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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200904/kartiny-1576800285.html
Минкультуры: обмен картин Рериха может пройти до конца года
Семь хранящихся в Белграде картин Николая Рериха могут обменять на страницу Мирослава Евангелия, хранящуюся в Петербурге, до конца года, сообщила журналистам... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T20:03
2020-09-04T20:03
ленинградская область
александр дрозденко
алла манилова
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Семь хранящихся в Белграде картин Николая Рериха могут обменять на страницу Мирослава Евангелия, хранящуюся в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, до конца года, сообщила журналистам замминистра культуры РФ <a href="http://ria.ru/person_Alla_Manilova/" target="_blank" data-auto="true">Алла Манилова</a>."Мы рассчитываем на то, что такой обмен культурными ценностями произойдет до конца года", — сказала Манилова.По ее словам, эти семь картин будут переданы Петербургу и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>. Губернатор Ленинградской области, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>, в свою очередь, сообщил, что пока речь идет о передаче Ленинградской области трех работ. Это две картины "Снегурочка" (эскизы костюмов к опере Римского-Корсакова) и "Деревня Берендея". При этом одна картина "Снегурочка" может быть размещена в музее Римского-Корсакова в Тихвине, который откроется до конца года после реставрации."Таким образом, у нас будет две площадки в Ленинградской области: Музей-усадьба Рериха в Изваре и Музей Римского-Корсакова в Тихвине, где будут находиться работы Рериха. Это ещё и перекрестные туристические маршруты, абсолютно новые точки культурного туризма в Ленинградской области большого федерального значения", — добавил глава региона.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал федеральный закон, ратифицирующий межправительственное соглашение с <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербией</a>, согласно которому Россия получит несколько ранних работ Николая Рериха, а Белград — Петербургский лист старейшего сербского Евангелия XII века, Мирославова.Старейшая сербская рукописная книга на кириллице, была создана в городе Котор в 80-х годах XII века по заказу князя Мирослава, брата основателя государства Стефана Немани. Известно уникальными позолоченными миниатюрами. До 1896 года рукопись находилась в монастыре Хиландар на Афоне, затем перевезена в Белград. В середине XIX века ученый и епископ Порфирий (Успенский) изъял один лист из книги и передал в Публичную библиотеку в Петербурге, где он и хранится до сих пор. В годы Второй мировой войны страница уцелела от гитлеровских бомбежек, власти Сербии неоднократно поднимали тему ее возвращения.
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александр дрозденко, алла манилова, тихвин

Минкультуры: обмен картин Рериха может пройти до конца года

20:03 04.09.2020
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© Борис Зворыкин / Николай РерихБорис Зворыкин, иллюстрация к сказке "Снегурочка" \\ Николай Рерих эскиз костюма к опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» 1920
Борис Зворыкин, иллюстрация к сказке Снегурочка \\ Николай Рерих эскиз костюма к опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» 1920 - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Борис Зворыкин / Николай Рерих
Борис Зворыкин, иллюстрация к сказке "Снегурочка" \\ Николай Рерих эскиз костюма к опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» 1920
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Семь хранящихся в Белграде картин Николая Рериха могут обменять на страницу Мирослава Евангелия, хранящуюся в Петербурге, до конца года, сообщила журналистам замминистра культуры РФ Алла Манилова.
"Мы рассчитываем на то, что такой обмен культурными ценностями произойдет до конца года", — сказала Манилова.
По ее словам, эти семь картин будут переданы Петербургу и Ленинградской области.
Губернатор Ленинградской области, Александр Дрозденко, в свою очередь, сообщил, что пока речь идет о передаче Ленинградской области трех работ. Это две картины "Снегурочка" (эскизы костюмов к опере Римского-Корсакова) и "Деревня Берендея". При этом одна картина "Снегурочка" может быть размещена в музее Римского-Корсакова в Тихвине, который откроется до конца года после реставрации.
"Таким образом, у нас будет две площадки в Ленинградской области: Музей-усадьба Рериха в Изваре и Музей Римского-Корсакова в Тихвине, где будут находиться работы Рериха. Это ещё и перекрестные туристические маршруты, абсолютно новые точки культурного туризма в Ленинградской области большого федерального значения", — добавил глава региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий межправительственное соглашение с Сербией, согласно которому Россия получит несколько ранних работ Николая Рериха, а Белград — Петербургский лист старейшего сербского Евангелия XII века, Мирославова.
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Старейшая сербская рукописная книга на кириллице, была создана в городе Котор в 80-х годах XII века по заказу князя Мирослава, брата основателя государства Стефана Немани. Известно уникальными позолоченными миниатюрами. До 1896 года рукопись находилась в монастыре Хиландар на Афоне, затем перевезена в Белград. В середине XIX века ученый и епископ Порфирий (Успенский) изъял один лист из книги и передал в Публичную библиотеку в Петербурге, где он и хранится до сих пор. В годы Второй мировой войны страница уцелела от гитлеровских бомбежек, власти Сербии неоднократно поднимали тему ее возвращения.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоАлла МаниловаТихвин
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