https://ria.ru/20200917/biolaboratorii-1577341496.html

Защита или опыты. Для чего американцам биолаборатории у границ России

"Вашингтон под предлогом эпидемиологической помощи Шанхайской организации сотрудничества занимается сбором биоданных", — заявил секретарь Совбеза Николай... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T08:00

2020-09-17T08:00

2020-09-17T08:03

аральское море

игорь гиоргадзе

ричард лугар

сергей лавров

одкб

шос

узбекистан

таджикистан

грузия

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. </strong>"Вашингтон под предлогом эпидемиологической помощи Шанхайской организации сотрудничества занимается сбором биоданных", — заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев на встрече с коллегами по ШОС. Биологическая безопасность в соседних странах давно беспокоит Москву. Вопросы вызывает деятельность американских лабораторий в Грузии, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Что там исследуют, разбиралось РИА Новости. Из военных на гражданкуБиолаборатории в Центральной Азии и на Кавказе американцы начали создавать после распада СССР. Строить ничего не пришлось: большинство исследовательских центров открывали на базе советских институтов. С пятидесятых годов они специализировались на инфекционных заболеваниях и разрабатывали вакцины от чумы, тифа и холеры. В семидесятые гонка вооружений между Москвой и Вашингтоном дополнилась угрозой биологической и химической войны. Ходили слухи, что в лабораториях стран соцблока испытывают оружие, которое советские власти намерены использовать против Запада. Внятных свидетельств тому не имелось. Тем не менее, когда СССР развалился, важно было не допустить утечек из исследовательских центров. Американцы предложили содействие. В начале девяностых они помогали Москве ликвидировать в бывших союзных республиках запасы ядерного, химического и биологического оружия. Сенаторы Сэм Нанн и Ричард Лугар разработали специальную "Программу совместного уменьшения угрозы" — как раз в ее рамках и модернизировали биолаборатории в Центральной Азии и на Кавказе. Эти, по сути, военные объекты при американской поддержке переоборудовали в гражданские научно-исследовательские центры. Но эпидемиологическая обстановка в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии оставалась непростой. Там нередко фиксировали вспышки холеры, гепатита, тифа. Вашингтон выделил средства на изучение опасных болезней — но при условии, что работать в лабораториях смогут и американские специалисты. Собранные в регионе штаммы вывозили в западные исследовательские центры. Американцы обосновывали это тем, что в Европе и США у специалистов больше возможностей изучить вирус и создать вакцину. На вопросы Москвы, почему гранты на лаборатории выделяют из бюджетов Пентагона и НАТО, американцы отвечали одинаково: исследования ведутся в мирных целях. По заказу ПентагонаОсобенно остро эта тема зазвучала в 2018-м, когда бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказал, что после лечения в Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара умерли десятки человек. Экс-чиновник не исключил, что в лаборатории проводили опыты над людьми. Еще одна деталь, на которую обратил внимание Гиоргадзе, — высокий уровень бактериологической защиты. Центр, по его словам, располагает "оборудованием для распыления вредных веществ и боеприпасами с биологически активным материалом". "Зачем учреждению, цель которого — защита населения, такие вещи?" — спросил бывший министр. При этом, добавил он, сотрудники центра не скрывали, что выполняют заказы Пентагона.США назвали обвинения Гиоргадзе абсурдными и снова заверили, что все исследования — только в мирных целях. Но биологических экспериментов у своих рубежей Россия не потерпит, предупредил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.Чтобы развеять все сомнения, грузинские власти приглашали российских специалистов. Но из-за прошлогоднего кризиса в отношениях Москвы и Тбилиси поездка не состоялась. Казахстанские штаммыБеспокоят Москву и биолаборатории в Казахстане. На майской встрече министров иностранных дел ОДКБ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает против американских биолабораторий вдоль российских границ. С резкой критикой выступил и Китай, потребовав от США закрыть все финансируемые Пентагоном исследовательские объекты в Центральной Азии. Американцы в ответ призвали КНР не впутывать страны региона в американо-китайские противоречия. Биолаборатории обсуждали и на саммитах ШОС. И хотя члены этой организации — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан — уверяли, что научные центры не связаны с американскими военными разработками, Россию и Китай это не убедило. Сошлись во мнении, что членам ШОС следует внимательнее относиться к такой деятельности. Вскоре после критики президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился подготовить закон о биологической безопасности. Он подчеркнул, что в лабораториях должны работать местные, а не зарубежные специалисты. Глава государства не пояснил, какие именно центры имеет в виду. Но казахстанские наблюдатели уточнили: речь о Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) в Алма-Ате. ЦРЛ специализируется на изучении характерных для Казахстана штаммов вирусов, с 2016-го действует на базе Казахстанского научного центра карантинных и зоонозных инфекций, подчиняется Минздраву и считается собственностью республики, хотя строилась за счет Пентагона. США выделили на это 108 миллионов долларов.Алма-атинская биолаборатория не раз вызывала беспокойство в Казахстане. В 2018-м в стране заметно выросла заболеваемость менингитом. Поползли слухи, что в ЦРЛ утечка штамма менингококковой инфекции. Журналисты и блогеры всерьез предполагали, что американцы преднамеренно допустили распространение вируса — ради эксперимента. Минздрав Казахстана уверял: никакой эпидемии нет. "В Казахстане 58 случаев менингита, из них в Алма-Ате — 32. Если посчитать относительные показатели, то, по меркам ВОЗ, они низкие", — указывали в ведомстве.С коронавирусом похожая история: в интернете твердят, что он связан с биолабораторией. Власти опровергли конспирологию и призвали не сеять панику.Непростая эпидемиологияЗарубежные биолаборатории есть и в Таджикистане. Одну из них создали в 2013-м на базе Гастроэнтерологического института в Душанбе. Проект финансировал французский благотворительный Фонд Мерьё, строивший подобные объекты в Китае, Мьянме, Бангладеш и странах Африки.Французам, как правило, помогали ООН и Агентство США по международному развитию (USAID). Инвестиции превысили три миллиона долларов. Как и в случае с Казахстаном и Грузией, зарубежные спонсоры объясняли: Таджикистану это необходимо из-за сложной эпидемиологической обстановки. Еще одну лабораторию организовали в 2019-м на базе Республиканского центра борьбы с туберкулезом. Спонсорами выступили USAID и Пентагон. Местные биологи при участии зарубежных коллег изучают там туберкулез, малярию, гепатит и холеру.В прошлом году на севере Таджикистана, в городе Исфара открыли новый объект. Информации о нем мало, финансировали американцы."Возрождение" по-американскиВ военно-биологической программе США участвует и Узбекистан: в 2018-м об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Игорь Кириллов. Он пояснил, что узбекская сторона помогает американцам собирать данные о патогенных микроорганизмах. Высказывания российского военного вызвали удивление в Ташкенте. "Не слышали про такое, если честно", — прокомментировали слова Кириллова в Минобороны республики. Но узбекские власти не стали отрицать, что в 2007-м американцы выделили грант Институту вирусологии в Ташкенте. На эти средства местные специалисты совместно с американцами занялись изучением бруцеллеза, вспышки которого довольно часты в регионе. Однако помощь США не изменила ситуацию — на следующий год заболеваемость даже превысила показатели предыдущих лет. Много лет американцы вели исследования на узбекском острове Возрождения в Аральском море. В советские времена там был биохимический полигон, где испытывали бактериологическое оружие. В нулевые США пытались отыскать в мини-хранилищах полигона споры сибирской язвы. Такую активность Вашингтон объяснял стремлением улучшить экологическую ситуацию в регионе. Однако, наоборот, в Узбекистане зарегистрировали случаи заболевания сибирской язвой. Пошли слухи о преднамеренной утечке, но доказательств того, что инфекция связана с Институтом вирусологии, пока нет.

https://ria.ru/20200529/1572082937.html

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аральское море

узбекистан

таджикистан

грузия

казахстан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аральское море, игорь гиоргадзе, ричард лугар, сергей лавров, одкб, шос, узбекистан, таджикистан, грузия, казахстан, в мире