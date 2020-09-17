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Путин на совещании с членами Совбеза обсудил подготовку выступления в ООН
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности обсудил подготовку своего выступления на Генассамблее ООН, его до конца... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:58
2020-09-17T13:59
совет безопасности рф
россия
генеральная ассамблея оон
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на совещании с постоянными членами Совета Безопасности обсудил подготовку своего выступления на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, его до конца текущей недели запишут в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и в видеоформате передадут организаторам в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, на встрече присутствовали премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>, председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>, спикер <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>, заместитель председателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>, секретарь СБ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>, глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, министр обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>, глава МВД <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Колокольцев</a> и директор СВР <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."В ходе совещания обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития внутрироссийской повестки дня. Состоялся разговор в контексте подготовки выступления президента России на Генассамблее ООН. Само выступление будет до конца текущей недели записано в Москве и далее в видеоформате передано для публикации организаторам в Нью-Йорк", - сказал Песков.
https://ria.ru/20200909/putin-1576981051.html
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совет безопасности рф, россия, генеральная ассамблея оон, владимир путин, политика

Путин на совещании с членами Совбеза обсудил подготовку выступления в ООН

13:58 17.09.2020 (обновлено: 13:59 17.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности обсудил подготовку своего выступления на Генассамблее ООН, его до конца текущей недели запишут в Москве и в видеоформате передадут организаторам в Нью-Йорк, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, на встрече присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев и директор СВР Сергей Нарышкин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 13:02
Песков рассказал о формате выступления Путина на Генассамблее ООН
"В ходе совещания обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития внутрироссийской повестки дня. Состоялся разговор в контексте подготовки выступления президента России на Генассамблее ООН. Само выступление будет до конца текущей недели записано в Москве и далее в видеоформате передано для публикации организаторам в Нью-Йорк", - сказал Песков.
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Совет Безопасности РФРоссияГенеральная Ассамблея ООНВладимир ПутинПолитика
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