Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов объяснил, почему обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева, передает телеканал "360".
Как ранее рассказал РИА Новости адвокат Владимир Слащев, ФСБ проводит доследственную проверку высказываний Лебедева по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет". Официального подтверждения этой информации у агентства нет. По словам юриста, с заявлением обратился его доверитель Юрий Агирбов. Слащев уточнил, что они попросили возбудить уголовное дело по трем статьям: экстремизм, унижение по национальному признаку и осквернение символов воинской славы.
Агирбов подчеркнул, что он подал соответствующее заявление в ФСБ примерно полторы недели назад. Собеседник телеканала отметил, что "не хотел разбирательства", однако к нему обратилось множество молодых людей, которым стыдно за слова Лебедева.
"Для меня, как председателя совета ветеранов, памятник в Волгограде свят. Мне обидно и больно, как можно? Такие скоропалительные высказывания, в такой форме, матом. Это унизительно", — признался он.
Также заявитель озвучил свое требование к дизайнеру.
"Не надо его сажать, пусть просто извинится", — заключил Агирбов.
Претензии связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, выложенными 15 июля и 19 августа этого года. В одном он, как считает заявитель, негативно высказался о черкесах, во втором о памятнике "Родина-мать зовет".
Ранее Лебедев назвал монумент в Волгограде "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь". Председатель регионального отделения совета ветеранов Сергей Назаров назвал такое мнение нелепым и неуместным.
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