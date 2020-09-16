https://ria.ru/20200916/tesak-1577310857.html

Националист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО

Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак" покончил с собой в челябинском СИЗО, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T12:34

2020-09-16T12:34

2020-09-16T14:13

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

москва

максим марцинкевич

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Лидер националистического движения "Реструкт" <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Максим Марцинкевич</a> по прозвищу "Тесак" покончил с собой в челябинском СИЗО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Позже эту информацию подтвердили в областном УФСИН."Сегодня, 16 сентября 2020 года, утром в одной из камер СИЗО-3 ГУ ФСИН области обнаружен осужденный 84-го года рождения без признаков жизни, предварительная причина смерти — суицид. На место происшествия незамедлительно прибыли медработники, которые провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали", — рассказали агентству в ведомстве, добавив, что идет внутренняя проверка.В региональном СК уточнили, что "Тесак" оставил предсмертную записку.Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов сказал РИА Новости, что пока не может прокомментировать случившееся, так как "не располагает достоверной информацией".В декабре 2018 года суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Марцинкевич и его соратники использовали электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, а также публично обливали своих жертв краской. Остальные фигуранты получили от двух лет и 11 месяцев до девяти с половиной лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых в общей сумме примерно 670 тысяч рублей.Ранее "Тесак" уже был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам он получил три с половиной года лишения свободы.

https://ria.ru/20161125/1482201194.html

https://ria.ru/20141223/1039762658.html

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kristallovich_r Всю жизнь занимался непонятно чем, самопиарился, нарушал закон... 430

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, москва, максим марцинкевич, происшествия