https://ria.ru/20200906/zakharova-1576834837.html

Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования по Навальному

Пока у Москвы нет уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T10:28

2020-09-06T10:28

2020-09-06T12:12

хайко маас

мид германии

дмитрий песков

москва

омск

госпитализация алексея навального

россия

мария захарова

алексей навальный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570771730_0:0:2872:1616_1400x0_80_0_0_f987d7cbf79ccd94d8a695ce1bcc8407.jpg

<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Пока у <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> нет уверенности в том, что в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> не ведут двойную игру, заявила официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>, комментируя заявление министра иностранных дел ФРГ <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Мааса</a> по ситуации с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Ранее Маас пригрозил России "реакцией" Германии и ее партнеров, если Москва не даст "разъяснений" по ситуации с Навальным. <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> считает, что его отравили, и "возлагает надежды" на раскрытие этого "серьезного преступления". По словам министра, если российские власти не имеют никакого отношения к нападению, то они "должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать это на основе фактов".Захарова предположила, что в интересах Берлина оперативно ответить на запрос российской <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратуры</a>, который передали немецким властям еще 27 августа. Россия, как подчеркнула Захарова, 24 часа в сутки готова к взаимодействию с Берлином.Блогера Алексея Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные медики поставили диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских специалистов, найдено не было.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили.Позже Навального перевезли самолетом в Берлин. Правительство ФРГ, ссылаясь на военных медиков, заявило, что его якобы отравили веществом "Новичок". В Кремле отметили, что российскую сторону отдельно не проинформировали об этих выводах, а МИД России подчеркнул, что Москва ждет от немецких властей ответа на официальный запрос по этой ситуации.Российский министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> подчеркнул, что Берлин игнорирует официальные обращения с просьбой предоставить данные "в ответ на конкретные вопросы" Генпрокуратуры.

https://ria.ru/20200906/gosduma-1576834584.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576786579.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576775121.html

Константин Иванов Чётко, коротко и по пунктам. Образцы данных наваляльного, нужно полагать у нас тоже есть, и если "они расходятся" с "немецкими" результатами, так это проблемы Берлина, и самой Меркель... 329

Olga Mironova когда слышу очередное Захарова ответила - в ужасе замираю 328

200

москва

омск

россия

германия

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хайко маас, мид германии, дмитрий песков, москва, омск, госпитализация алексея навального, россия, мария захарова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, германия, берлин (город), в мире