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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-03T09:06
https://ria.ru/20200603/1572378736.html
Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571422612_0:0:3059:1721_1036x0_80_0_0_60d4d4c1748b9426b308b9776c30e8a2.jpg
РИА Новости

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

03:48 03.06.2020 (обновлено: 09:06 03.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель. В 03:46 июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1,96%, до 37,53 доллара.
Инвесторы продолжают оценивать предстоящее заседание ОПЕК+. По данным СМИ, организация рассматривает возможность продлить действующее сокращение добычи на один-три месяца.
Обвал нефтяных котировок начался после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения об уменьшении разработки сырья, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах — участницах прежнего альянса. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.
Позднее в апреле в организации договорились о снижении объемов производства на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.
Нефтяная качалка
27 мая, 13:32
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981430313
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentСШАНефтьЭкономика
Популярные комментарии
Да, вы что делаете то? У либеральных оппонентов нет еще заготовок на такой случай...
3 июня, 04:36
iinvisible.man.12
2630004
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