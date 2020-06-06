Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министры стран Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака.

Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Организация решила, что страны, которые недовыполняют свои обязательства по сокращению добычи нефти (это прежде всего Ирак, Нигерия и Казахстан), компенсируют отставание в июле-сентябре, рассказал РИА Новости источник в ОПЕК. Мониторинговый комитет ОПЕК+ будет собираться ежемесячно до декабря, добавил он.

На сегодняшнем заседании министры энергетики стран ОПЕК обсуждают в формате видеоконференции первые результаты сделки ОПЕК+, ее выполнение и дальнейшую судьбу. Позже состоится встреча министров ОПЕК+.

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне. С июля и до конца года оно должно было составить 7,7 миллиона баррелей, а с января 2021-го и до конца апреля 2022-го — 5,8 миллиона.

Предыдущая сделка ОПЕК+ развалилась в марте. Ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, как предлагала Россия, ни об изменении его параметров, на чем настаивала Саудовская Аравия . На этом фоне, а также из-за значительного сокращения спроса на топливо по всему миру в условиях пандемии коронавируса цены на нефть обвалились более чем в два раза, а затем постоянно обновляли многолетние минимумы.