https://ria.ru/20200916/martsinkevich-1577323830.html

Биография Максима Марцинкевича

Максим Сергеевич Марцинкевич родился 8 июня 1984 года. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:30

2020-09-16T15:30

2020-09-16T15:30

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

максим марцинкевич

челябинск

справки

происшествия

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Максим Сергеевич Марцинкевич <a href="https://ria.ru/20140118/989951178.html" target="_blank">родился 8 июня 1984 года</a>.Учился в Московском государственном строительном университете (МГСУ). Изначально <a href="https://www.kommersant.ru/doc/2130364" target="_blank">входил</a> в Народную национальную партию (русисты) Александра Иванова-Сухаревского и участвовал в скин-бригаде "Русская цель" Семена Токмакова (Бус). Затем отошел от русистов и создал объединение скинхедов "Формат-18" (в 2010 году Мосгорсуд <a href="https://ria.ru/20101220/311219911.html" target="_blank">запретил деятельность</a> этой организации как экстремистской). Из-за любви к холодному оружию Марцинкевич получил кличку Тесак.Как позднее <a href="https://ria.ru/20090116/159391354.html" target="_blank">установил</a> суд, <a href="https://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich" target="_blank">Марцинкевич</a> вступил в ряды скинхедов в девятом классе, затем он бросил школу и занимался пропагандой нацистских взглядов, в частности, неоднократно выступал по телевидению с мнением, что в Москве должны жить только русские. В июле 2007 года Максим Марцинкевич был <a href="https://ria.ru/20070704/68316527.html" target="_blank">задержан</a> в рамках уголовного дела по факту экстремистских действий в клубе "Билингва" в феврале 2007 года. По <a href="https://ria.ru/20070813/71238285.html" target="_blank">информации следствия</a>, он выкрикивал экстремистские лозунги во время проведения политических дебатов в клубе. Марцинкевичу было предъявлено обвинения по пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В феврале 2008 года Марцинкевич был <a href="http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_7338000/7338872.stm" target="_blank">приговорен</a> к трем годам колонии. Мосгорсуд <a href="https://ria.ru/20080409/104186662.html" target="_blank">оставил приговор</a> без изменений. В 2009 году Максим Марцинкевич <a href="https://ria.ru/20090112/158948712.html" target="_blank">получил</a> еще один тюремный срок. По данным следствия, он входил в состав организованной группы примерно из 20 человек, которые инсценировали ритуал повешения "таджикского наркоторговца", отрубание ему топором одной ноги и ее последующее сожжение на костре, при этом произносили лозунги, направленные на разжигание межнациональной и расовой вражды, а также сделали видеозапись "казни", которую впоследствии показали на одном из телеканалов. Фигурантам дела вменялась часть 2 статьи 282 УК РФ – "разжигание межнациональной и расовой ненависти и вражды". В январе 2009 года Хамовнический суд путем частичного сложения наказаний <a href="https://ria.ru/20090116/159391354.html" target="_blank">назначил</a> Марцинкевичу окончательное наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы. В 2011 году Максим Марцинкевич <a href="https://www.kommersant.ru/doc/2393684" target="_blank">вышел на свободу</a>. После освобождения <a href="https://prokazan.ru/news/view/97157" target="_blank">организовал</a> движение "Реструкт", пропагандировавшее национал-социалистические взгляды (осенью 2014 года СМИ сообщали, что "Реструкт" объявил о приостановке деятельности). В рамках организации <a href="https://ria.ru/20140623/1013202405.html" target="_blank">существовало более 10 проектов</a>, в том числе "Оккупай-педофиляй". По <a href="https://ria.ru/20140118/989951178.html" target="_blank">данным</a> МВД, члены группы "выявляли и наказывали лиц, ведущих аморальный образ жизни. Методы "воспитания", как правило, были весьма жестоки и направлены на унижение человеческого достоинства, сопряжены с совершением преступлений против жизни и здоровья". В 2012-2014 годах в рамках проекта "Оккупай-Наркофиляй" участники <a href="https://ria.ru/20181229/1548817990.html" target="_blank">нападали</a> на людей под видом борьбы с продавцами синтетических наркотиков. В феврале 2013 года Следственный комитет Белоруссии <a href="https://ria.ru/20130218/923465531.html" target="_blank">возбудил уголовное дело</a> в отношении Максима Марцинкевича. <a href="https://ria.ru/20130224/924411217.html" target="_blank">По данным Следственного комитета</a>, Марцинкевич и двое белорусских граждан, "используя незначительный повод", нанесли травмы гражданину Белоруссии. Все трое подозреваемых были помещены в изолятор временного содержания. 24 февраля Максим Марцинкевич был отпущен на свободу. В середине апреля СК Белоруссии <a href="https://ria.ru/20130416/932944674.html" target="_blank">прекратил уголовное дело</a> в отношении Максима Марцинкевича. <a href="http://rapsinews.ru/moscourts_news/20131213/270094110.html" target="_blank">В декабре 2013 года</a> Марцинкевич был заочно <a href="https://ria.ru/20140118/989958395.html" target="_blank">арестован</a> и объявлен в международный розыск, он обвинялся по статье УК "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По версии следствия, на личной странице "ВКонтакте" Марцинкевич разместил видеоролики экстремистского содержания. 14 января 2014 года стало известно, что Максим Марцинкевич был <a href="https://ria.ru/20140118/989951178.html" target="_blank">задержан</a> на Кубе. 27 января он был <a href="https://ria.ru/20140127/991631843.html" target="_blank">экстрадирован</a> в Москву. 15 августа Кунцевский суд Москвы <a href="https://ria.ru/20140815/1020176388.html" target="_blank">приговорил</a> Марцинкевича к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды путем размещения в сети интернет экстремистских роликов. Позднее Мосгорсуд <a href="https://ria.ru/20141111/1032766560.html" target="_blank">снизил</a> ему наказание до двух лет и 10 месяцев заключения. В октябре 2014 года в отношении националиста Максима Марцинкевича было <a href="https://ria.ru/20141023/1029783196.html" target="_blank">возбуждено</a> новое уголовное дело, которое касалось <a href="https://ria.ru/20160128/1366483610.html?in=t" target="_blank">нападения</a> на распространителей наркотиков. Марцинкевич и его девять соратников обвинялись в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, умышленном уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти, вражды, унижении человеческого достоинства. По версии следствия, под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 годах указанные лица нападали на граждан в Москве, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Потерпевших избивали, отбирали у них вещи, а также публично <a href="https://ria.ru/20160208/1371277349.html" target="_blank">обливали красящими веществами</a>. Как полагает следствие, Марцинкевич и его сообщники были причастны к нападениям на восемь граждан, один из которых от полученных телесных повреждений скончался. В июне 2017 года Бабушкинский суд Москвы <a href="https://ria.ru/20170627/1497400977.html" target="_blank">приговорил</a> Максима Марцинкевича к десяти годам строгого режима. В мае 2019 года Мосгорсуд <a href="https://ria.ru/20190531/1555146246.html" target="_blank">признал</a> приговор законным. <a href="https://ria.ru/20200916/tesak-1577310857.html" target="_blank">16 сентября 2020 года</a> стало известно, что Максим Марцинкевич покончил с собой в челябинском СИЗО. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

челябинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, челябинск, справки, происшествия