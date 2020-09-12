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https://ria.ru/20200912/lebedev-1577123334.html
Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
Председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов объяснил, почему... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T01:22
2020-09-12T01:22
россия
сергей назаров
артемий лебедев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
волгоград
общество
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов объяснил, почему обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела против дизайнера <a href="http://ria.ru/person_Artemijj_Lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Артемия Лебедева</a>, передает телеканал "<a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>".Как ранее <a href="https://ria.ru/20200911/lebedev-1577119573.html" target="_blank">рассказал</a> РИА Новости адвокат Владимир Слащев, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> проводит доследственную проверку высказываний Лебедева по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет". Официального подтверждения этой информации у агентства нет. По словам юриста, с заявлением обратился его доверитель Юрий Агирбов. Слащев уточнил, что они попросили возбудить уголовное дело по трем статьям: экстремизм, унижение по национальному признаку и осквернение символов воинской славы.Агирбов подчеркнул, что он подал соответствующее заявление в ФСБ примерно полторы недели назад. Собеседник телеканала отметил, что "не хотел разбирательства", однако к нему обратилось множество молодых людей, которым стыдно за слова Лебедева.Также заявитель озвучил свое требование к дизайнеру.Претензии связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, выложенными 15 июля и 19 августа этого года. В одном он, как считает заявитель, негативно высказался о черкесах, во втором о памятнике "Родина-мать зовет".Ранее Лебедев назвал монумент в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a> "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь". Председатель регионального отделения совета ветеранов <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nazarov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Назаров</a> назвал такое мнение нелепым и неуместным.
https://ria.ru/20200819/1576007165.html
https://ria.ru/20200820/1576014745.html
Высказал мнение - сразу ФСБ проверяет? Далеко пойдете, проверяльщики.
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россия
москва
волгоград
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россия, сергей назаров, артемий лебедев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, волгоград, общество, происшествия

Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру

01:22 12.09.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАртемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов объяснил, почему обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева, передает телеканал "360".
Как ранее рассказал РИА Новости адвокат Владимир Слащев, ФСБ проводит доследственную проверку высказываний Лебедева по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет". Официального подтверждения этой информации у агентства нет. По словам юриста, с заявлением обратился его доверитель Юрий Агирбов. Слащев уточнил, что они попросили возбудить уголовное дело по трем статьям: экстремизм, унижение по национальному признаку и осквернение символов воинской славы.
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде после реставрации - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
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Агирбов подчеркнул, что он подал соответствующее заявление в ФСБ примерно полторы недели назад. Собеседник телеканала отметил, что "не хотел разбирательства", однако к нему обратилось множество молодых людей, которым стыдно за слова Лебедева.

"Для меня, как председателя совета ветеранов, памятник в Волгограде свят. Мне обидно и больно, как можно? Такие скоропалительные высказывания, в такой форме, матом. Это унизительно", — признался он.

Также заявитель озвучил свое требование к дизайнеру.

"Не надо его сажать, пусть просто извинится", — заключил Агирбов.

Претензии связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, выложенными 15 июля и 19 августа этого года. В одном он, как считает заявитель, негативно высказался о черкесах, во втором о памятнике "Родина-мать зовет".
Ранее Лебедев назвал монумент в Волгограде "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь". Председатель регионального отделения совета ветеранов Сергей Назаров назвал такое мнение нелепым и неуместным.
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
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5332116
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РоссияСергей НазаровАртемий ЛебедевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваВолгоградОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Высказал мнение - сразу ФСБ проверяет? Далеко пойдете, проверяльщики.
12 сентября, 01:52
Мугабе Хайлеселассиевич ОбнулисьМугабе Хайлеселассиевич Обнулись
200107
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