Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Стоимость нефти марки Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель. В 03:46 июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1,96%, до 37,53 доллара.

Инвесторы продолжают оценивать предстоящее заседание ОПЕК +. По данным СМИ, организация рассматривает возможность продлить действующее сокращение добычи на один-три месяца.

Обвал нефтяных котировок начался после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения об уменьшении разработки сырья, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах — участницах прежнего альянса. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.