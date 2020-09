https://ria.ru/20200910/opek-1576912673.html

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)

Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) – международная организация, созданная для координации... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T01:03

2020-09-10T01:03

2020-09-10T01:03

опек

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150993/11/1509931165_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_70da676027781922e085f7d72d8e4e64.jpg

<a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/18792" target="_blank">Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК</a> (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) – международная организация, созданная для координации действий по объему продаж и установления цен на сырую нефть. К моменту основания <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti" target="_blank">ОПЕК</a> на рынке <a href="http://neft.academic.ru/553" target="_blank">существовали</a> значительные излишки предлагаемой нефти, появление которых было вызвано началом разработки гигантских нефтяных месторождений – прежде всего, на Ближнем Востоке. Кроме того, на рынок вышел Советский Союз, где с 1955 года по 1960 год удвоились объемы добычи нефти. Это изобилие вызвало серьезную конкуренцию на рынке, ведущую к постоянному снижению цен. Сложившаяся ситуация послужила причиной для объединения нескольких стран-экспортеров нефти в ОПЕК, чтобы совместно противостоять транснациональным нефтяным корпорациям и поддерживать необходимый уровень цен. ОПЕК как постоянно действующая организация была <a href="https://investments.academic.ru/618/OPEC" target="_blank">создана</a> на конференции в Багдаде (Ирак) 10-14 сентября 1960 года. Первоначально в состав организации вошли Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла – инициатор создания. К странам, основавшим организацию, позднее <a href="http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm" target="_blank">присоединились</a>: Катар (1961), Индонезия (1962-2009, 2016), Ливия (1962), Объединенные Арабские Эмираты (1967), Алжир (1969), Нигерия (1971), Эквадор (1973-1992, 2007), Габон (1975-1995, 2016), Ангола (2007), Экваториальная Гвинея (2017) и Конго (2018). В настоящее время в ОПЕК <a href="https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm" target="_blank">входит 13 членов</a>: Индонезия приостановила членство с 30 ноября 2016 года, Катар прекратил свое членство 1 января 2019 года, Эквадор решил прекратить свое членство в ОПЕК с 1 января 2020 года,. <a href="http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_Statute.pdf" target="_blank">Целью ОПЕК</a> является координация и унификация нефтяной политики стран-членов для обеспечения справедливых и стабильных цен на нефть производителей, эффективных, экономичных и регулярных поставок нефти в страны-потребители, а также справедливую доходность на капитал для инвесторов. Высшим органом ОПЕК является Конференция государств-членов, созываемая два раза в год. Она определяет основные направления деятельности ОПЕК, решает вопрос о приеме новых членов, утверждает состав Совета управляющих, рассматривает доклады и рекомендации Совета управляющих, утверждает бюджет и финансовый отчет, принимает поправки к Уставу ОПЕК.Совет управляющих, образуемый из управляющих, которые назначаются государствами и утверждаются Конференцией, несет ответственность за руководство деятельностью ОПЕК и за реализацию решений Конференции. Заседания Совета управляющих проводятся не реже двух раз в год.Исполнительный орган ОПЕК – Секретариат возглавляется генеральным секретарем, назначаемым Конференцией на три года. Срок его полномочий может быть продлен один раз на тот же период. Секретариат осуществляет свои функции под руководством Совета управляющих. Он обеспечивает работу Конференции и Совета управляющих, готовит сообщения и стратегические данные, распространяет информацию об ОПЕК.Высшим административным должностным лицом ОПЕК является генеральный секретарь.<a href="https://ria.ru/20160602/1442044253.html" target="_blank">C 1 августа 2016 года</a> генеральным секретарем ОПЕК <a href="https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/about_us/HE%20Barkindo%20CV%20(10052019).pdf" target="_blank">является</a> экс-глава государственной нефтяной компании Нигерии (Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC) Мохаммед Сануси Баркиндо (Mohammed Sanusi Barkindo). 1 июля 2019 года его полномочия на посту генерального секретаря организации были <a href="https://ria.ru/20190701/1556100589.html" target="_blank">продлены на второй срок</a>. Штаб-квартира ОПЕК в первые пять лет существования организации располагалась в Женеве, (Швейцария). С 1 сентября 1965 года она находится в Вене (Австрия).На конец 2019 года, 79,1% разведанных мировых запасов нефти <a href="https://asb.opec.org/ASB_Charts.html?chapter=10" target="_blank">приходится на страны-члены ОПЕК</a>, при этом 64,5% от общих запасов стран ОПЕК <a href="http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm" target="_blank">сосредоточены</a> на Ближнем Востоке. Доказанные запасы нефти стран ОПЕК оценивались в 1,22 триллиона баррелей.Это доминирующее положение <a href="https://bigenc.ru/economics/text/2683399" target="_blank">позволяет</a> ОПЕК оказывать мощное регулирующее воздействие не только на объем добычи и цену нефти на мировом рынке, но и на развитие мировой экономики в целом. Важнейшим индикатором деятельности организации является так называемая <a href="https://asb.opec.org/ASB_Charts.html?chapter=16" target="_blank">корзина ОПЕК</a> (OPEC oil basket или OPEC Reference basket), официально введенная 1 января 1987 года. Цена "корзины" определяется как среднеарифметический показатель фактических цен сортов нефти, добываемых в странах – членах ОПЕК. Исторический ценовой максимум для "корзины" ОПЕК в 140,73 долларов за баррель был зарегистрирован 3 июля 2008 года. Среднегодовая цена "корзины" ОПЕК в 2018 году составила 69,78 доллара за баррель, в 2019 году – 64,04 доллара за баррель. Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти и нефтепродуктов в 2019 году <a href="https://1prime.ru/energy/20200713/831764174.html" target="_blank">составили</a> 564,889 миллиарда долларов, а экспорт только нефти странами ОПЕК – 22,48 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК в 1982 году официально ввела систему квот на добычу нефти странами участницами, балансировка которой была возложена на Саудовскую Аравию. Квотирование рассматривалось как временная мера, но в результате оно стало основным инструментом воздействия ОПЕК на нефтяной рынок. При этом его практическая реализация имеет ряд сложностей – прежде всего, несоблюдение странами-участницами согласованных объемов добычи. Это особенно негативно сказывалось на положении организации в 1980-х – начале 1990-х годов и привело к ослаблению роли ОПЕК. К 2000-м годам ситуация стала налаживаться. ОПЕК увеличила гибкость (в определенных случаях предоставляя освобождения от квот) и активно реагировала на шоки на стороне спроса. 2010-е годы отчасти вернули ОПЕК к 1980-м годам с усложнением взаимоотношений между Саудовской Аравией и Ираном и отдельными провалами координации, что способствовало становлению еще одного вызова для ОПЕК – сланцевой революции в США.В 2016 году ОПЕК <a href="https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/23695.pdf" target="_blank">вступила в новый этап</a> регулирования рынка нефти. Борьба за долю рынка и ожидание естественного восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти в условиях снижающихся c 2014 года цен на нефть в долгосрочном периоде были ограничены ростом бюджетных дефицитов участников организации. При этом быстрых результатов такая стратегия не принесла. В начале 2016 года цена на нефть марки Brent <a href="https://minenergo.gov.ru/node/496" target="_blank">опустилась</a> к уроню 30 долларов за баррель, что побудило Россию, которая с 1998 года регулярно участвовала в очередных и ряде внеочередных сессий министерских конференций ОПЕК в качестве наблюдателя, и еще несколько нефтедобывающих стран перейти к активному обсуждению с ОПЕК совместных действий по устранению избытка предложения на рынке и восстановлению цен на нефть. Еще почти год и несколько раундов переговоров понадобились сторонам для согласования условий сделки, в результате чего в декабре 2016 года состоялось подписание <a href="https://minenergo.gov.ru/node/6707" target="_blank">соглашения</a> об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и 11 странами, не входящими в организацию (Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика, Оман, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Судан, Южный Судан и Экваториальная Гвинея, вступившая вскоре в ОПЕК). Соглашение начало действовать с начала 2017 года. Его действие неоднократно <a href="https://1prime.ru/energy/20191206/830655910.html" target="_blank">продлевалось</a>, а условия менялись. Однако 6 марта 2020 года <a href="https://ria.ru/20200601/1572312092.html" target="_blank">соглашение развалилось</a>, так как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах альянса. На этом фоне, а также из-за значительного сокращения спроса на топливо по всему миру в условиях пандемии коронавируса цены на нефть <a href="https://ria.ru/20200606/1572569480.html" target="_blank">обвалились</a> более чем в два раза, а затем постоянно обновляли многолетние минимумы. 12 апреля 2020 года страны ОПЕК+ смогли заключить <a href="https://ria.ru/20200501/1570848565.html" target="_blank">новое соглашение</a>, которое вступило в силу 1 мая. Его участники <a href="https://ria.ru/20200714/1574327584.html" target="_blank">договорились</a> о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. С 1 августа 2020 года <a href="https://ria.ru/20200801/1575245080.html" target="_blank">стартовал</a> второй этап сделки, который заключается в ослаблении ограничений с 9,7 миллиона баррелей в сутки до 7,7 миллиона. Предполагается, что этот этап продлится до конца года и позволит избежать излишнего перегрева рынка. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опек, справки