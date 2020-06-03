Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель. В 03:46 июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1,96%, до 37,53 доллара.
Инвесторы продолжают оценивать предстоящее заседание ОПЕК+. По данным СМИ, организация рассматривает возможность продлить действующее сокращение добычи на один-три месяца.
Обвал нефтяных котировок начался после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения об уменьшении разработки сырья, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах — участницах прежнего альянса. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.
Позднее в апреле в организации договорились о снижении объемов производства на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.