https://ria.ru/20200905/zarplaty-1576808090.html
HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей
Сервис поиска работы HeadHunter составил список вакансий с зарплатами от ста тысяч рублей. В эту подборку вошли предложения для разных профессий в российских... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T04:42
2020-09-05T04:42
2020-09-05T09:51
россия
республика саха (якутия)
чукотка
headhunter
новосибирск
ленинградская область
ульяновск
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Сервис поиска работы <a href="http://ria.ru/organization_HeadHunter/" target="_blank" data-auto="true">HeadHunter</a> составил список вакансий с <a href="https://ria.ru/keyword_zarplaty/" target="_blank">зарплатами</a> от ста тысяч рублей. В эту подборку вошли предложения для разных профессий в российских регионах, опубликованные в период с марта по сентябрь текущего года, пишет "<a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Российская газета</a>".Лидерство по числу высокооплачиваемых вакансий принадлежит регионам Крайнего Севера: <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a>, <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank">Якутии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Магаданской области</a>.Так, инженер-эколог в угольном портовом терминале на Чукотке может рассчитывать на 150 тысяч рублей в месяц. Такой же доход ожидает главного архитектора проекта в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> технолог деревообрабатывающего производства может претендовать на 125 тысяч рублей в месяц. Зарплату в 100-300 тысяч рублей могут получать начальник производства в цехе мягкой мебели в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a>, диджитал-маркетолог в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> и главный зоотехник в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a>.Участковому геологу в <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a> предлагают 120 тысяч рублей, технологу мясопереработки во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> и технологу сырного цеха в <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a> — от 150 тысяч рублей в месяц. Главный инженер в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> и заместитель гендиректора в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a> могут получать 200 тысяч рублей в месяц, директор по маркетингу в <a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновске</a> — 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20200727/1574955301.html
https://ria.ru/20200803/1575284197.html
Эдик Камушкин
Кратко. Работы нет! Только вахта. Север и окраины. Вакансии директоров в центральной России можно не озвучивать.
75
Михаил Меренков
Молодёжь спивается, т.к нет желания батрачить за 15 - 20к, если этому не предавать значения, на светлое будущее можно не рассчитывать.
74
29
россия
республика саха (якутия)
чукотка
новосибирск
ленинградская область
ульяновск
московская область (подмосковье)
забайкальский край
магаданская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, республика саха (якутия), чукотка, headhunter, новосибирск, ленинградская область, ульяновск, московская область (подмосковье), забайкальский край, магаданская область, экономика