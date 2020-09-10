https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577035303.html

В Совфеде прокомментировали слова Помпео о Навальном

Наибольшую выгоду от "отравления" Алексея Навального получили бы США, хотя предположения о том, что он был отравлен, вряд ли подтвердятся, считает член комитета РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:53

2020-09-10T13:53

2020-09-10T13:53

госпитализация алексея навального

майк помпео

северный поток — 2

сергей цеков

алексей навальный

совет федерации рф

германия

сша

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшую выгоду от "отравления" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> получили бы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, хотя предположения о том, что он был отравлен, вряд ли подтвердятся, считает член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам, сенатор от Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a>.Ранее госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что "есть значительная вероятность", что к ситуации с Навальным причастны "высокопоставленные российские официальные лица". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал все намеки на причастность каких-то любых официальных российских представителей к произошедшему с Навальным недопустимыми, априори ошибочными и искажающими реальность.По его словам, власти США постараются использовать ситуацию с Навальным, чтобы добиться усиления санкционной политики против России и остановки строительства газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток - 2</a>"."Американцы не скрывают, что строительство газопровода идет вразрез с их экономическими и геополитическими интересами, поэтому логично, что они готовы на многое, лишь бы не допустить завершения строительства данного проекта и усиления энергетического сотрудничества России с Европой", - сказал сенатор.Ситуация вокруг "Северного потока - 2" осложняется инцидентом с Навальным, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей - <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a>. Песков в понедельник заявил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

3

германия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, майк помпео, северный поток — 2, сергей цеков, алексей навальный, совет федерации рф, германия, сша, в мире