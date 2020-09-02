https://ria.ru/20200902/shoygu-1576613400.html

Не все пока сделано, что бы хотелось. Шойгу рассказал о работе РГО

Русскому географическому обществу удалось приумножить работу предшественников, но сделано еще не все, что хотелось бы, рассказал в интервью РИА Новости и... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T09:31

2020-09-02T09:31

2020-09-02T09:31

центральная азия

дальний восток

русское географическое общество

владимир путин

сергей шойгу

иран

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русскому географическому обществу</a> удалось приумножить работу предшественников, но сделано еще не все, что хотелось бы, рассказал в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде" президент РГО <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.В августе РГО исполнилось 175 лет, это одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей, - всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению ее природных богатств."Но я рад, что нам удалось возродить величие Русского географического общества и приумножить то, что было сделано нашими предшественниками", - добавил он.Общество было основано в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> по повелению императора Николая I, идея о создании принадлежала адмиралу Федору Литке. Главной задачей новой организации было собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли. РГО внесло крупнейший научный вклад в изучение Европейской России, Урала, Сибири, <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>, Средней и <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Азии</a>, Кавказа, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, Новой Гвинеи, полярных стран и других территорий.Сейчас основными направлениями деятельности РГО являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью. Общество насчитывает более 23 200 членов в России и за рубежом, 85 региональных отделений, 158 местных отделений, 160 молодежных клубов. С момента открытия организовано и проведено около 3 тысяч экспедиций, было издано 5 тысяч книг. С 2009 года президентом РГО является Сергей Шойгу, который сейчас занимает пост министра обороны, попечительский совет возглавляет президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу признался, что восхищен основателями РГО: их подвиги полуторавековой давности непросто повторить даже с нынешними возможностями – авиацией, системами связи, техникой.В интервью РИА Новости и "Комсомольской правде" он отметил, что люди, основавшие 175 лет назад РГО, любили Россию и стремились больше и лучше её познать, организовывали экспедиции, которые принесли и славу государству, и присоединение территорий.Еще один пример, по его словам, адмирал, исследователь Дальнего Востока Геннадий Невельской. "В середине XIX века все считали, что дельта <a href="http://ria.ru/location_Amur/" target="_blank" data-auto="true">Амура</a> не судоходна, а Сахалин — это полуостров. Ну, полуостров и полуостров — тебе-то что? Тебе — Невельскому — поручили доставить провиант на Камчатку — делай своё дело. А он провиант доставил и поплыл доказывать. И доказал, что Амур — судоходен, что Сахалин — остров, а значит, есть короткий торговый путь в <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азию</a> через Японское море", - отметил глава РГО.На реплику, что Невельскому еще и досталось от чиновников за то, что он отправился в экспедицию без разрешения, Шойгу заметил, что это было уже после. "Вломили" ему позже, когда он первые русские поселения в Приамурье основал и российский флаг там поднял. Чиновники боялись конфликта с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>, хотели разжаловать его в матросы. А государь Николай I сказал на это, что поступок Невельского он "находит молодецким, благородным и патриотическим". И в итоге <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморский край</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровский край</a>, Сахалин стали российскими", - напомнил он.

https://ria.ru/20200609/1572686327.html

https://ria.ru/20200831/ekspeditsiya-1576525284.html

https://ria.ru/20200824/antarktida-1576233410.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральная азия, дальний восток, русское географическое общество, владимир путин, сергей шойгу, иран, общество