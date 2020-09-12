https://ria.ru/20200912/lebedev-1577123334.html

Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру

Председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов объяснил, почему... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T01:22

2020-09-12T01:22

2020-09-12T01:22

россия

сергей назаров

артемий лебедев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

волгоград

общество

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов объяснил, почему обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела против дизайнера <a href="http://ria.ru/person_Artemijj_Lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Артемия Лебедева</a>, передает телеканал "<a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>".Как ранее <a href="https://ria.ru/20200911/lebedev-1577119573.html" target="_blank">рассказал</a> РИА Новости адвокат Владимир Слащев, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> проводит доследственную проверку высказываний Лебедева по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет". Официального подтверждения этой информации у агентства нет. По словам юриста, с заявлением обратился его доверитель Юрий Агирбов. Слащев уточнил, что они попросили возбудить уголовное дело по трем статьям: экстремизм, унижение по национальному признаку и осквернение символов воинской славы.Агирбов подчеркнул, что он подал соответствующее заявление в ФСБ примерно полторы недели назад. Собеседник телеканала отметил, что "не хотел разбирательства", однако к нему обратилось множество молодых людей, которым стыдно за слова Лебедева.Также заявитель озвучил свое требование к дизайнеру.Претензии связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, выложенными 15 июля и 19 августа этого года. В одном он, как считает заявитель, негативно высказался о черкесах, во втором о памятнике "Родина-мать зовет".Ранее Лебедев назвал монумент в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a> "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь". Председатель регионального отделения совета ветеранов <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nazarov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Назаров</a> назвал такое мнение нелепым и неуместным.

https://ria.ru/20200819/1576007165.html

https://ria.ru/20200820/1576014745.html

Мугабе Хайлеселассиевич Обнулись Высказал мнение - сразу ФСБ проверяет? Далеко пойдете, проверяльщики. 10

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россия

москва

волгоград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей назаров, артемий лебедев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, волгоград, общество, происшествия