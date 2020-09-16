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Биография Евгения Петросяна
Артист эстрады, писатель-юморист Евгений Ваганович Петросян (настоящая фамилия – Петросянц) родился 16 сентября 1945 года в Баку (Азербайджан). РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T01:04
2020-09-16T01:04
евгений петросян
баку
справки
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Артист эстрады, писатель-юморист Евгений Ваганович Петросян (настоящая фамилия – Петросянц) <a href="https://e-petrosyan.ru/ob-artiste/biografija/" target="_blank">родился 16 сентября 1945 года</a> в Баку (Азербайджан).С 12 лет активно <a href="http://www.biograph.ru/index.php?id=920:petrosyantsev&amp;Itemid=29&amp;option=com_content&amp;view=article" target="_blank">участвовал</a> в самодеятельности, позже выступал в домах культуры вместе с профессиональными артистами, играл в Народном театре под руководством Валентина Валентинова.В 1961 году после окончания средней школы он переехал в Москву.В 1962 году <a href="https://e-petrosyan.ru/ob-artiste/teatr-jestradnyh-miniatjur/" target="_blank">окончил</a> Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства (ВТМЭИ), в 1985 году – отделение режиссеров эстрады ГИТИСа. В 1962 году состоялся дебют Петросяна на профессиональной сцене – в качестве конферансье он был ведущим концертных программ в Московском театре эстрады. В 1964-1969 годах Евгений Петросян работал конферансье в Государственном оркестре РСФСР под руководством Леонида Утесова. В это время были созданы совместные программы "Перелистывая страницы" и "Где родился джаз". Работая в оркестре Утесова, Петросян выступал на эстраде: к концу 1965 года в его репертуаре было уже около 100 номеров. В 1964 году Евгений Петросян вел в прямом эфире популярную телепередачу "Голубой огонек". Также Евгений Петросян придумал и вел "Вечера юмора" в концертном зале Останкино. В 1969-1989 годах Евгений Петросян работал в Москонцерте, как один из ведущих конферансье. В 1970 году Петросян был удостоен звания лауреата на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. С 1974 года он выступает как исполнитель монологов и сольных эстрадных спектаклей. Первую сольную программу под названием "Монологи" он выпустил в 1975 году.В 1979 году артист создал Театр эстрадных миниатюр Е. Петросяна.В театре он выпустил спектакли "Доброе слово и кошке приятно" (1980), "Как поживаете?" (1986), "Инвентаризация" (1988), "Дураки мы все…" (1991), "Страна Лимония, деревня Петросяния" (1995), "Когда финансы поют романсы" (1997), "Семейные радости" (1999), "Страсти-мордасти" (2001), "С большим приветом!" (2004), "Страна на подъеме" (2007-2008).Много лет Петросян работает на телевидении. В 1973-1976 годах он был ведущим телепередачи "Артлото", в 1975-1985 годах принимал участие в программе "Утренняя почта". В 1987-2000 годах артист был участником юмористической передачи "Аншлаг". Евгений Петросян <a href="http://www.umoristy.ru/p21.html" target="_blank">создал множество юмористических передач</a> для ТВ, таких, как "С различных точек зрения" (1985), "Приглашение на вечер Петросяна" (1988), "Ангажемент Петросяна", "Евгений Петросян приглашает" (1999-2000), "Шутка за шуткой" (2002) и др. Как автор сценария и режиссер-постановщик выпустил программу "Бабы, вперед!" (2001-2007) а также передачу "Включайте, посмеемся!" (2001), "Кривое зеркало" (2002-2013). С 1994 года выходила в эфир авторская <a href="https://ria.ru/20200111/1563277190.html" target="_blank">телепередача</a> Евгения Петросяна "Смехопанорама". В январе 2020 года руководство ВГТРК приняло решение приостановить ее производство. В 2014-2019 годах выходила его телевизионная программа "<a href="https://e-petrosyan.ru/media/video/petrosjan-shou/" target="_blank">Петросян-шоу</a>". Евгений Петросян известен как автор ряда книг. В 1994 году вышла его первая книга "Хочу в артисты", затем переизданная несколько раз "Евгений Петросян. В стране анекдотов". В 1995 году он выпустил антологию афоризмов "От великого до смешного", в 1998 году – "Петросмешки", в 2000 году – "Над чем смеется Петросян?", в 2001 году – "Записные хиханьки-хаханьки", в 2007 году – "Доктор смех, или записные хиханьки-хаханьки – 2". <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/8178/page/1" target="_blank">Евгений Петросян</a> – народный артист РСФСР (1991). В 1995 году он был награжден российским орденом Почета. В 2019 году творчество артиста <a href="https://ria.ru/20190611/1555486905.html" target="_blank">отмечено</a> Почетной грамотой президента РФ. Согласно <a href="https://wciom.ru/index.php?id=236&amp;uid=9632" target="_blank">опросу</a> ВЦИОМ, опубликованному 1 апреля 2019 года, Евгений Петросян занял второе место среди любимых россиянами юмористов, уступив 1% Михаилу Задорнову (1948-2017). Петросян был несколько раз <a href="https://ria.ru/20200908/sochi-1576905641.html" target="_blank">женат</a>, в настоящее время его супругой является Татьяна Брухунова. У Евгения Петросяна есть дочь Викторина от первого брака, которая <a href="https://www.tvc.ru/news/show/id/174431" target="_blank">окончила</a> исторический факультет МГУ, после замужества проживает в США. В 2020 году на телеканале "Культура" она <a href="https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/64923/episode_id/2260818/video_id/2288765/" target="_blank">представила</a> авторский проект "Коллекция" об известных художественных собраниях мира. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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евгений петросян, баку, справки

Биография Евгения Петросяна

01:04 16.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Артист эстрады, писатель-юморист Евгений Ваганович Петросян (настоящая фамилия – Петросянц) родился 16 сентября 1945 года в Баку (Азербайджан).
С 12 лет активно участвовал в самодеятельности, позже выступал в домах культуры вместе с профессиональными артистами, играл в Народном театре под руководством Валентина Валентинова.
В 1961 году после окончания средней школы он переехал в Москву.
В 1962 году окончил Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства (ВТМЭИ), в 1985 году – отделение режиссеров эстрады ГИТИСа.
В 1962 году состоялся дебют Петросяна на профессиональной сцене – в качестве конферансье он был ведущим концертных программ в Московском театре эстрады.
В 1964-1969 годах Евгений Петросян работал конферансье в Государственном оркестре РСФСР под руководством Леонида Утесова. В это время были созданы совместные программы "Перелистывая страницы" и "Где родился джаз".
Работая в оркестре Утесова, Петросян выступал на эстраде: к концу 1965 года в его репертуаре было уже около 100 номеров.
В 1964 году Евгений Петросян вел в прямом эфире популярную телепередачу "Голубой огонек". Также Евгений Петросян придумал и вел "Вечера юмора" в концертном зале Останкино.
В 1969-1989 годах Евгений Петросян работал в Москонцерте, как один из ведущих конферансье. В 1970 году Петросян был удостоен звания лауреата на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады.
С 1974 года он выступает как исполнитель монологов и сольных эстрадных спектаклей. Первую сольную программу под названием "Монологи" он выпустил в 1975 году.
В 1979 году артист создал Театр эстрадных миниатюр Е. Петросяна.
В театре он выпустил спектакли "Доброе слово и кошке приятно" (1980), "Как поживаете?" (1986), "Инвентаризация" (1988), "Дураки мы все…" (1991), "Страна Лимония, деревня Петросяния" (1995), "Когда финансы поют романсы" (1997), "Семейные радости" (1999), "Страсти-мордасти" (2001), "С большим приветом!" (2004), "Страна на подъеме" (2007-2008).
Много лет Петросян работает на телевидении. В 1973-1976 годах он был ведущим телепередачи "Артлото", в 1975-1985 годах принимал участие в программе "Утренняя почта". В 1987-2000 годах артист был участником юмористической передачи "Аншлаг".
Евгений Петросян создал множество юмористических передач для ТВ, таких, как "С различных точек зрения" (1985), "Приглашение на вечер Петросяна" (1988), "Ангажемент Петросяна", "Евгений Петросян приглашает" (1999-2000), "Шутка за шуткой" (2002) и др.
Как автор сценария и режиссер-постановщик выпустил программу "Бабы, вперед!" (2001-2007) а также передачу "Включайте, посмеемся!" (2001), "Кривое зеркало" (2002-2013).
С 1994 года выходила в эфир авторская телепередача Евгения Петросяна "Смехопанорама". В январе 2020 года руководство ВГТРК приняло решение приостановить ее производство.
В 2014-2019 годах выходила его телевизионная программа "Петросян-шоу".
Евгений Петросян известен как автор ряда книг. В 1994 году вышла его первая книга "Хочу в артисты", затем переизданная несколько раз "Евгений Петросян. В стране анекдотов". В 1995 году он выпустил антологию афоризмов "От великого до смешного", в 1998 году – "Петросмешки", в 2000 году – "Над чем смеется Петросян?", в 2001 году – "Записные хиханьки-хаханьки", в 2007 году – "Доктор смех, или записные хиханьки-хаханьки – 2".
Евгений Петросян – народный артист РСФСР (1991).
В 1995 году он был награжден российским орденом Почета. В 2019 году творчество артиста отмечено Почетной грамотой президента РФ.
Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному 1 апреля 2019 года, Евгений Петросян занял второе место среди любимых россиянами юмористов, уступив 1% Михаилу Задорнову (1948-2017).
Петросян был несколько раз женат, в настоящее время его супругой является Татьяна Брухунова.
У Евгения Петросяна есть дочь Викторина от первого брака, которая окончила исторический факультет МГУ, после замужества проживает в США. В 2020 году на телеканале "Культура" она представила авторский проект "Коллекция" об известных художественных собраниях мира.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Евгений ПетросянБакуСправки
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