Биография Максима Марцинкевича
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Максим Сергеевич Марцинкевич родился 8 июня 1984 года.
Учился в Московском государственном строительном университете (МГСУ).
Изначально входил в Народную национальную партию (русисты) Александра Иванова-Сухаревского и участвовал в скин-бригаде "Русская цель" Семена Токмакова (Бус). Затем отошел от русистов и создал объединение скинхедов "Формат-18" (в 2010 году Мосгорсуд запретил деятельность этой организации как экстремистской). Из-за любви к холодному оружию Марцинкевич получил кличку Тесак.
Как позднее установил суд, Марцинкевич вступил в ряды скинхедов в девятом классе, затем он бросил школу и занимался пропагандой нацистских взглядов, в частности, неоднократно выступал по телевидению с мнением, что в Москве должны жить только русские.
В июле 2007 года Максим Марцинкевич был задержан в рамках уголовного дела по факту экстремистских действий в клубе "Билингва" в феврале 2007 года. По информации следствия, он выкрикивал экстремистские лозунги во время проведения политических дебатов в клубе. Марцинкевичу было предъявлено обвинения по пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В феврале 2008 года Марцинкевич был приговорен к трем годам колонии.
Мосгорсуд оставил приговор без изменений.
В 2009 году Максим Марцинкевич получил еще один тюремный срок. По данным следствия, он входил в состав организованной группы примерно из 20 человек, которые инсценировали ритуал повешения "таджикского наркоторговца", отрубание ему топором одной ноги и ее последующее сожжение на костре, при этом произносили лозунги, направленные на разжигание межнациональной и расовой вражды, а также сделали видеозапись "казни", которую впоследствии показали на одном из телеканалов. Фигурантам дела вменялась часть 2 статьи 282 УК РФ – "разжигание межнациональной и расовой ненависти и вражды".
В январе 2009 года Хамовнический суд путем частичного сложения наказаний назначил Марцинкевичу окончательное наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы.
В 2011 году Максим Марцинкевич вышел на свободу.
После освобождения организовал движение "Реструкт", пропагандировавшее национал-социалистические взгляды (осенью 2014 года СМИ сообщали, что "Реструкт" объявил о приостановке деятельности). В рамках организации существовало более 10 проектов, в том числе "Оккупай-педофиляй".
По данным МВД, члены группы "выявляли и наказывали лиц, ведущих аморальный образ жизни. Методы "воспитания", как правило, были весьма жестоки и направлены на унижение человеческого достоинства, сопряжены с совершением преступлений против жизни и здоровья".
В 2012-2014 годах в рамках проекта "Оккупай-Наркофиляй" участники нападали на людей под видом борьбы с продавцами синтетических наркотиков.
В феврале 2013 года Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении Максима Марцинкевича. По данным Следственного комитета, Марцинкевич и двое белорусских граждан, "используя незначительный повод", нанесли травмы гражданину Белоруссии. Все трое подозреваемых были помещены в изолятор временного содержания. 24 февраля Максим Марцинкевич был отпущен на свободу. В середине апреля СК Белоруссии прекратил уголовное дело в отношении Максима Марцинкевича.
В декабре 2013 года Марцинкевич был заочно арестован и объявлен в международный розыск, он обвинялся по статье УК "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По версии следствия, на личной странице "ВКонтакте" Марцинкевич разместил видеоролики экстремистского содержания.
14 января 2014 года стало известно, что Максим Марцинкевич был задержан на Кубе. 27 января он был экстрадирован в Москву.
15 августа Кунцевский суд Москвы приговорил Марцинкевича к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды путем размещения в сети интернет экстремистских роликов. Позднее Мосгорсуд снизил ему наказание до двух лет и 10 месяцев заключения.
В октябре 2014 года в отношении националиста Максима Марцинкевича было возбуждено новое уголовное дело, которое касалось нападения на распространителей наркотиков.
Марцинкевич и его девять соратников обвинялись в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, умышленном уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти, вражды, унижении человеческого достоинства. По версии следствия, под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 годах указанные лица нападали на граждан в Москве, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки.
Потерпевших избивали, отбирали у них вещи, а также публично обливали красящими веществами. Как полагает следствие, Марцинкевич и его сообщники были причастны к нападениям на восемь граждан, один из которых от полученных телесных повреждений скончался.
В июне 2017 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Максима Марцинкевича к десяти годам строгого режима. В мае 2019 года Мосгорсуд признал приговор законным.
16 сентября 2020 года стало известно, что Максим Марцинкевич покончил с собой в челябинском СИЗО.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников