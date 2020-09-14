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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577211037.html
Минниханов победил на выборах главы Татарстана
Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, по предварительным данным, победил на выборах главы республики, набрав 83,28% голосов избирателей после... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:11
2020-09-14T14:41
госсовет татарстана
коммунисты россии
госдума рф
санкт-петербург
единый день голосования — 2020
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
политика
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<strong>КАЗАНЬ, 14 сен - РИА Новости. </strong>Действующий глава <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank">Татарстана</a> Рустам Минниханов, по предварительным данным, победил на выборах главы республики, набрав 83,28% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, сообщил председатель центризбиркома региона Андрей Кондратьев.С 11 по 13 сентября в республике прошло голосование на выборах главы Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ и дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gossovet_Tatarstana/" target="_blank" data-auto="true">госсовета Татарстана</a>. За должность главы республики боролись пять кандидатов: Альфред Валиев ("<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунисты России</a>"), Олег Коробченко ("<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партия Роста</a>"), Рустам Минниханов ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>"), Альмир Михеев ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>"), Владимир Сурчилов (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>). В Татарстане 2,94 миллиона избирателей."В выборах приняли участие 78,78% от общего количества избирателей… За <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Минниханова Рустама Нургалиевича</a> проголосовали 1,93 миллиона избирателей, что составляет 83,28%", - сказал Кондратьев журналистам.Кондратьев отметил, что данные итоги являются предварительными, окончательно итоги выборов будут утверждены ЦИК Татарстана в ближайшие дни."У нас 50 обращений было, серьезных обращений, которые можно расценивать как инцидент, который мы расследовали, выезжали, разбирались, давали ответ… Из них 26, которые к нам пришли уже из ЦИК России… и два обращения в прокуратуру было. Мы все их отработали", - добавил председатель центризбиркома Татарстана.Кроме того, по его информации, поступило 536 звонков на телефон горячей линии. Из них 352 звонка были общего информационного характера (работа и местонахождение участков, транспорта и другие), 131 заявка по голосованию на дому. Каждый звонок также был отработан представителями ЦИК республики.По данным главы ЦИК Татарстана, Михеев набрал 4,93%, Валиев – 4,64%, Коробченко – 3,58%, Сурчилов – 2,84% голосов избирателей.На выборах главы Татарстана в 2015 году Минниханов набрал 94,4% голосов избирателей при явке 84,2%.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577181464.html
https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html
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госсовет татарстана, коммунисты россии, госдума рф, санкт-петербург, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), политика

Минниханов победил на выборах главы Татарстана

14:11 14.09.2020 (обновлено: 14:41 14.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 14 сен - РИА Новости. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, по предварительным данным, победил на выборах главы республики, набрав 83,28% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, сообщил председатель центризбиркома региона Андрей Кондратьев.
С 11 по 13 сентября в республике прошло голосование на выборах главы Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата Госдумы РФ и дополнительных выборах депутата госсовета Татарстана. За должность главы республики боролись пять кандидатов: Альфред Валиев ("Коммунисты России"), Олег Коробченко ("Партия Роста"), Рустам Минниханов ("Единая Россия"), Альмир Михеев ("Справедливая Россия"), Владимир Сурчилов (ЛДПР). В Татарстане 2,94 миллиона избирателей.
"В выборах приняли участие 78,78% от общего количества избирателей… За Минниханова Рустама Нургалиевича проголосовали 1,93 миллиона избирателей, что составляет 83,28%", - сказал Кондратьев журналистам.
Кондратьев отметил, что данные итоги являются предварительными, окончательно итоги выборов будут утверждены ЦИК Татарстана в ближайшие дни.
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"У нас 50 обращений было, серьезных обращений, которые можно расценивать как инцидент, который мы расследовали, выезжали, разбирались, давали ответ… Из них 26, которые к нам пришли уже из ЦИК России… и два обращения в прокуратуру было. Мы все их отработали", - добавил председатель центризбиркома Татарстана.
Кроме того, по его информации, поступило 536 звонков на телефон горячей линии. Из них 352 звонка были общего информационного характера (работа и местонахождение участков, транспорта и другие), 131 заявка по голосованию на дому. Каждый звонок также был отработан представителями ЦИК республики.
По данным главы ЦИК Татарстана, Михеев набрал 4,93%, Валиев – 4,64%, Коробченко – 3,58%, Сурчилов – 2,84% голосов избирателей.
На выборах главы Татарстана в 2015 году Минниханов набрал 94,4% голосов избирателей при явке 84,2%.
В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
Итоги выборов глав регионов России - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 14:00
Итоги выборов глав регионов России
12120022
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Единый день голосования — 2020Госсовет ТатарстанаКоммунисты РоссииГосдума РФСанкт-ПетербургРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Политика
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