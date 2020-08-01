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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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ОПЕК+ ослабляет ограничения добычи нефти
ОПЕК+ с 1 августа на деле начнет проверять устойчивость восстановления рынка нефти: альянс перейдет ко второму этапу стартовавшей в мае сделки о сокращении... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T01:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
екатерина грушевенко
цены на нефть
опек
александр новак
сша
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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екатерина грушевенко, цены на нефть, опек, александр новак, сша, экономика

ОПЕК+ ослабляет ограничения добычи нефти

01:39 01.08.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка компании "Татнефть"
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ОПЕК+ с 1 августа на деле начнет проверять устойчивость восстановления рынка нефти: альянс перейдет ко второму этапу стартовавшей в мае сделки о сокращении добычи, который заключается в ослаблении ограничений с беспрецедентных 9,7 миллиона миллиона баррелей в сутки до 7,7 миллиона.
Предполагается, что этот этап продлится до конца года и позволит избежать излишнего перегрева рынка. Как сообщал глава Минэнерго РФ Александр Новак, уже в июле рынок нефти был достаточно сбалансированным и мог выйти в дефицит предложения за счет сделки ОПЕК+ и снижения добычи нефти в ряде других стран.
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Ряд экспертов, однако, предупреждает, что на фоне новых вспышек COVID-19 в мире подобный шаг со стороны ОПЕК+ может оказаться крайне рисковым. "Эксперимент ОПЕК+ по увеличению добычи с августа может иметь неприятные последствия, поскольку худшее для спроса на мировом рынке нефти еще не позади. Он вновь перейдет в состояние мини-избытка и дефицита предложения на нем не будет до декабря", - считают эксперты Rystad Energy.
Впрочем, фактические договоренности альянса предполагают, что за счет "долгов" по сокращению добычи нефти недовыполнявших ранее сделку ОПЕК+ стран и обязавшихся все компенсировать в июле-сентябре реальное сокращение в августе будет выше целевого. Так, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман оценивал, что с учетом "двоечников" ограничения ОПЕК+ в августе-сентябре могут составить до 8,3 миллиона баррелей в сутки.
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В числе "двоечников" ранее назывались Нигерия, Ирак, Ангола, Казахстан и ряд небольших производителей нефти. При сохранении высокой дисциплины ОПЕК+, а также выполнения "двоечниками" своих обещаний такой расклад может создать определенный буфер для рынка, полного неопределенностей. И в целом рост поставок, как заверили российский и саудовский министры, должен пойти на внутренний рынок стран альянса из-за сезонного оживления спроса.

Экспертные мнения

По мнению старшего аналитика по нефтегазовому сектору центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерины Грушевенко, рынок нефти действительно все еще сохраняет высокую неопределенность.
"С одной стороны, поступают новости о том, что растет внутренний спрос в Китае, снижается количество буровых в США и коммерческих запасов нефти, и ожидается снижение добычи в этой стране. С другой стороны, новые локдауны в США, преждевременное закрытие на ремонт НПЗ в Индии. Открытым остается и вопрос заполненности хранилищ во всем мире", - сообщила она РИА Новости.
"Поэтому состояние рынка будет зависеть от того, что в итоге перевесит: избыток спроса или предложения. Не стоит забывать и о том, что сохраняется неопределенность по вопросу новых волн карантина", - предупреждает Грушевенко.
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Что же касается цен, то менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплейс считает, что возможность ОПЕК влиять на них с помощью регулирования квот в ближайшее время будет ограниченной.
"В краткосрочной перспективе больше внимания будет уделяться запасам нефти в США как индикатору восстановления спроса, в то время как некоторые регионы готовятся ко второй волне пандемии и надежды на скорое восстановление авиаперевозок по-прежнему туманны", - сказал он агентству.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЕкатерина ГрушевенкоЦены на нефтьОПЕКАлександр НовакСШАЭкономика
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