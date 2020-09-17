https://ria.ru/20200917/putin-1577385231.html

Путин на совещании с членами Совбеза обсудил подготовку выступления в ООН

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности обсудил подготовку своего выступления на Генассамблее ООН, его до конца... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:58

2020-09-17T13:58

2020-09-17T13:59

совет безопасности рф

россия

генеральная ассамблея оон

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на совещании с постоянными членами Совета Безопасности обсудил подготовку своего выступления на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, его до конца текущей недели запишут в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и в видеоформате передадут организаторам в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, на встрече присутствовали премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>, председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>, спикер <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>, заместитель председателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>, секретарь СБ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>, глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, министр обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>, глава МВД <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Колокольцев</a> и директор СВР <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."В ходе совещания обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития внутрироссийской повестки дня. Состоялся разговор в контексте подготовки выступления президента России на Генассамблее ООН. Само выступление будет до конца текущей недели записано в Москве и далее в видеоформате передано для публикации организаторам в Нью-Йорк", - сказал Песков.

https://ria.ru/20200909/putin-1576981051.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности рф, россия, генеральная ассамблея оон, владимир путин, политика