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Путин пока не планирует международных контактов по ОПЕК+, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства Владимира Путина пока нет в планах проведения международных телефонных... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:15
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353
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ирак, габон, ангола, экономика, цены на нефть, опек, дмитрий песков, владимир путин

Путин пока не планирует международных контактов по ОПЕК+, заявил Песков

13:08 14.07.2020 (обновлено: 13:15 14.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства Владимира Путина пока нет в планах проведения международных телефонных разговоров перед заседанием ОПЕК+.
Как ожидается, вопрос о параметрах сделки ОПЕК+ на август решится на этой неделе. На 14 июля запланировано заседание технического комитета экспертов ОПЕК+ (JTC), а на 15 июля - министерского мониторингового комитета (JMMC).
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"Нет, никаких международных телефонных разговоров на сейчас не запланировано. Вы знаете, что сейчас международная политика верстается достаточно быстро, могут быть достигнуты договоренности в любой момент, но пока каких-либо контактов нет", - сказал Песков. Он также сообщил, что телефонного разговора Путина с руководством Саудовской Аравии также пока нет в планах.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. На фоне опасений по поводу пандемии коронавируса и ее влияния на спрос не исключался вариант продления и на август. В противном случае, согласно изначальному плану, в этом месяце объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее до 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.
Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон.
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