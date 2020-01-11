Петросян прокомментировал приостановку выпуска "Смехопанорамы"

Ранее в пресс-службе ВГТРК сообщили РИА Новости, что компания приостановила производство программ "Смехопанорама" и "Утренняя почта". Причины такого решения и сроки возобновления передач не уточняются.

По словам Петросяна, он был не в курсе этого решения, но не считает это чем-то экстраординарным. "Не вижу в этом особого события. Многие программы прерываются, потом открываются, и никто об этом не пишет", — пояснил Петросян.

Артист рассказал, что связался с ВГТРК и получил соответствующие разъяснения. По его словам, речь идет об экономии утреннего блока программ.

Петросян добавил, что у него имеется готовый материал для передачи на два месяца. "Не знаю, пустят, не пустят… Наверно, пустят", — заключил артист.