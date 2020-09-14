https://ria.ru/20200914/sitnikov-1577214706.html

Сергея Ситникова переизбрали губернатором Костромской области

Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников победил на выборах главы региона с 64,66% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила РИА... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:02

2020-09-14T15:02

2020-09-14T15:18

единый день голосования — 2020

сергей ситников

костромская область

политика

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Действующий губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sitnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Ситников</a> победил на выборах главы региона с 64,66% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома."У Ситникова 64,66% голосов", - сказала она, отметив, что явка составила 31,98%.На прошлых выборах губернатора региона в 2015 году явка была 35,76%.Ситников был выдвинут партией "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>". Всего на пост главы региона претендовали пять кандидатов: кроме Ситникова, это депутат Костромской облдумы Александр Плюснин от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>", помощник депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ Руслан Федоров от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, пенсионер Георгий Тащиев от "Партии пенсионеров за социальную справедливость" и представитель КПРФ Валерий Ижицкий.Ситников возглавляет регион с 2012 года. В сентябре истекает срок его полномочий.

https://ria.ru/20180208/1514209344.html

костромская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей ситников, костромская область, политика