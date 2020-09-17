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https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577394158.html
Юрист назвал ввоз в Германию бутылки со следами "Новичка" постановкой
Действия сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, вывезших в Германию бутылку, на которой якобы обнаружены следы "Новичка", похожи на постановку, но уголовной... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:04
2020-09-17T16:04
госпитализация алексея навального
александр карабанов
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Действия сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">Фонда борьбы с коррупцией</a>, вывезших в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> бутылку, на которой якобы обнаружены следы "Новичка", похожи на постановку, но уголовной ответственности за вывоз таких "улик" нет, считает адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Karabanov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Карабанов</a>.В четверг в официальном аккаунте <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, <a href="https://ria.ru/20200917/butylka-1577392702.html" target="_blank">был обнаружен</a> на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того как сотрудники ФБК узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого тот только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды."У меня как адвоката с 20-летним юридическим стажем и десятью годами работы следователем эта ситуация вызывает огромное количество вопросов в части фальсификации. Существует регламент уборки номеров после выезда постояльцев. Маловероятно, что третьих лиц пустили в номер. В Германию могли отправить уже другие бутылки с заведомым химическим следом", - сказал РИА Новости Карабанов. Он добавил, что не верит в версию с отравлением и считает ее международным пиаром.Карабанов уверен, что если бы Навального действительно отравили, то ему бы не дали улететь и задокументировать отравление.По его словам, если дело возбудят позднее, то ответственность никому тоже не грозит - она наступает с того момента, когда месту присваивается статус места преступления.Ранее один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк высказал сомнения в том, что бутылка была взята из гостиничного номера: нанесение "Новичка" в гостинице, по его словам, привело бы не только к смерти Навального, но и всех, кто трогал бутылку.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
все правильно, не могли посторонних впустить в номер, после выезда начинается уборка. Что значит - "фиксировать" и "описывать" в присутствии адвоката? Это не процессуальное действие. Ибо адвокат не может проводить обыск. тем более что и дела-то никакого не было. Фактически это означает, что эти самые фбковцы просто пошли в номер как раз уничтожать улики и их фальсифицировать, так что юридически бутылка не законна и не может рассматриваться как доказательство. Помолчим уже о том, а КАК это все было вывезено в Германию? Вместе с Навальным? То есть ОТРАВУ везли с ним в самолете?
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германия
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госпитализация алексея навального, александр карабанов, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, германия, происшествия

Юрист назвал ввоз в Германию бутылки со следами "Новичка" постановкой

16:04 17.09.2020
1704
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaБутылки с водой в номере отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный
Бутылки с водой в номере отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Действия сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, вывезших в Германию бутылку, на которой якобы обнаружены следы "Новичка", похожи на постановку, но уголовной ответственности за вывоз таких "улик" нет, считает адвокат Александр Карабанов.
В четверг в официальном аккаунте Алексея Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того как сотрудники ФБК узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого тот только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.
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"У меня как адвоката с 20-летним юридическим стажем и десятью годами работы следователем эта ситуация вызывает огромное количество вопросов в части фальсификации. Существует регламент уборки номеров после выезда постояльцев. Маловероятно, что третьих лиц пустили в номер. В Германию могли отправить уже другие бутылки с заведомым химическим следом", - сказал РИА Новости Карабанов. Он добавил, что не верит в версию с отравлением и считает ее международным пиаром.
Карабанов уверен, что если бы Навального действительно отравили, то ему бы не дали улететь и задокументировать отравление.
"В этом срезе действия штаба по фиксации доказательств похожи на постановку и фальсификацию - они заранее знали, что нужно делать. Уголовной ответственности за вывоз предметов не будет, ведь никакое уголовное дело не возбуждалось, и номер не объявлен местом преступления, а вещи - доказательствами", - пояснил адвокат.
По его словам, если дело возбудят позднее, то ответственность никому тоже не грозит - она наступает с того момента, когда месту присваивается статус места преступления.
Ранее один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк высказал сомнения в том, что бутылка была взята из гостиничного номера: нанесение "Новичка" в гостинице, по его словам, привело бы не только к смерти Навального, но и всех, кто трогал бутылку.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
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Обсудить 6
Госпитализация Алексея НавальногоАлександр КарабановФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
все правильно, не могли посторонних впустить в номер, после выезда начинается уборка. Что значит - "фиксировать" и "описывать" в присутствии адвоката? Это не процессуальное действие. Ибо адвокат не может проводить обыск. тем более что и дела-то никакого не было. Фактически это означает, что эти самые фбковцы просто пошли в номер как раз уничтожать улики и их фальсифицировать, так что юридически бутылка не законна и не может рассматриваться как доказательство. Помолчим уже о том, а КАК это все было вывезено в Германию? Вместе с Навальным? То есть ОТРАВУ везли с ним в самолете?
17 сентября, 16:13
О Ольга Занкова
2200001
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