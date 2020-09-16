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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200916/gatchina-1577331452.html
Гатчина станет официальной столицей Ленобласти до конца года - власти
Столичный статус города Гатчина будет закреплен в уставе Ленинградской области до конца текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:35
2020-09-16T16:35
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
гатчина
санкт-петербург
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. </strong>Столичный статус города <a href="http://ria.ru/location_Gatchina/" target="_blank" data-auto="true">Гатчина</a> будет закреплен в уставе <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> до конца текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства."До конца года столичный статус Гатчины будет закреплен в уставе Ленинградской области", —говорится в сообщении.По данным пресс-службы, органы региональной власти Ленобласти полностью завершат переезд в Гатчину в 2022 году."Место ежегодного празднования Дня образования Ленинградской области будет по-прежнему определяться на конкурсной основе", — отмечается в сообщении. Глава региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Дрозденко</a> сообщил, что Гатчина также станет юридическим адресом областного правительства и Законодательного собрания."Затем — вместе с Минобороны России и Гатчинской администрацией начнем работу по подбору помещений для поэтапного переезда правительства", — пояснил Дрозденко.По его словам, первыми переедут комитеты, которые по своему профилю "более всего тяготеют" к Гатчине: это комитет по культуре, включая Музейное агентство, комитет по туризму, комитет по делам молодежи, комитет по физкультуре и спорту. Также на первом этапе переедет часть администрации губернатора и правительства Ленинградской области.Кроме того, как уточнил Александр Дрозденко, в планах у региональных властей получить ряд помещений от Министерства обороны РФ, а также выкупить те, что находятся в частной собственности. Туда, по согласованию с местной администрацией, переедут гатчинские службы, занимающие сейчас здание на Киргетова, 1, где будет работать губернатор."Продажа помещений в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, где сейчас размещаются областные органы власти, не планируется: регион будет сдавать их в аренду для получения стабильного дохода в бюджет", — отметил глава Ленобласти.
https://ria.ru/20190803/1557142557.html
ленинградская область
гатчина
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александр дрозденко, ленинградская область, гатчина, санкт-петербург

Гатчина станет официальной столицей Ленобласти до конца года - власти

16:35 16.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГатчинский мператорский дворец. Архив
Гатчинский мператорский дворец. Архив - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Столичный статус города Гатчина будет закреплен в уставе Ленинградской области до конца текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"До конца года столичный статус Гатчины будет закреплен в уставе Ленинградской области", —говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, органы региональной власти Ленобласти полностью завершат переезд в Гатчину в 2022 году.
"Место ежегодного празднования Дня образования Ленинградской области будет по-прежнему определяться на конкурсной основе", — отмечается в сообщении.
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Глава региона Александра Дрозденко сообщил, что Гатчина также станет юридическим адресом областного правительства и Законодательного собрания.
"Затем — вместе с Минобороны России и Гатчинской администрацией начнем работу по подбору помещений для поэтапного переезда правительства", — пояснил Дрозденко.
По его словам, первыми переедут комитеты, которые по своему профилю "более всего тяготеют" к Гатчине: это комитет по культуре, включая Музейное агентство, комитет по туризму, комитет по делам молодежи, комитет по физкультуре и спорту. Также на первом этапе переедет часть администрации губернатора и правительства Ленинградской области.
Кроме того, как уточнил Александр Дрозденко, в планах у региональных властей получить ряд помещений от Министерства обороны РФ, а также выкупить те, что находятся в частной собственности. Туда, по согласованию с местной администрацией, переедут гатчинские службы, занимающие сейчас здание на Киргетова, 1, где будет работать губернатор.
"Продажа помещений в Санкт-Петербурге, где сейчас размещаются областные органы власти, не планируется: регион будет сдавать их в аренду для получения стабильного дохода в бюджет", — отметил глава Ленобласти.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьГатчинаСанкт-Петербург
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