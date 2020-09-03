День солидарности в борьбе с терроризмом
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Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года.
День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм.
В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других террористических актов.
Последний крупный теракт на территории России произошел в апреле 2017 года в Санкт-Петербурге. Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника. Более 90 человек получили травмы.
В России в целом сохраняется тенденция снижения террористической активности. По словам первого заместителя руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игоря Кулягина, в России в 2019 году на стадии подготовки было предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта. Число преступлений террористической направленности за пять лет сократилось в девять раз. Как отметил Игорь Кулягин, это произошло, в том числе, благодаря выстроенной системе профилактической работы по защите населения от идеологического влияния со стороны террористов.
По данным директора ФСБ Александра Бортникова, в 2019 году свою деятельность в России прекратили 49 террористических ячеек, были заблокированы счета почти 5,5 тысячи лиц, подозреваемых в связи с незаконными формированиями, а также ограничен доступ к восьми тысячам сайтов "деструктивной направленности".
3 сентября в целях консолидации различных слоев общества в противодействии терроризму органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения проводят в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные памяти жертв террористических атак, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
В 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции некоторые мероприятия будут проведены в онлайн-формате.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников