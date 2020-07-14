Путин пока не планирует международных контактов по ОПЕК+, заявил Песков

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. На фоне опасений по поводу пандемии коронавируса и ее влияния на спрос не исключался вариант продления и на август. В противном случае, согласно изначальному плану, в этом месяце объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее до 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.