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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/sitnikov-1577214706.html
Сергея Ситникова переизбрали губернатором Костромской области
Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников победил на выборах главы региона с 64,66% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила РИА... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:02
2020-09-14T15:18
единый день голосования — 2020
сергей ситников
костромская область
политика
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Действующий губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sitnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Ситников</a> победил на выборах главы региона с 64,66% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома."У Ситникова 64,66% голосов", - сказала она, отметив, что явка составила 31,98%.На прошлых выборах губернатора региона в 2015 году явка была 35,76%.Ситников был выдвинут партией "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>". Всего на пост главы региона претендовали пять кандидатов: кроме Ситникова, это депутат Костромской облдумы Александр Плюснин от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>", помощник депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ Руслан Федоров от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, пенсионер Георгий Тащиев от "Партии пенсионеров за социальную справедливость" и представитель КПРФ Валерий Ижицкий.Ситников возглавляет регион с 2012 года. В сентябре истекает срок его полномочий.
https://ria.ru/20180208/1514209344.html
костромская область
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сергей ситников, костромская область, политика

Сергея Ситникова переизбрали губернатором Костромской области

15:02 14.09.2020 (обновлено: 15:18 14.09.2020)
615
© Фото : предоставлено пресс-службой Костромской областиСергей Ситников
Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой Костромской области
Сергей Ситников. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников победил на выборах главы региона с 64,66% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.
"У Ситникова 64,66% голосов", - сказала она, отметив, что явка составила 31,98%.
На прошлых выборах губернатора региона в 2015 году явка была 35,76%.
Ситников был выдвинут партией "Единая Россия". Всего на пост главы региона претендовали пять кандидатов: кроме Ситникова, это депутат Костромской облдумы Александр Плюснин от "Справедливой России", помощник депутата Госдумы РФ Руслан Федоров от ЛДПР, пенсионер Георгий Тащиев от "Партии пенсионеров за социальную справедливость" и представитель КПРФ Валерий Ижицкий.
Ситников возглавляет регион с 2012 года. В сентябре истекает срок его полномочий.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 08.02.2018
8 февраля 2018, 13:00
Сергей Ситников: обидно, что есть россияне, которые не были в Костроме
300007
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Единый день голосования — 2020Сергей СитниковКостромская областьПолитика
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