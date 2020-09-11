https://ria.ru/20200911/lebedev-1577119573.html

В ФСБ обратились из-за высказываний дизайнера Артемия Лебедева

ФСБ проводит доследственную проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет", сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T21:37

2020-09-11T21:37

2020-09-11T23:38

россия

артемий лебедев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> ФСБ проводит доследственную проверку высказываний дизайнера <a href="http://ria.ru/person_Artemijj_Lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Артемия Лебедева</a> по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет", сообщил РИА Новости адвокат Владимир Слащев. Юрист рассказал,что с заявлением о возбуждении уголовного дела против Лебедева обратился его доверитель - председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов.Официальным подтверждением этой информации агентство не обладает.Претензии связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, выложенными 15 июля и 19 августа этого года. В одном он, как считает заявитель, негативно высказался о черкесах, во втором о памятнике "Родина-мать зовет"."Мы попросили возбудить уголовное дело по трем статьям 280 (экстремизм), 282 (унижение по национальному признаку) и 354.1 (осквернение символов воинской славы). Заявление отправлено по почте, оно поступило в Управления <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> по городу Москве и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> в начале сентября", - сказал Слащев.По его словам, о начале проверки он узнал из СМИ, но по срокам она как раз должна проходить. "Мы ожидаем, что в ближайшее время нас вызовут для дачи пояснений", - добавил адвокат.Ранее Лебедев назвал памятник "Родина-мать зовет!" "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь". Председатель Волгоградского отделения Совета ветеранов Сергей Назаров назвал такое мнение нелепым и неуместным.

https://ria.ru/20200820/1576014745.html

Александр Невский Они подсознательно понимают свою ничтожность, поэтому, чтобы прославится оскорбляют Великое, ибо по другому выделиться нечем, а хочется. 242

Олег Кривцов Я уже 5 писем в Министерство культуры отправлял с просьбой заменить родинумать на Кайли Миноуг... Никаких действий! 190

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, артемий лебедев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия