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РИА Новости

Российские спецслужбы предотвратили 39 терактов в 2019 году

10:29 16.10.2019 (обновлено: 14:24 16.10.2019)
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© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. В России в 2019 году удалось предотвратить 39 терактов, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"Нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности", — рассказал он на совещании руководителей спецслужб и органов безопасности государств — партнеров ведомства в Сочи.

Под термином "нейтрализация" применительно к террористам силовики подразумевают ликвидацию.
Бортников добавил, что свою деятельность в России прекратили 49 террористических ячеек, блокированы счета почти 5,5 тысячи лиц, подозреваемых в связи с незаконными формированиями, а также ограничен доступ к восьми тысячам сайтов "деструктивной направленности".
"Ужесточение в нашей стране уголовной ответственности за содействие террористам значительно сузило их ресурсную базу", — констатировал он.
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Главная цель террористов

Глава ФСБ заявил, что основной целью международных террористов является раскол общества и подрыв доверия граждан к госструктурам, и призвал к партнерскому взаимодействию спецслужб.
"Считаем важным сосредоточить совместные усилия на вскрытии планов главарей международных террористических организаций, <...> а также добывании установочных данных каждого бандита, включая его интернет-профиль", — сказал он.
Особое внимание Бортников считает нужным уделить формированию у населения, в первую очередь у молодежи, негативного отношения к радикализму и неприятия любых попыток оправдания террора.
"В последнее время в ряде стран обострилась проблема "школьного терроризма". Отдельные подростки, обычно имеющие трудности с социализацией и руководствуясь мотивами личной мести, не только участвуют в пропаганде массовых убийств в закрытых интернет-сообществах, но и идут на совершение терактов", — напомнил он.

Современные вызовы

Кроме того, Бортников указал на необходимость усилить защиту военных технологий, опасных материалов и спецтехники.
"Указанная продукция не должна находиться в свободном обращении, предоставляя террористам возможности для укрепления своей материально-технической базы", — сказал он.
Еще одна сложность — улучшение характеристик дронов.
"Их способность доставлять различные средства поражения, вплоть до химических и отравляющих веществ, и действовать автономным роем станет для нас реальным вызовом уже в ближайшее время", — прогнозируют в ведомстве.
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Развитие технологий и политизация проблемы

Федеральная служба безопасности считает серьезной проблемой нежелание некоторых информационно-телекоммуникационных компаний сотрудничать со спецслужбами.
"Основным инструментом коммуникации между бандитами по-прежнему являются интернет-мессенджеры, обладающие высокой криптозащитой", — отметил Бортников.
На руку террористам и доступность технологий искусственного разума, а также "конфиденциальных криптовалют", добавил он.
Способность хакеров, подконтрольных международным террористам, маскировать свои кибератаки под целенаправленные враждебные действия какой-либо страны несет риски возникновения реальных политических и военных конфликтов, заявил Бортников.
Он призвал не политизировать борьбу с общим врагом и воздерживаться от двойных стандартов, поскольку боевики только выигрывают от этого.
"Простые граждане — а именно они, как правило, становятся жертвами боевиков — не должны являться заложниками межгосударственных противоречий", — заключил глава ФСБ, напомнив, что в 2019 году около семи тысяч человек погибли и пострадали в терактах по всему миру.
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ФСБ РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Спасибо !!!! С великим уважением ... Душите эту заразу до конца.
16 октября, 10:45
ASKO3103
2411006
Молодцы чекисты!!!
16 октября, 10:30
Арсений Понфиленко
1821005
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