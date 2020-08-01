ОПЕК+ ослабляет ограничения добычи нефти

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ОПЕК+ с 1 августа на деле начнет проверять устойчивость восстановления рынка нефти: альянс перейдет ко второму этапу стартовавшей в мае сделки о сокращении добычи, который заключается в ослаблении ограничений с беспрецедентных 9,7 миллиона миллиона баррелей в сутки до 7,7 миллиона.

Предполагается, что этот этап продлится до конца года и позволит избежать излишнего перегрева рынка. Как сообщал глава Минэнерго РФ Александр Новак , уже в июле рынок нефти был достаточно сбалансированным и мог выйти в дефицит предложения за счет сделки ОПЕК+ и снижения добычи нефти в ряде других стран.

Ряд экспертов, однако, предупреждает, что на фоне новых вспышек COVID-19 в мире подобный шаг со стороны ОПЕК+ может оказаться крайне рисковым. "Эксперимент ОПЕК+ по увеличению добычи с августа может иметь неприятные последствия, поскольку худшее для спроса на мировом рынке нефти еще не позади. Он вновь перейдет в состояние мини-избытка и дефицита предложения на нем не будет до декабря", - считают эксперты Rystad Energy.

Впрочем, фактические договоренности альянса предполагают, что за счет "долгов" по сокращению добычи нефти недовыполнявших ранее сделку ОПЕК+ стран и обязавшихся все компенсировать в июле-сентябре реальное сокращение в августе будет выше целевого. Так, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман оценивал, что с учетом "двоечников" ограничения ОПЕК+ в августе-сентябре могут составить до 8,3 миллиона баррелей в сутки.

В числе "двоечников" ранее назывались Нигерия, Ирак, Ангола, Казахстан и ряд небольших производителей нефти. При сохранении высокой дисциплины ОПЕК+, а также выполнения "двоечниками" своих обещаний такой расклад может создать определенный буфер для рынка, полного неопределенностей. И в целом рост поставок, как заверили российский и саудовский министры, должен пойти на внутренний рынок стран альянса из-за сезонного оживления спроса.

Экспертные мнения

По мнению старшего аналитика по нефтегазовому сектору центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерины Грушевенко , рынок нефти действительно все еще сохраняет высокую неопределенность.

"С одной стороны, поступают новости о том, что растет внутренний спрос в Китае, снижается количество буровых в США и коммерческих запасов нефти, и ожидается снижение добычи в этой стране. С другой стороны, новые локдауны в США, преждевременное закрытие на ремонт НПЗ в Индии. Открытым остается и вопрос заполненности хранилищ во всем мире", - сообщила она РИА Новости.

"Поэтому состояние рынка будет зависеть от того, что в итоге перевесит: избыток спроса или предложения. Не стоит забывать и о том, что сохраняется неопределенность по вопросу новых волн карантина", - предупреждает Грушевенко.

Что же касается цен, то менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплейс считает, что возможность ОПЕК влиять на них с помощью регулирования квот в ближайшее время будет ограниченной.