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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-06T18:09
https://ria.ru/20200606/1572569480.html
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365288_0:157:3084:1892_1036x0_80_0_0_ad53c05967093a16e29f25c1066a0745.jpg
РИА Новости

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

17:00 06.06.2020 (обновлено: 18:09 06.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака.
Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
3 июня, 14:02Сказано в эфире
Эксперт: рост цен на нефть надо воспринимать с "осторожным оптимизмом"Цены на нефть превысили $40 за баррель впервые за два месяца. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович призвал однако не торопиться с выводами. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.
Организация решила, что страны, которые недовыполняют свои обязательства по сокращению добычи нефти (это прежде всего Ирак, Нигерия и Казахстан), компенсируют отставание в июле-сентябре, рассказал РИА Новости источник в ОПЕК. Мониторинговый комитет ОПЕК+ будет собираться ежемесячно до декабря, добавил он.
На сегодняшнем заседании министры энергетики стран ОПЕК обсуждают в формате видеоконференции первые результаты сделки ОПЕК+, ее выполнение и дальнейшую судьбу. Позже состоится встреча министров ОПЕК+.
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне. С июля и до конца года оно должно было составить 7,7 миллиона баррелей, а с января 2021-го и до конца апреля 2022-го — 5,8 миллиона.
Предыдущая сделка ОПЕК+ развалилась в марте. Ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, как предлагала Россия, ни об изменении его параметров, на чем настаивала Саудовская Аравия. На этом фоне, а также из-за значительного сокращения спроса на топливо по всему миру в условиях пандемии коронавируса цены на нефть обвалились более чем в два раза, а затем постоянно обновляли многолетние минимумы.
В последнее время ситуация на рынке нефти несколько стабилизировалась, и на этой неделе цены впервые с начала марта превысили 40 долларов за баррель.
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
10:28
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКВ мире
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