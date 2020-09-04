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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200904/marshruty-1576799235.html
В Ленобласти создадут маршруты, посвященные Александру Невскому и Петру I
Власти Ленинградской области будут развивать туристические направления, связанные с Александром Невским и Петром Первым, и создадут два новых маршрута, сообщил... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T19:39
2020-09-04T19:39
ленинградская область
старая ладога
александр невский
александр дрозденко
алла манилова
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> будут развивать туристические направления, связанные с <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александром Невским</a> и Петром Первым, и создадут два новых маршрута, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> после встречи с замминистра культуры РФ Аллой Маниловой. По его словам, туристический маршрут связанный с Александром Невским, будет однодневным и включит две точки. Первая из них – <a href="http://ria.ru/location_Staraja_Ladoga/" target="_blank" data-auto="true">Старая Ладога</a>, где был освящен меч, который ему повесили на пояс монахи перед знаменитой битвой на Неве, вблизи поселка Усть-Ижоры. "Это Старо-Ладожская крепость, церковь Святого Георгия. Мы сделаем все, чтобы в Старой Ладоге, в одной из башен, была постоянно действующая экспозиция, которая будет посвящена дружине Александра Невского и тем, с кем он бился: шведским рыцарям, крестоносцам. Я думаю, что мы сумеем, используя ресурсы Старо-Ладожского музея и Выборгского замка, сделать хорошую экспозицию, которая будет интересна взрослым и детям", — сказал Дрозденко. Еще одна точка — большой парк с часовней и мини-копиями храмов имени Александра Невского, который откроют в <a href="http://ria.ru/location_Tosnenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тосненском районе</a> недалеко от Саблинских пещер."Это будет парк, который свяжет место моления Александра Невского и его дружины с основным местом битвы", — пояснил Дрозденко. Второй маршрут, посвященный петровским временам, будет водным и рассчитан на два дня. Стартовать он будет из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, пройдет через Шлиссельбург, Новую Ладогу, Верхние Мандроги, Лодейное поле. "Работы по созданию маршрутов начнутся в 2021 году", — резюмировал губернатор Ленобласти.
https://ria.ru/20200221/1565027522.html
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старая ладога, александр невский, александр дрозденко, алла манилова

В Ленобласти создадут маршруты, посвященные Александру Невскому и Петру I

19:39 04.09.2020
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© Фото : Алексей ХовановПамятник Александру Невскому и его дружине
Памятник Александру Невскому и его дружине - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : Алексей Хованов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Власти Ленинградской области будут развивать туристические направления, связанные с Александром Невским и Петром Первым, и создадут два новых маршрута, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко после встречи с замминистра культуры РФ Аллой Маниловой.
По его словам, туристический маршрут связанный с Александром Невским, будет однодневным и включит две точки. Первая из них – Старая Ладога, где был освящен меч, который ему повесили на пояс монахи перед знаменитой битвой на Неве, вблизи поселка Усть-Ижоры.
"Это Старо-Ладожская крепость, церковь Святого Георгия. Мы сделаем все, чтобы в Старой Ладоге, в одной из башен, была постоянно действующая экспозиция, которая будет посвящена дружине Александра Невского и тем, с кем он бился: шведским рыцарям, крестоносцам. Я думаю, что мы сумеем, используя ресурсы Старо-Ладожского музея и Выборгского замка, сделать хорошую экспозицию, которая будет интересна взрослым и детям", — сказал Дрозденко.
Еще одна точка — большой парк с часовней и мини-копиями храмов имени Александра Невского, который откроют в Тосненском районе недалеко от Саблинских пещер.
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"Это будет парк, который свяжет место моления Александра Невского и его дружины с основным местом битвы", — пояснил Дрозденко.
Второй маршрут, посвященный петровским временам, будет водным и рассчитан на два дня. Стартовать он будет из Санкт-Петербурга, пройдет через Шлиссельбург, Новую Ладогу, Верхние Мандроги, Лодейное поле.
"Работы по созданию маршрутов начнутся в 2021 году", — резюмировал губернатор Ленобласти.
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Ленинградская областьСтарая ЛадогаАлександр НевскийАлександр ДрозденкоАлла Манилова
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