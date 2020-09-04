https://ria.ru/20200904/marshruty-1576799235.html

В Ленобласти создадут маршруты, посвященные Александру Невскому и Петру I

Власти Ленинградской области будут развивать туристические направления, связанные с Александром Невским и Петром Первым, и создадут два новых маршрута, сообщил... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T19:39

2020-09-04T19:39

2020-09-04T19:39

ленинградская область

старая ладога

александр невский

александр дрозденко

алла манилова

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> будут развивать туристические направления, связанные с <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александром Невским</a> и Петром Первым, и создадут два новых маршрута, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> после встречи с замминистра культуры РФ Аллой Маниловой. По его словам, туристический маршрут связанный с Александром Невским, будет однодневным и включит две точки. Первая из них – <a href="http://ria.ru/location_Staraja_Ladoga/" target="_blank" data-auto="true">Старая Ладога</a>, где был освящен меч, который ему повесили на пояс монахи перед знаменитой битвой на Неве, вблизи поселка Усть-Ижоры. "Это Старо-Ладожская крепость, церковь Святого Георгия. Мы сделаем все, чтобы в Старой Ладоге, в одной из башен, была постоянно действующая экспозиция, которая будет посвящена дружине Александра Невского и тем, с кем он бился: шведским рыцарям, крестоносцам. Я думаю, что мы сумеем, используя ресурсы Старо-Ладожского музея и Выборгского замка, сделать хорошую экспозицию, которая будет интересна взрослым и детям", — сказал Дрозденко. Еще одна точка — большой парк с часовней и мини-копиями храмов имени Александра Невского, который откроют в <a href="http://ria.ru/location_Tosnenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тосненском районе</a> недалеко от Саблинских пещер."Это будет парк, который свяжет место моления Александра Невского и его дружины с основным местом битвы", — пояснил Дрозденко. Второй маршрут, посвященный петровским временам, будет водным и рассчитан на два дня. Стартовать он будет из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, пройдет через Шлиссельбург, Новую Ладогу, Верхние Мандроги, Лодейное поле. "Работы по созданию маршрутов начнутся в 2021 году", — резюмировал губернатор Ленобласти.

https://ria.ru/20200221/1565027522.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

старая ладога, александр невский, александр дрозденко, алла манилова