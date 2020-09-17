https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577394158.html

Юрист назвал ввоз в Германию бутылки со следами "Новичка" постановкой

Действия сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, вывезших в Германию бутылку, на которой якобы обнаружены следы "Новичка", похожи на постановку, но уголовной... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:04

2020-09-17T16:04

2020-09-17T16:04

госпитализация алексея навального

александр карабанов

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

германия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Действия сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">Фонда борьбы с коррупцией</a>, вывезших в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> бутылку, на которой якобы обнаружены следы "Новичка", похожи на постановку, но уголовной ответственности за вывоз таких "улик" нет, считает адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Karabanov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Карабанов</a>.В четверг в официальном аккаунте <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, <a href="https://ria.ru/20200917/butylka-1577392702.html" target="_blank">был обнаружен</a> на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того как сотрудники ФБК узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого тот только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды."У меня как адвоката с 20-летним юридическим стажем и десятью годами работы следователем эта ситуация вызывает огромное количество вопросов в части фальсификации. Существует регламент уборки номеров после выезда постояльцев. Маловероятно, что третьих лиц пустили в номер. В Германию могли отправить уже другие бутылки с заведомым химическим следом", - сказал РИА Новости Карабанов. Он добавил, что не верит в версию с отравлением и считает ее международным пиаром.Карабанов уверен, что если бы Навального действительно отравили, то ему бы не дали улететь и задокументировать отравление.По его словам, если дело возбудят позднее, то ответственность никому тоже не грозит - она наступает с того момента, когда месту присваивается статус места преступления.Ранее один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк высказал сомнения в том, что бутылка была взята из гостиничного номера: нанесение "Новичка" в гостинице, по его словам, привело бы не только к смерти Навального, но и всех, кто трогал бутылку.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

Ольга Занкова все правильно, не могли посторонних впустить в номер, после выезда начинается уборка. Что значит - "фиксировать" и "описывать" в присутствии адвоката? Это не процессуальное действие. Ибо адвокат не может проводить обыск. тем более что и дела-то никакого не было. Фактически это означает, что эти самые фбковцы просто пошли в номер как раз уничтожать улики и их фальсифицировать, так что юридически бутылка не законна и не может рассматриваться как доказательство. Помолчим уже о том, а КАК это все было вывезено в Германию? Вместе с Навальным? То есть ОТРАВУ везли с ним в самолете? 23

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, александр карабанов, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, германия, происшествия