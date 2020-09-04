Минкультуры: обмен картин Рериха может пройти до конца года
© Борис Зворыкин / Николай РерихБорис Зворыкин, иллюстрация к сказке "Снегурочка" \\ Николай Рерих эскиз костюма к опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» 1920
© Борис Зворыкин / Николай Рерих
Борис Зворыкин, иллюстрация к сказке "Снегурочка" \\ Николай Рерих эскиз костюма к опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» 1920
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Семь хранящихся в Белграде картин Николая Рериха могут обменять на страницу Мирослава Евангелия, хранящуюся в Петербурге, до конца года, сообщила журналистам замминистра культуры РФ Алла Манилова.
"Мы рассчитываем на то, что такой обмен культурными ценностями произойдет до конца года", — сказала Манилова.
По ее словам, эти семь картин будут переданы Петербургу и Ленинградской области.
Губернатор Ленинградской области, Александр Дрозденко, в свою очередь, сообщил, что пока речь идет о передаче Ленинградской области трех работ. Это две картины "Снегурочка" (эскизы костюмов к опере Римского-Корсакова) и "Деревня Берендея". При этом одна картина "Снегурочка" может быть размещена в музее Римского-Корсакова в Тихвине, который откроется до конца года после реставрации.
"Таким образом, у нас будет две площадки в Ленинградской области: Музей-усадьба Рериха в Изваре и Музей Римского-Корсакова в Тихвине, где будут находиться работы Рериха. Это ещё и перекрестные туристические маршруты, абсолютно новые точки культурного туризма в Ленинградской области большого федерального значения", — добавил глава региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий межправительственное соглашение с Сербией, согласно которому Россия получит несколько ранних работ Николая Рериха, а Белград — Петербургский лист старейшего сербского Евангелия XII века, Мирославова.
Старейшая сербская рукописная книга на кириллице, была создана в городе Котор в 80-х годах XII века по заказу князя Мирослава, брата основателя государства Стефана Немани. Известно уникальными позолоченными миниатюрами. До 1896 года рукопись находилась в монастыре Хиландар на Афоне, затем перевезена в Белград. В середине XIX века ученый и епископ Порфирий (Успенский) изъял один лист из книги и передал в Публичную библиотеку в Петербурге, где он и хранится до сих пор. В годы Второй мировой войны страница уцелела от гитлеровских бомбежек, власти Сербии неоднократно поднимали тему ее возвращения.