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РИА Новости
Культура

Мединский вручил награды Ходченковой, Пореченкову и Куценко

Вчера, 14:45
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский и артист Московского художественного академического театра имени Чехова Михаил Пореченков, удостоенный звания "Народный артист Российской Федерации". 11 июня 2019
Министр культуры РФ Владимир Мединский и артист Московского художественного академического театра имени Чехова Михаил Пореченков, удостоенный звания Народный артист Российской Федерации. 11 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Министр культуры РФ Владимир Мединский и артист Московского художественного академического театра имени Чехова Михаил Пореченков, удостоенный звания "Народный артист Российской Федерации". 11 июня 2019
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные и ведомственные награды, в частности, звания заслуженной артистки РФ удостоилась Светлана Ходченкова, народным артистом РФ стал Михаил Пореченков, орден "За заслуги перед Отечеством" II степени получил Гоша Куценко, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония награждения состоялась во вторник в атриуме Большого театра.
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Успешная блондинка Светлана ХодченковаОдна из самых востребованных актрис российского кино Светлана Ходченкова отмечает 21 января 35-летний юбилей. Лучшие роли успешной блондинки - в фотоленте Ria.ru.
"Сегодня мы собрались в канун Дня России, замечательного национального праздника. Государство уделяет огромное внимание отрасли, мы сейчас проводим Год театра, через несколько дней в Петербурге откроется Театральная олимпиада, близится старт конкурса Чайковского. Спасибо каждому из вас за то, что вы делаете. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку министерства", — сказал Мединский на награждении.
Министр наградил Орденом Дружбы артистку театра "Моссовета" Ольгу Остроумову, худрука русского духовного театра "ГЛАС" Никиту Астахова, главного художника РАМТа Станислава Бенедиктова, актера Сергея Степанченко.
Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский в своем избирательном штабе в Киеве
31 марта, 22:22
Пореченков ответил на оскорбления Зеленского
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени министр вручил директору Музея современной истории России Ирине Великановой, актеру Гоше Куценко. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени отметили актера Бориса Клюева.
Звания "Народный артист РФ" удостоились актеры Александр Вершинин и Михаил Пореченков, директор-художественный руководитель филиала "Росгосцирка" Вилен Головко.
Актриса театра на Малой Бронной Лариса Богословская, актриса Светлана Ходченкова, артист Государственной симфонической капеллы России Николай Лебедев стали "Заслуженными артистами РФ".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский и актриса, член Союза кинематографистов России Светлана Ходченкова, удостоенная звания "Заслуженный артист Российской Федерации"
Министр культуры РФ Владимир Мединский и актриса, член Союза кинематографистов России Светлана Ходченкова, удостоенная звания Заслуженный артист Российской Федерации
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Министр культуры РФ Владимир Мединский и актриса, член Союза кинематографистов России Светлана Ходченкова, удостоенная звания "Заслуженный артист Российской Федерации"
Почетные грамоты президента РФ министр вручил профессору ВГИК Владимиру Грамматикову, художникам Михаилу Верхоланцеву, Владимиру Павлову, Николаю Калинину, артисту Евгению Петросяну. Благодарности президента удостоились гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, актриса Ольга Кабо.
Помимо этого, в рамках церемонии вручили почетные звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации".
Актер Гоша Куценко. Архивное фото
10 июня 2018, 06:56
Актер Гоша Куценко попал в базу данных "Миротворца"
710011
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КультураБольшой театрРосгосциркВГИКВладимир МединскийЭдгард ЗапашныйМоскваЕвгений ПетросянРоссияСанкт-Петербург
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