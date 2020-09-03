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День солидарности в борьбе с терроризмом
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T03:31
2020-09-03T03:31
день солидарности в борьбе с терроризмом
справки
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Ежегодно 3 сентября в России отмечается <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/22663" target="_blank">День солидарности в борьбе с терроризмом</a>. Он был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года. Этот день <a href="https://ria.ru/history/20080903/150910563.html" target="_blank">приурочен</a> к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе <a href="https://ria.ru/location_Beslan" target="_blank">Беслане</a>, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм.В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других террористических актов. Последний крупный теракт на территории России <a href="https://ria.ru/society/20170803/1499709725.html" target="_blank">произошел в апреле 2017 года</a> в Санкт-Петербурге. Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника. Более 90 человек <a href="https://ria.ru/incidents/20170525/1495111049.html" target="_blank">получили травмы</a>. В России в целом <a href="https://rg.ru/2020/03/03/nak-chislo-teraktov-za-piat-let-sokratilos-v-deviat-raz.html" target="_blank">сохраняется тенденция</a> снижения террористической активности. По словам первого заместителя руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игоря Кулягина, в России в 2019 году на стадии подготовки было предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта. Число преступлений террористической направленности за пять лет сократилось в девять раз. Как отметил Игорь Кулягин, это произошло, в том числе, благодаря выстроенной системе профилактической работы по защите населения от идеологического влияния со стороны террористов. По данным директора ФСБ Александра Бортникова, в 2019 году свою деятельность в России <a href="https://ria.ru/20191016/1559839755.html" target="_blank">прекратили</a> 49 террористических ячеек, были заблокированы счета почти 5,5 тысячи лиц, подозреваемых в связи с незаконными формированиями, а также ограничен доступ к восьми тысячам сайтов "деструктивной направленности". 3 сентября в целях консолидации различных слоев общества в противодействии терроризму органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения <a href="http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/3-sentyabrya-den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom.html" target="_blank">проводят</a> в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные памяти жертв террористических атак, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. В 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции некоторые <a href="https://www.culture.ru/events/751504/onlain-meropriyatie-den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom" target="_blank">мероприятия</a> будут проведены в онлайн-формате. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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день солидарности в борьбе с терроризмом, справки

День солидарности в борьбе с терроризмом

03:31 03.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДень солидарности в борьбе с терроризмом
День солидарности в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года.
Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.
День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм.
В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других террористических актов.
Последний крупный теракт на территории России произошел в апреле 2017 года в Санкт-Петербурге. Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника. Более 90 человек получили травмы.
В России в целом сохраняется тенденция снижения террористической активности. По словам первого заместителя руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игоря Кулягина, в России в 2019 году на стадии подготовки было предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта. Число преступлений террористической направленности за пять лет сократилось в девять раз. Как отметил Игорь Кулягин, это произошло, в том числе, благодаря выстроенной системе профилактической работы по защите населения от идеологического влияния со стороны террористов.
По данным директора ФСБ Александра Бортникова, в 2019 году свою деятельность в России прекратили 49 террористических ячеек, были заблокированы счета почти 5,5 тысячи лиц, подозреваемых в связи с незаконными формированиями, а также ограничен доступ к восьми тысячам сайтов "деструктивной направленности".
3 сентября в целях консолидации различных слоев общества в противодействии терроризму органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения проводят в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные памяти жертв террористических атак, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
В 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции некоторые мероприятия будут проведены в онлайн-формате.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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День солидарности в борьбе с терроризмомСправки
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