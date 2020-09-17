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https://ria.ru/20200917/butylka-1577392702.html
В ФБК заявили о найденной в номере отеля в Томске бутылке со следами яда
В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК)* заявили, что бутылка, на которой в немецкой лаборатории якобы нашли следы субстанции из группы отравляющих боевых веществ... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:47
2020-09-17T21:58
госпитализация алексея навального
алексей навальный
москва
сша
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК)* заявили, что бутылка, на которой в немецкой лаборатории якобы нашли следы субстанции из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", была взята из номера в томском Xander Hotel, где останавливался <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>."Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Навального в Instagram.Как отмечается, спустя две недели именно на бутылке из томского номера лаборатория в ФРГ обнаружила следы "Новичка".Также в сообщении говорится, что когда сотрудники ФБК* узнали о случившемся с Навальным, то вызвали адвоката, вошли в номер, из которого их руководитель только что выехал, и стали фиксировать, описывать и упаковывать все, что нашли там, в том числе бутылки из-под гостиничной воды.Мертвая уликаОдин из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк считает, что бутылка воды, с помощью которой якобы отравили Навального, может быть и не из Томска.Он обратил внимание, что нанесение яда на такую бутылку повлекло не только гибель Навального, но и всех, кто трогал ее.Ринк также заявил, что необходимо проверить научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал Константин Певчих, отец соратницы Навального которая сопровождала его в поездке в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томск</a>. Так он прокомментировал публикации в СМИ о том, что тот заведует двумя научными лабораториями. Сама Мария Певчих после инцидента с Навальным, по данным российского МВД, выехала в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Кабинет министров ФРГ информацию о ее пребывании в стране не комментирует.По словам эксперта, в химлабораториях и при необходимом персонале можно было создать отравляющее вещество. "Легко. Очень легко", — пояснил Ринк.Госпитализация НавальногоАлексея Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, следующем из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Омские врачи по итогам обследований назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, однако ядов в крови и моче Навального, по словам омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в ФРГ. После этого немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В понедельник кабмин Германии сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили в лабораториях <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведет свое исследование ведет ОЗХО.В Кремле заявили, что Берлин Москву о своих выводах не информировал, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от ФРГ на официальный запрос.Известно, что у немецкой разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Также его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Швеция, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, разработки в области химоружия прекратила, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, и ОЗХО это подтвердила.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы и отключили от ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после госпитализации и сообщил, что накануне целый день смог дышать самостоятельно.<em>*Внесен Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента</em>
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577390777.html
https://ria.ru/20200917/vmeshatelstvo-1577390925.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/navalnyy-1577390822.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/ep-severnyy-potok-2-1577388125.html
А разве это не повод вызвать этих "соратников" к следователю для объяснений. Если бутылка - улика, то уж точно посторонним нельзя с ней взаимодействовать. Ведь это прежде всего похоже на сокрытие или фальсификации улики. Под подозрение в отравлении прежде всего подпадает круг общения "потерпевшего". Что за цирк происходит? Пора уже заканчивать с ним и этих "соратников" привлечь.
115
Если эта бутылочка с "Новичком", то все соратники вместе с Навальным должны быть похоронены и сверху дустом присыпаны (или что там делают, что бы ОВ не распространялся). И половина Томска тоже. Так, что лажа это все с отравлением. А если и траванули Навального, то его сподвижники и чем-то другим, не таким убойным. Так, что перераспределение госдеповских денежек не получилось.
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москва
сша
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, москва, сша, берлин (город), происшествия

В ФБК заявили о найденной в номере отеля в Томске бутылке со следами яда

15:47 17.09.2020 (обновлено: 21:58 17.09.2020)
15763
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaБутылка с водой в номере отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный
Бутылка с водой в номере отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК)* заявили, что бутылка, на которой в немецкой лаборатории якобы нашли следы субстанции из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", была взята из номера в томском Xander Hotel, где останавливался Алексей Навальный.
"Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Навального в Instagram.
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Как отмечается, спустя две недели именно на бутылке из томского номера лаборатория в ФРГ обнаружила следы "Новичка".
Также в сообщении говорится, что когда сотрудники ФБК* узнали о случившемся с Навальным, то вызвали адвоката, вошли в номер, из которого их руководитель только что выехал, и стали фиксировать, описывать и упаковывать все, что нашли там, в том числе бутылки из-под гостиничной воды.

Мертвая улика

Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк считает, что бутылка воды, с помощью которой якобы отравили Навального, может быть и не из Томска.
"Если учесть, что все бутылки одинаковы, то это мертвая улика. Мы ее посмотреть не можем, а у них она есть. Все бутылки одинаковы, и доказать <...> что это именно та бутылка, невозможно, а значит, эту бутылку можно подготовить в любой точке земного шара", — прокомментировал Ринк РИА Новости.
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Он обратил внимание, что нанесение яда на такую бутылку повлекло не только гибель Навального, но и всех, кто трогал ее.
"Это ситуация, когда коснуться этой бутылки никому нельзя – помрешь. Если бы это действительно было так, то был бы основной покойник и все, кто эту бутылку таскал без перчаток и защиты, тоже бы скончались", – пояснил специалист.
Ринк также заявил, что необходимо проверить научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал Константин Певчих, отец соратницы Навального которая сопровождала его в поездке в Томск. Так он прокомментировал публикации в СМИ о том, что тот заведует двумя научными лабораториями. Сама Мария Певчих после инцидента с Навальным, по данным российского МВД, выехала в Германию. Кабинет министров ФРГ информацию о ее пребывании в стране не комментирует.
"Должна быть полная проверка его лаборатории, очень взыскательным взглядом инструментальным, чтобы все проверить", – отметил Ринк.
По словам эксперта, в химлабораториях и при необходимом персонале можно было создать отравляющее вещество. "Легко. Очень легко", — пояснил Ринк.
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Госпитализация Навального

Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, следующем из Томска в Москву. Омские врачи по итогам обследований назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, однако ядов в крови и моче Навального, по словам омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в ФРГ. После этого немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
В понедельник кабмин Германии сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили в лабораториях Швеции и Франции, параллельно по запросу Берлина ведет свое исследование ведет ОЗХО.
В Кремле заявили, что Берлин Москву о своих выводах не информировал, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от ФРГ на официальный запрос.
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Известно, что у немецкой разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, разработки в области химоружия прекратила, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, и ОЗХО это подтвердила.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы и отключили от ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после госпитализации и сообщил, что накануне целый день смог дышать самостоятельно.
*Внесен Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента
314025039
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйМоскваСШАБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
А разве это не повод вызвать этих "соратников" к следователю для объяснений. Если бутылка - улика, то уж точно посторонним нельзя с ней взаимодействовать. Ведь это прежде всего похоже на сокрытие или фальсификации улики. Под подозрение в отравлении прежде всего подпадает круг общения "потерпевшего". Что за цирк происходит? Пора уже заканчивать с ним и этих "соратников" привлечь.
17 сентября, 16:24
Slava BlackSlava Black
78010223
Если эта бутылочка с "Новичком", то все соратники вместе с Навальным должны быть похоронены и сверху дустом присыпаны (или что там делают, что бы ОВ не распространялся). И половина Томска тоже. Так, что лажа это все с отравлением. А если и траванули Навального, то его сподвижники и чем-то другим, не таким убойным. Так, что перераспределение госдеповских денежек не получилось.
17 сентября, 16:55
mmishin1964
35000222
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