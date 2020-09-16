https://ria.ru/20200916/petrosyan-1577208966.html

Биография Евгения Петросяна

Артист эстрады, писатель-юморист Евгений Ваганович Петросян (настоящая фамилия – Петросянц) родился 16 сентября 1945 года в Баку (Азербайджан). РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T01:04

2020-09-16T01:04

2020-09-16T01:04

евгений петросян

баку

справки

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Артист эстрады, писатель-юморист Евгений Ваганович Петросян (настоящая фамилия – Петросянц) <a href="https://e-petrosyan.ru/ob-artiste/biografija/" target="_blank">родился 16 сентября 1945 года</a> в Баку (Азербайджан).С 12 лет активно <a href="http://www.biograph.ru/index.php?id=920:petrosyantsev&Itemid=29&option=com_content&view=article" target="_blank">участвовал</a> в самодеятельности, позже выступал в домах культуры вместе с профессиональными артистами, играл в Народном театре под руководством Валентина Валентинова.В 1961 году после окончания средней школы он переехал в Москву.В 1962 году <a href="https://e-petrosyan.ru/ob-artiste/teatr-jestradnyh-miniatjur/" target="_blank">окончил</a> Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства (ВТМЭИ), в 1985 году – отделение режиссеров эстрады ГИТИСа. В 1962 году состоялся дебют Петросяна на профессиональной сцене – в качестве конферансье он был ведущим концертных программ в Московском театре эстрады. В 1964-1969 годах Евгений Петросян работал конферансье в Государственном оркестре РСФСР под руководством Леонида Утесова. В это время были созданы совместные программы "Перелистывая страницы" и "Где родился джаз". Работая в оркестре Утесова, Петросян выступал на эстраде: к концу 1965 года в его репертуаре было уже около 100 номеров. В 1964 году Евгений Петросян вел в прямом эфире популярную телепередачу "Голубой огонек". Также Евгений Петросян придумал и вел "Вечера юмора" в концертном зале Останкино. В 1969-1989 годах Евгений Петросян работал в Москонцерте, как один из ведущих конферансье. В 1970 году Петросян был удостоен звания лауреата на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. С 1974 года он выступает как исполнитель монологов и сольных эстрадных спектаклей. Первую сольную программу под названием "Монологи" он выпустил в 1975 году.В 1979 году артист создал Театр эстрадных миниатюр Е. Петросяна.В театре он выпустил спектакли "Доброе слово и кошке приятно" (1980), "Как поживаете?" (1986), "Инвентаризация" (1988), "Дураки мы все…" (1991), "Страна Лимония, деревня Петросяния" (1995), "Когда финансы поют романсы" (1997), "Семейные радости" (1999), "Страсти-мордасти" (2001), "С большим приветом!" (2004), "Страна на подъеме" (2007-2008).Много лет Петросян работает на телевидении. В 1973-1976 годах он был ведущим телепередачи "Артлото", в 1975-1985 годах принимал участие в программе "Утренняя почта". В 1987-2000 годах артист был участником юмористической передачи "Аншлаг". Евгений Петросян <a href="http://www.umoristy.ru/p21.html" target="_blank">создал множество юмористических передач</a> для ТВ, таких, как "С различных точек зрения" (1985), "Приглашение на вечер Петросяна" (1988), "Ангажемент Петросяна", "Евгений Петросян приглашает" (1999-2000), "Шутка за шуткой" (2002) и др. Как автор сценария и режиссер-постановщик выпустил программу "Бабы, вперед!" (2001-2007) а также передачу "Включайте, посмеемся!" (2001), "Кривое зеркало" (2002-2013). С 1994 года выходила в эфир авторская <a href="https://ria.ru/20200111/1563277190.html" target="_blank">телепередача</a> Евгения Петросяна "Смехопанорама". В январе 2020 года руководство ВГТРК приняло решение приостановить ее производство. В 2014-2019 годах выходила его телевизионная программа "<a href="https://e-petrosyan.ru/media/video/petrosjan-shou/" target="_blank">Петросян-шоу</a>". Евгений Петросян известен как автор ряда книг. В 1994 году вышла его первая книга "Хочу в артисты", затем переизданная несколько раз "Евгений Петросян. В стране анекдотов". В 1995 году он выпустил антологию афоризмов "От великого до смешного", в 1998 году – "Петросмешки", в 2000 году – "Над чем смеется Петросян?", в 2001 году – "Записные хиханьки-хаханьки", в 2007 году – "Доктор смех, или записные хиханьки-хаханьки – 2". <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/8178/page/1" target="_blank">Евгений Петросян</a> – народный артист РСФСР (1991). В 1995 году он был награжден российским орденом Почета. В 2019 году творчество артиста <a href="https://ria.ru/20190611/1555486905.html" target="_blank">отмечено</a> Почетной грамотой президента РФ. Согласно <a href="https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9632" target="_blank">опросу</a> ВЦИОМ, опубликованному 1 апреля 2019 года, Евгений Петросян занял второе место среди любимых россиянами юмористов, уступив 1% Михаилу Задорнову (1948-2017). Петросян был несколько раз <a href="https://ria.ru/20200908/sochi-1576905641.html" target="_blank">женат</a>, в настоящее время его супругой является Татьяна Брухунова. У Евгения Петросяна есть дочь Викторина от первого брака, которая <a href="https://www.tvc.ru/news/show/id/174431" target="_blank">окончила</a> исторический факультет МГУ, после замужества проживает в США. В 2020 году на телеканале "Культура" она <a href="https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/64923/episode_id/2260818/video_id/2288765/" target="_blank">представила</a> авторский проект "Коллекция" об известных художественных собраниях мира. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

баку

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений петросян, баку, справки