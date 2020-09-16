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Националист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак" покончил с собой в челябинском СИЗО, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:34
2020-09-16T14:13
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
москва
максим марцинкевич
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Лидер националистического движения "Реструкт" <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Максим Марцинкевич</a> по прозвищу "Тесак" покончил с собой в челябинском СИЗО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Позже эту информацию подтвердили в областном УФСИН."Сегодня, 16 сентября 2020 года, утром в одной из камер СИЗО-3 ГУ ФСИН области обнаружен осужденный 84-го года рождения без признаков жизни, предварительная причина смерти — суицид. На место происшествия незамедлительно прибыли медработники, которые провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали", — рассказали агентству в ведомстве, добавив, что идет внутренняя проверка.В региональном СК уточнили, что "Тесак" оставил предсмертную записку.Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов сказал РИА Новости, что пока не может прокомментировать случившееся, так как "не располагает достоверной информацией".В декабре 2018 года суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Марцинкевич и его соратники использовали электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, а также публично обливали своих жертв краской. Остальные фигуранты получили от двух лет и 11 месяцев до девяти с половиной лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых в общей сумме примерно 670 тысяч рублей.Ранее "Тесак" уже был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам он получил три с половиной года лишения свободы.
https://ria.ru/20161125/1482201194.html
https://ria.ru/20141223/1039762658.html
Вот такое же сообщение могло быть и про Навального - помер в районной больнице от коронавируса тчк
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Всю жизнь занимался непонятно чем, самопиарился, нарушал закон...
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смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, москва, максим марцинкевич, происшествия

Националист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО

12:34 16.09.2020 (обновлено: 14:13 16.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак" покончил с собой в челябинском СИЗО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Действительно, он (Марцинкевич. — Прим. ред.) покончил с собой в одном из исправительных учреждений Челябинска, выясняются обстоятельства", — сказал собеседник агентства.
Позже эту информацию подтвердили в областном УФСИН.
"Сегодня, 16 сентября 2020 года, утром в одной из камер СИЗО-3 ГУ ФСИН области обнаружен осужденный 84-го года рождения без признаков жизни, предварительная причина смерти — суицид. На место происшествия незамедлительно прибыли медработники, которые провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали", — рассказали агентству в ведомстве, добавив, что идет внутренняя проверка.
В региональном СК уточнили, что "Тесак" оставил предсмертную записку.
Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов сказал РИА Новости, что пока не может прокомментировать случившееся, так как "не располагает достоверной информацией".
Националист Максим Марцинкевич. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.11.2016
25 ноября 2016, 18:08
Тесак не признал вину в нападении на торговцев "спайсом"Как полагает следствие, Марцинкевич и его сообщники причастны к нападениям на восемь человек, один из которых от полученных повреждений скончался.
В декабре 2018 года суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Марцинкевич и его соратники использовали электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, а также публично обливали своих жертв краской.
Остальные фигуранты получили от двух лет и 11 месяцев до девяти с половиной лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых в общей сумме примерно 670 тысяч рублей.
Ранее "Тесак" уже был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам он получил три с половиной года лишения свободы.
М.Марцинкевич. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2014
23 декабря 2014, 12:45
Книгу националиста Тесака признали экстремистской и запретили в РоссииТакое решение было принято после проведения психолого-лингвистического исследования, сообщила Генпрокуратура РФ во вторник.
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Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаМоскваМаксим МарцинкевичПроисшествия
Популярные комментарии
Вот такое же сообщение могло быть и про Навального - помер в районной больнице от коронавируса тчк
16 сентября, 12:48
Сергей ПовидишевСергей Повидишев
1113122150
Всю жизнь занимался непонятно чем, самопиарился, нарушал закон...
16 сентября, 12:43
kkristallovich_r
87032773
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