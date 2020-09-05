https://ria.ru/20200905/zarplaty-1576808090.html

HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей

Сервис поиска работы HeadHunter составил список вакансий с зарплатами от ста тысяч рублей. В эту подборку вошли предложения для разных профессий в российских... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T04:42

2020-09-05T04:42

2020-09-05T09:51

россия

республика саха (якутия)

чукотка

headhunter

новосибирск

ленинградская область

ульяновск

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Сервис поиска работы <a href="http://ria.ru/organization_HeadHunter/" target="_blank" data-auto="true">HeadHunter</a> составил список вакансий с <a href="https://ria.ru/keyword_zarplaty/" target="_blank">зарплатами</a> от ста тысяч рублей. В эту подборку вошли предложения для разных профессий в российских регионах, опубликованные в период с марта по сентябрь текущего года, пишет "<a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Российская газета</a>".Лидерство по числу высокооплачиваемых вакансий принадлежит регионам Крайнего Севера: <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a>, <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank">Якутии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Магаданской области</a>.Так, инженер-эколог в угольном портовом терминале на Чукотке может рассчитывать на 150 тысяч рублей в месяц. Такой же доход ожидает главного архитектора проекта в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> технолог деревообрабатывающего производства может претендовать на 125 тысяч рублей в месяц. Зарплату в 100-300 тысяч рублей могут получать начальник производства в цехе мягкой мебели в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a>, диджитал-маркетолог в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> и главный зоотехник в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a>.Участковому геологу в <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a> предлагают 120 тысяч рублей, технологу мясопереработки во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> и технологу сырного цеха в <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a> — от 150 тысяч рублей в месяц. Главный инженер в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> и заместитель гендиректора в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a> могут получать 200 тысяч рублей в месяц, директор по маркетингу в <a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновске</a> — 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20200727/1574955301.html

https://ria.ru/20200803/1575284197.html

Эдик Камушкин Кратко. Работы нет! Только вахта. Север и окраины. Вакансии директоров в центральной России можно не озвучивать. 75

Михаил Меренков Молодёжь спивается, т.к нет желания батрачить за 15 - 20к, если этому не предавать значения, на светлое будущее можно не рассчитывать. 74

29

россия

республика саха (якутия)

чукотка

новосибирск

ленинградская область

ульяновск

московская область (подмосковье)

забайкальский край

магаданская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), чукотка, headhunter, новосибирск, ленинградская область, ульяновск, московская область (подмосковье), забайкальский край, магаданская область, экономика