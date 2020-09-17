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https://ria.ru/20200917/krym-1577379705.html
В Совфеде назвали главную причину потери Крыма Украиной
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что главной причиной выхода Крыма из состава Украины было... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:55
2020-09-17T12:55
сергей цеков
совет федерации рф
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам, сенатор от Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a> заявил, что главной причиной выхода Крыма из состава <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию.Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее пришло к выводу, что существует несколько причин, по которым Крым вошел в состав России, а украинская армия пришла в негодность. В ведомстве этими причинами назвали "преступное сокращение" военных, уменьшение штатной численности военкоматов, уничтожение систем противовоздушной обороны и игнорирование мер по реагированию на внешние угрозы."Это все не является причиной воссоединения Крыма с Россией и выглядит со стороны киевских властей как оправдание. Главная причина того, что произошло в 2014 году, кроется совершенно в ином. Крымчане всегда считали несправедливым нахождение Крыма в составе Украины и всегда стремились вернуться на свою историческую родину в Россию. Социологические опросы того периода это напрямую доказывают", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, крымчанам было "невмоготу жить в стране, испытывая постоянные угрозы со стороны националистов"."Национализм все года независимости разрушал и продолжает разрушать Украину. Постоянные угрозы и государственный переворот, который устроили на Украине националисты, дали основания крымчанам провести референдум и воссоединиться с Россией", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20200917/krym-1577363005.html
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украина
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сергей цеков, совет федерации рф, украина, в мире

В Совфеде назвали главную причину потери Крыма Украиной

12:55 17.09.2020
2382
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что главной причиной выхода Крыма из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее пришло к выводу, что существует несколько причин, по которым Крым вошел в состав России, а украинская армия пришла в негодность. В ведомстве этими причинами назвали "преступное сокращение" военных, уменьшение штатной численности военкоматов, уничтожение систем противовоздушной обороны и игнорирование мер по реагированию на внешние угрозы.
"Это все не является причиной воссоединения Крыма с Россией и выглядит со стороны киевских властей как оправдание. Главная причина того, что произошло в 2014 году, кроется совершенно в ином. Крымчане всегда считали несправедливым нахождение Крыма в составе Украины и всегда стремились вернуться на свою историческую родину в Россию. Социологические опросы того периода это напрямую доказывают", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, крымчанам было "невмоготу жить в стране, испытывая постоянные угрозы со стороны националистов".
"Национализм все года независимости разрушал и продолжает разрушать Украину. Постоянные угрозы и государственный переворот, который устроили на Украине националисты, дали основания крымчанам провести референдум и воссоединиться с Россией", - сказал сенатор.
Крым - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 03:03
Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
6111003
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Сергей ЦековСовет Федерации РФУкраинаВ мире
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