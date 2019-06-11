Мединский вручил награды Ходченковой, Пореченкову и Куценко

"Сегодня мы собрались в канун Дня России, замечательного национального праздника. Государство уделяет огромное внимание отрасли, мы сейчас проводим Год театра, через несколько дней в Петербурге откроется Театральная олимпиада, близится старт конкурса Чайковского. Спасибо каждому из вас за то, что вы делаете. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку министерства", — сказал Мединский на награждении.