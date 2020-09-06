Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования по Навальному
10:28 06.09.2020 (обновлено: 12:12 06.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пока у Москвы нет уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.
Ранее Маас пригрозил России "реакцией" Германии и ее партнеров, если Москва не даст "разъяснений" по ситуации с Навальным. Берлин считает, что его отравили, и "возлагает надежды" на раскрытие этого "серьезного преступления". По словам министра, если российские власти не имеют никакого отношения к нападению, то они "должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать это на основе фактов".
Захарова предположила, что в интересах Берлина оперативно ответить на запрос российской Генпрокуратуры, который передали немецким властям еще 27 августа.
"Где же эта "срочность", на которой вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, судя по заявлениям профильного отдела в управлении юстиции Берлина, который только "изучает запрос, а решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами". Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?"
Россия, как подчеркнула Захарова, 24 часа в сутки готова к взаимодействию с Берлином.
Блогера Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные медики поставили диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских специалистов, найдено не было.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили.
Позже Навального перевезли самолетом в Берлин. Правительство ФРГ, ссылаясь на военных медиков, заявило, что его якобы отравили веществом "Новичок". В Кремле отметили, что российскую сторону отдельно не проинформировали об этих выводах, а МИД России подчеркнул, что Москва ждет от немецких властей ответа на официальный запрос по этой ситуации.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Берлин игнорирует официальные обращения с просьбой предоставить данные "в ответ на конкретные вопросы" Генпрокуратуры.