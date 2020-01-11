Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-11T00:59+0300
https://ria.ru/20200111/1563277190.html
Петросян прокомментировал приостановку выпуска "Смехопанорамы"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_0:126:3068:1852_1036x0_80_0_0_d429ebf1787aaf5fabc1f31a57407173.jpg
РИА Новости

Петросян прокомментировал приостановку выпуска "Смехопанорамы"

00:59 11.01.2020
20402
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкНародный артист РФ Евгений Петросян
Народный артист РФ Евгений Петросян
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Народный артист РФ Евгений Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
Ранее в пресс-службе ВГТРК сообщили РИА Новости, что компания приостановила производство программ "Смехопанорама" и "Утренняя почта". Причины такого решения и сроки возобновления передач не уточняются.
Артист эстрады Владимир Винокур
Вчера, 19:46Культура
Винокур выступил против приостановки выпуска "Смехопанорамы"
По словам Петросяна, он был не в курсе этого решения, но не считает это чем-то экстраординарным. "Не вижу в этом особого события. Многие программы прерываются, потом открываются, и никто об этом не пишет", — пояснил Петросян.
Артист рассказал, что связался с ВГТРК и получил соответствующие разъяснения. По его словам, речь идет об экономии утреннего блока программ.
Петросян добавил, что у него имеется готовый материал для передачи на два месяца. "Не знаю, пустят, не пустят… Наверно, пустят", — заключил артист.
Программа "Смехопанорама" существует с 1994 года, Петросян является ее бессменным ведущим.
Программа Сам себе режиссер
Вчера, 17:28Культура
Шоу "Сам себе режиссер" закрыли после 28 лет в эфире
661229414
Обсудить 0
КультураВГТРКЕвгений ПетросянРоссия
Рекомендуем
Производство плавленого сыра
Диетолог рассказала, кому противопоказан плавленый сыр
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил отказ США обсуждать вывод войск из Ирака
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Иосиф Сталин
В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
СМИ: Канада требует от США разъяснить основания убийства Сулеймани
Мясные консервы под названием Сепар в сметане
Экс-депутата Рады возмутили "людоедские" консервы на Украине
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Глава Абхазии прокомментировал решение суда об отмене итогов выборов
Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
Вдова пилота Boeing рассказала о знаках, предшествовавших крушению
Самолет Boeing 737 MAX 9 перед первым полетом. 13 апреля 2017
Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволил тысячи сотрудников
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Вид на город Севастополь
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
Программа Сам себе режиссер
Шоу "Сам себе режиссер" закрыли после 28 лет в эфире
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СМИ: Иран объявит причину крушения украинского лайнера в субботу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42СМИ: ушедший в отставку глава Boeing не получит "золотой парашют"
04:35Россия довольна принятой СБ ООН резолюцией о помощи Сирии
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
Лента новостейМолния