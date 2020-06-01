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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-01T18:59
https://ria.ru/20200601/1572312092.html
Путин и Трамп обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:17:2464:1403_1036x0_80_0_0_d0ccfdd99150d6a0117bdc18ee3c9333.jpg
РИА Новости

Путин и Трамп обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+

18:59 01.06.2020
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
© AP Photo / Matthew Brown
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, обсудив в ходе телефонного разговора нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+, констатировали, что оно ведет к восстановлению спроса и стабилизации цен, сообщила пресс-служба Кремля.
"Рассмотрено положение дел на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+. Констатировано, что эта многосторонняя договоренность, достигнутая при активной поддержке президентов России и США, ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен", - говорится в сообщении.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса. Затем ОПЕК+ договорилась о новом сокращении добычи нефти - на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.
Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки в режиме видеоконференции. А на 8 июня планируется заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьДональд ТрампОПЕКВладимир ПутинСШАЭкономика
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