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Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала в Instagram отдых на Черном море, куда приехала с супругом, и вызвала тем самым волну... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T01:59
2020-09-08T01:59
татьяна брухунова
черное море
сочи
евгений петросян
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Молодая жена юмориста <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Петросяна</a> <a href="http://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Брухунова</a> раскритиковала в <a href="https://www.instagram.com/p/CEyL6PLnmL_/" target="_blank">Instagram</a> отдых на <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a>, куда приехала с супругом, и вызвала тем самым волну критики в свой адрес.Ответ Брухуновой возмутил часть подписчиков, особенно жителей <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. Некоторые обиделись на ее слова и отметили, что она могла бы быть более корректной."Ехать на море и купаться в бассейне - это как-то странно, на мой взгляд", - написала, в частности, emka2008.Ранее российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала о неудобствах на отдыхе в Сочи. Она отметила, что за все время отдыха спустилась к морю всего раз, погода в этот день оказалась ветреной, а море — неспокойным.
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черное море
сочи
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татьяна брухунова, черное море, сочи, евгений петросян, общество

Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море

01:59 08.09.2020
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© аккаунт Татьяны Брухуновой в FacebookТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© аккаунт Татьяны Брухуновой в Facebook
Татьяна Брухунова. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала в Instagram отдых на Черном море, куда приехала с супругом, и вызвала тем самым волну критики в свой адрес.
"Я не купаюсь в Черном море в России. Мне холодно и грязно", - написала она в ответ на вопрос, почему так и не посетила пляж.
Ответ Брухуновой возмутил часть подписчиков, особенно жителей Сочи. Некоторые обиделись на ее слова и отметили, что она могла бы быть более корректной.
"Ехать на море и купаться в бассейне - это как-то странно, на мой взгляд", - написала, в частности, emka2008.
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#details

Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

Ранее российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала о неудобствах на отдыхе в Сочи. Она отметила, что за все время отдыха спустилась к морю всего раз, погода в этот день оказалась ветреной, а море — неспокойным.
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Обсудить 4
Татьяна БрухуноваЧерное мореСочиЕвгений ПетросянОбщество
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