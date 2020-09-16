https://ria.ru/20200916/gatchina-1577331452.html

Гатчина станет официальной столицей Ленобласти до конца года - власти

Столичный статус города Гатчина будет закреплен в уставе Ленинградской области до конца текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:35

2020-09-16T16:35

2020-09-16T16:35

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

гатчина

санкт-петербург

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. </strong>Столичный статус города <a href="http://ria.ru/location_Gatchina/" target="_blank" data-auto="true">Гатчина</a> будет закреплен в уставе <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> до конца текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства."До конца года столичный статус Гатчины будет закреплен в уставе Ленинградской области", —говорится в сообщении.По данным пресс-службы, органы региональной власти Ленобласти полностью завершат переезд в Гатчину в 2022 году."Место ежегодного празднования Дня образования Ленинградской области будет по-прежнему определяться на конкурсной основе", — отмечается в сообщении. Глава региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Дрозденко</a> сообщил, что Гатчина также станет юридическим адресом областного правительства и Законодательного собрания."Затем — вместе с Минобороны России и Гатчинской администрацией начнем работу по подбору помещений для поэтапного переезда правительства", — пояснил Дрозденко.По его словам, первыми переедут комитеты, которые по своему профилю "более всего тяготеют" к Гатчине: это комитет по культуре, включая Музейное агентство, комитет по туризму, комитет по делам молодежи, комитет по физкультуре и спорту. Также на первом этапе переедет часть администрации губернатора и правительства Ленинградской области.Кроме того, как уточнил Александр Дрозденко, в планах у региональных властей получить ряд помещений от Министерства обороны РФ, а также выкупить те, что находятся в частной собственности. Туда, по согласованию с местной администрацией, переедут гатчинские службы, занимающие сейчас здание на Киргетова, 1, где будет работать губернатор."Продажа помещений в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, где сейчас размещаются областные органы власти, не планируется: регион будет сдавать их в аренду для получения стабильного дохода в бюджет", — отметил глава Ленобласти.

https://ria.ru/20190803/1557142557.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, ленинградская область, гатчина, санкт-петербург