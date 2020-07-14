Путин пока не планирует международных контактов по ОПЕК+, заявил Песков

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства Владимира Путина пока нет в планах проведения международных телефонных разговоров перед заседанием ОПЕК+.
Как ожидается, вопрос о параметрах сделки ОПЕК+ на август решится на этой неделе. На 14 июля запланировано заседание технического комитета экспертов ОПЕК+ (JTC), а на 15 июля - министерского мониторингового комитета (JMMC).
"Нет, никаких международных телефонных разговоров на сейчас не запланировано. Вы знаете, что сейчас международная политика верстается достаточно быстро, могут быть достигнуты договоренности в любой момент, но пока каких-либо контактов нет", - сказал Песков. Он также сообщил, что телефонного разговора Путина с руководством Саудовской Аравии также пока нет в планах.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. На фоне опасений по поводу пандемии коронавируса и ее влияния на спрос не исключался вариант продления и на август. В противном случае, согласно изначальному плану, в этом месяце объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее до 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.
Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон.