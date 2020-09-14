https://ria.ru/20200914/vybory-1577211037.html

Минниханов победил на выборах главы Татарстана

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, по предварительным данным, победил на выборах главы республики, набрав 83,28% голосов избирателей после... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:11

2020-09-14T14:11

2020-09-14T14:41

госсовет татарстана

коммунисты россии

госдума рф

санкт-петербург

единый день голосования — 2020

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155077/47/1550774787_0:0:3103:1746_1400x0_80_0_0_b2e4cb24b1805b0045ce310cad7104a3.jpg

<strong>КАЗАНЬ, 14 сен - РИА Новости. </strong>Действующий глава <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank">Татарстана</a> Рустам Минниханов, по предварительным данным, победил на выборах главы республики, набрав 83,28% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, сообщил председатель центризбиркома региона Андрей Кондратьев.С 11 по 13 сентября в республике прошло голосование на выборах главы Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ и дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gossovet_Tatarstana/" target="_blank" data-auto="true">госсовета Татарстана</a>. За должность главы республики боролись пять кандидатов: Альфред Валиев ("<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунисты России</a>"), Олег Коробченко ("<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партия Роста</a>"), Рустам Минниханов ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>"), Альмир Михеев ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>"), Владимир Сурчилов (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>). В Татарстане 2,94 миллиона избирателей."В выборах приняли участие 78,78% от общего количества избирателей… За <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Минниханова Рустама Нургалиевича</a> проголосовали 1,93 миллиона избирателей, что составляет 83,28%", - сказал Кондратьев журналистам.Кондратьев отметил, что данные итоги являются предварительными, окончательно итоги выборов будут утверждены ЦИК Татарстана в ближайшие дни."У нас 50 обращений было, серьезных обращений, которые можно расценивать как инцидент, который мы расследовали, выезжали, разбирались, давали ответ… Из них 26, которые к нам пришли уже из ЦИК России… и два обращения в прокуратуру было. Мы все их отработали", - добавил председатель центризбиркома Татарстана.Кроме того, по его информации, поступило 536 звонков на телефон горячей линии. Из них 352 звонка были общего информационного характера (работа и местонахождение участков, транспорта и другие), 131 заявка по голосованию на дому. Каждый звонок также был отработан представителями ЦИК республики.По данным главы ЦИК Татарстана, Михеев набрал 4,93%, Валиев – 4,64%, Коробченко – 3,58%, Сурчилов – 2,84% голосов избирателей.На выборах главы Татарстана в 2015 году Минниханов набрал 94,4% голосов избирателей при явке 84,2%.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577181464.html

https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html

1

санкт-петербург

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госсовет татарстана, коммунисты россии, госдума рф, санкт-петербург, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), политика