собаку в мусорный бак

Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении мужчины, избившего собаку в попытке ее убить, "чтобы не мучилась", и выбросившего... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:21

2020-09-17T14:21

2020-09-17T14:21

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ленинградская область

новгородская область

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении мужчины, избившего собаку в попытке ее убить, "чтобы не мучилась", и выбросившего пострадавшее животное в мусорный бак, где его нашли зоозащитники, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>.Как отмечает ведомство, 10 сентября в полицию Центрального района <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> поступило заявление местного жителя о том, что у дома на улице Правды в мусорном контейнере обнаружена травмированная собака. Неравнодушные граждане и зоозащитники отвезли раненое животное в ветклинику, где за его жизнь сейчас борются врачи.Как пояснил мужчина, увидев собаку, которая тяжело дышала, он "решил ее убить, чтобы не мучилась", после чего несколько раз ударил животное палкой по голове. Выбрасывать животное в мусорный контейнер нетрезвому живодеру помогали знакомые, с которыми он проводил время в этот момент. Один из них оказался хозяином собаки, уточняет <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a>.Сейчас в отношении уроженца <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), которая предусматривает максимальное наказание три года лишения свободы, отмечает полиция.Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20200917/sobaka-1577364141.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, новгородская область, санкт-петербург, происшествия