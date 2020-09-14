https://ria.ru/20200914/sitnikov-1577214706.html
Сергея Ситникова переизбрали губернатором Костромской области
Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников победил на выборах главы региона с 64,66% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила РИА... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:02
2020-09-14T15:02
2020-09-14T15:18
единый день голосования — 2020
сергей ситников
костромская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/106947/40/1069474011_0:220:2501:1626_1400x0_80_0_0_3e8df2c4db44484fe206fa8d87cd6a9d.jpg
<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Действующий губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sitnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Ситников</a> победил на выборах главы региона с 64,66% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома."У Ситникова 64,66% голосов", - сказала она, отметив, что явка составила 31,98%.На прошлых выборах губернатора региона в 2015 году явка была 35,76%.Ситников был выдвинут партией "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>". Всего на пост главы региона претендовали пять кандидатов: кроме Ситникова, это депутат Костромской облдумы Александр Плюснин от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>", помощник депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ Руслан Федоров от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, пенсионер Георгий Тащиев от "Партии пенсионеров за социальную справедливость" и представитель КПРФ Валерий Ижицкий.Ситников возглавляет регион с 2012 года. В сентябре истекает срок его полномочий.
https://ria.ru/20180208/1514209344.html
костромская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/106947/40/1069474011_0:0:2501:1875_1400x0_80_0_0_8e830004b0b5752c259835c5e60e525d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей ситников, костромская область, политика