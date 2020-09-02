Не все пока сделано, что бы хотелось. Шойгу рассказал о работе РГО
© Фото : пресс-служба РГОМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
© Фото : пресс-служба РГО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Русскому географическому обществу удалось приумножить работу предшественников, но сделано еще не все, что хотелось бы, рассказал в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде" президент РГО Сергей Шойгу.
В августе РГО исполнилось 175 лет, это одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей, - всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению ее природных богатств.
"Это серьёзная дата, и для меня очень значимо, что 10 лет из этих 175 имею честь возглавлять Русское географическое общество. Не всё пока сделано, что бы хотелось. Из-за этого, откровенно говоря, всё время чувствую свои обязательства перед РГО, да и перед самим собой", - отметил Шойгу.
"Но я рад, что нам удалось возродить величие Русского географического общества и приумножить то, что было сделано нашими предшественниками", - добавил он.
Общество было основано в Санкт-Петербурге по повелению императора Николая I, идея о создании принадлежала адмиралу Федору Литке. Главной задачей новой организации было собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли. РГО внесло крупнейший научный вклад в изучение Европейской России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран и других территорий.
Сейчас основными направлениями деятельности РГО являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью. Общество насчитывает более 23 200 членов в России и за рубежом, 85 региональных отделений, 158 местных отделений, 160 молодежных клубов. С момента открытия организовано и проведено около 3 тысяч экспедиций, было издано 5 тысяч книг. С 2009 года президентом РГО является Сергей Шойгу, который сейчас занимает пост министра обороны, попечительский совет возглавляет президент Владимир Путин.
Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу признался, что восхищен основателями РГО: их подвиги полуторавековой давности непросто повторить даже с нынешними возможностями – авиацией, системами связи, техникой.
В интервью РИА Новости и "Комсомольской правде" он отметил, что люди, основавшие 175 лет назад РГО, любили Россию и стремились больше и лучше её познать, организовывали экспедиции, которые принесли и славу государству, и присоединение территорий.
"Я иногда думаю: если бы им наши сегодняшние возможности — с авиацией, флотом, квадрокоптерами, GPS, ГЛОНАСС, вертолётами… То, что они совершали тогда, далеко не просто сделать даже при наличии всех этих ресурсов в наше время", - подчеркнул он. "Представьте себе: 1846 год, Русское географическое общество отправляет первую экспедицию изучать Полярный Урал. Люди уезжают на три года! Передают в Петербург образцы горных пород, минералы, занимаются картографией, этнографией…", - рассказал Шойгу.
Еще один пример, по его словам, адмирал, исследователь Дальнего Востока Геннадий Невельской. "В середине XIX века все считали, что дельта Амура не судоходна, а Сахалин — это полуостров. Ну, полуостров и полуостров — тебе-то что? Тебе — Невельскому — поручили доставить провиант на Камчатку — делай своё дело. А он провиант доставил и поплыл доказывать. И доказал, что Амур — судоходен, что Сахалин — остров, а значит, есть короткий торговый путь в Азию через Японское море", - отметил глава РГО.
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На реплику, что Невельскому еще и досталось от чиновников за то, что он отправился в экспедицию без разрешения, Шойгу заметил, что это было уже после. "Вломили" ему позже, когда он первые русские поселения в Приамурье основал и российский флаг там поднял. Чиновники боялись конфликта с Китаем, хотели разжаловать его в матросы. А государь Николай I сказал на это, что поступок Невельского он "находит молодецким, благородным и патриотическим". И в итоге Приморский край, Хабаровский край, Сахалин стали российскими", - напомнил он.
"Двести лет назад русские моряки открыли Антарктиду. У нас сегодня как: отправляем эскадру в дальний поход, готовим её тщательно, её возглавляют высшие морские чины. А Антарктиду открыли лейтенант и капитан, причём чуть ли не на вёслах… Это каким мужеством, какой одержимостью надо обладать, чтобы хотеть это сделать", - подчеркнул президент РГО.
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