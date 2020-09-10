https://ria.ru/20200910/lavrov-1577020388.html

Лавров отметил рост потенциала ШОС

Значимость потенциала ШОС возрастает в условиях преодоления последствий пандемии коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:24

2020-09-10T10:24

2020-09-10T10:24

сергей лавров

шос

владимир путин

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узбекистан

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безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Значимость потенциала <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС</a> возрастает в условиях преодоления последствий пандемии коронавируса, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Богатый опыт плодотворного сотрудничества в области политики, безопасности, экономики, гуманитарных связей, эффективные рабочие механизмы позволяют ШОС адекватно реагировать на возникающие угрозы. Значимость солидного потенциала ШОС особенно возрастает в нынешних условиях, когда особенно востребованы коллективные усилия и кооперация в целях преодоления политических и социально-экономических последствий пандемии COVID-19", - сказал Лавров на заседании Совета министров иностранных дел ШОС. Как отметил министр, распространение коронавируса оказывает влияние и на взаимодействие стран-участниц ШОС.По словам главы внешнеполитического ведомства, в ходе СМИД ШОС участники рассмотрят состояние работы по подготовке документов саммита в ноябре, обсудят первоочередные задачи по дальнейшему углублению и развитию внешнеполитического сотрудничества.Как сообщил ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, страны ШОС оперативно реагируют на новые острые вызовы, в том числе связанные с преодолением социально-политических и торгово-экономических последствий пандемии коронавируса. По его словам, на встрече лидеров стран ШОС в ноябре в формате видеоконференции будет предметно обсуждаться дальнейшее наращивание взаимодействия.Ранее планировалось, что саммит ШОС пройдет в очном формате 21-23 июля в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, однако он был перенесен в связи с пандемией COVID-19.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, России, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистана</a>. На саммите ШОС в <a href="http://ria.ru/location_Astana/" target="_blank" data-auto="true">Астане</a> 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистана</a> в организацию.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

https://ria.ru/20200909/shos-1577004197.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, шос, владимир путин, пакистан, узбекистан, таджикистан, безопасность, в мире