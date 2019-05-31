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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в силе приговор националисту Марцинкевичу

Вчера, 13:08
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич (Тесак)
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным 10-летний приговор лидеру националистического движения "Реструкт" Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд постановил оставить в силе приговор в отношении Максима Марцинкевича и ряда других осужденных", - сказали в пресс-службе.
Кроме того, "Елизавета Симонова освобождена судом от отбывания наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования, освобождена из-под стражи в зале суда", отметили в пресс-службе.
Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима в конце декабря 2018-го за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей.
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Марцинкевич обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Тесак и его сподвижники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами. Все это делалось в 2012-2014 годах в рамках организованного ими движения, связанного с борьбой против торговцев "спайсами".
Тесак был лидером скандального проекта, заявленной целью которого является борьба с педофилами. Он ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
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Максим МарцинкевичМосковский городской судПроисшествия
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