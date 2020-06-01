Путин и Трамп обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+

"Рассмотрено положение дел на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+. Констатировано, что эта многосторонняя договоренность, достигнутая при активной поддержке президентов России и США, ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен", - говорится в сообщении.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса. Затем ОПЕК+ договорилась о новом сокращении добычи нефти - на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.