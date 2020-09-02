https://ria.ru/20200902/kinofestival-1576597421.html

Венецианский международный кинофестиваль

Венецианский кинофестиваль (Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia) – старейший в мире международный кинофестиваль, который проводится ежегодно РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T00:14

2020-09-02T00:14

2020-09-02T00:14

венецианский кинофестиваль

венеция

справки

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<a href="https://www.britannica.com/art/Venice-Film-Festival" target="_blank">Венецианский кинофестиваль</a> (Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia) – старейший в мире международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в Венеции на острове Лидо в Италии в конце августа – начале сентября. <a href="https://ria.ru/event_Venecianskijj_kinofestival" target="_blank">Венецианский международный кинофестиваль</a> впервые был <a href="http://www.labiennale.org/en/history/beginnings-until-second-world-war" target="_blank">проведен</a> с 6 по 21 августа 1932 года как выставка кинематографического искусства (Esposizione d'Arte), которая была частью Венецианской биеннале.Первый кинофестиваль прошел на террасе отеля "Эксцельсиор" (Excelsior) на острове Лидо. Фильм Рубена Мамуляна "Доктор Джекилл и мистер Хайд" <a href="http://www.proficinema.ru/mainnews/festival/detail.php?ID=130775" target="_blank">стал первым фестивальным кинопоказом</a>. Всего в этот год было принято 10 заявок из разных стран – Франции, СССР, Германии, США и др. В конкурсную программу было принято 29 полнометражных и 11 короткометражных фильмов. Параллельно торжественному открытию смотра в городе проходил карнавал. В завершении фестиваля Бенито Муссолини и назначенному им директору кинофестиваля искусствоведу и коллекционеру Антонио Мариони не понравились решения, принятые жюри. В списках награжденных не было ни одного итальянского фильма. В результате призы никому не вручались, вместо них были выданы свидетельства об участии в кинофестивале.В 1934 году во втором фестивале <a href="http://www.labiennale.org/it/storia-della-mostra-del-cinema" target="_blank">приняли участие</a> 19 стран. Награда – Кубок Муссолини (Coppa Mussolini) – вручалась за лучший зарубежный фильм и лучший итальянский фильм. Премию за лучший иностранный фильм получила лента Роберта Флаэрти "Человек с острова Аран".С 1935 года фестиваль стал ежегодным событием, увеличилось количество фильмов и стран-участниц. Лучшему актеру и лучшей актрисе стали вручать Кубок Вольпи (Coppa Volpi), названный в честь одного из основателей фестиваля графа Джузеппе Вольпи.В 1936 году впервые было назначено международное жюри, в 1937 году был открыт Дворец кино (Palazzo del Cinema), в котором с тех пор проходит Венецианский фестиваль. В 1943-1945 годах кинофестиваль не проводился, он был <a href="http://www.labiennale.org/en/history/post-war-period-and-60s" target="_blank">возобновлен</a> в 1946 году.С 1949 года главным призом кинофестиваля стал "Золотой лев святого Марка" (Golden Lion of San Marco), впоследствии получивший название "Золотой лев" (Leone d'oro). <a href="http://www.labiennale.org/en/history/70s-reforms-1998" target="_blank">В 1969-1979 годах</a> фестиваль был внеконкурсным – в этот период лишь отдельные фильмы отмечались наградами. С 1980-х годов в рамках Венецианского кинофестиваля начали организовывать конкурсы полнометражных, короткометражных, детских и документальных фильмов.Лауреатами главного приза Венецианского фестиваля <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/72265" target="_blank">становились</a> такие фильмы, как "Гамлет" (Hamlet, 1948) режиссера Лоренса Оливье, "Расемон" (Rashômon, 1951) Акиры Куросавы, "В прошлом году в Мариенбаде" (L'année dernière à Marienbad, 1961) Алена Рене, "Иваново детство" (1962) Андрея Тарковского, "Красная пустыня" (Il deserto rosso, 1964) Микеланджело Антониони, "Имя Кармен" (Prénom Carmen, 1983) Жана Люка Годара, "Урга" (1991) Никиты Михалкова, "Три цвета: синий" (Trois couleurs: Bleu, 1993) Кшиштофа Кеслевского, "Возвращение" (2003) Андрея Звягинцева. В 2020 году программа 77-го Венецианского фестиваля <a href="https://www.labiennale.org/it/cinema/2020/regolamento" target="_blank">состоит</a> из основного конкурса, секции независимого и параллельного кино и кинорынка.Основная программа включает в себя главный конкурс, программу "Горизонты" (Orizzonti), внеконкурсный показ, "Венецианскую классику", программы Sconfini и "Венеция виртуальной реальности".В главном конкурсе участвуют не более 21 художественной картины. Все представленные работы должны созданы не ранее 7 сентября 2019 года, и не должны были быть представлены в любой другой форме и продолжительности. Работы, уже представленные на конкурсе или вне конкурса на других международных мероприятиях, а также работы, распространяемые через Интернет, исключаются из отбора.Внеконкурсный показ включает не более 20 фильмов. В него входят мировые премьеры текущего года и фильмы-лауреаты фестивалей прошлых лет.В международном конкурсе "Горизонты" принимают участие не более 20 фильмов, представляющих новые тенденции мирового кинематографа, дебютные фильмы, отмеченные яркостью киноязыка, выразительной жанровостью и в целом, творческой оригинальностью.В разделе "Венецианская классика" представлены восстановленные за текущий год фильмы, ставшие классикой кинематографа.В конкурсе Sconfini участвуют не более 10 работ различных жанров. Это могут быть артхаусные, экспериментальные фильмы, сериалы и кроссоверы. К конкурсу допускаются только мировые премьеры.В секции "Венеция виртуальной реальности" принимают участие не более 30 работ VR Immersive Stories любой длины и любого формата.В основном конкурсе международное жюри из девяти известных представителей киноискусства присуждает призы:– "Золотой лев" за лучший фильм, главная награда Венецианского кинофестиваля;– "Серебряный лев" – премия Большого жюри;– "Серебряный лев" за лучшую режиссуру;– "Кубок Вольпи" (Coppa Volpi) за лучшую мужскую роль;– "Кубок Вольпи" (Coppa Volpi) за лучшую женскую роль;– Премия за лучший сценарий;– Премия "Марчелло Мастроянни" (Marcello Mastroianni) лучшему молодому актеру или актрисе;– Специальный приз жюри.В состав жюри программы "Горизонты" входят семь человек – профессионалов в области кино и культуры. Награды вручаются в следующих номинациях: премия Orizzonti за лучший фильм программы; премия Orizzonti за лучшую режиссуру; специальный приз жюри Orizzonti; премии Orizzonti лучшему актеру и актрисе; премия Orizzonti за лучший сценарий; премия Orizzonti за лучший короткометражный фильм.В программе "Венецианская классика" вручается приз за лучший отреставрированный фильм, также может быть отмечен и лучший документальный фильм, посвященный кинематографу.На Венецианском кинофестивале вручается Премия Луиджи Ди Лаурентиса за лучший дебютный фильм. Номинантом может быть любая дебютная картина, участвующая в различных конкурсах фестиваля.В программе "Венеция виртуальной реальности " международное жюри из трех человек присуждает призы за лучшее произведение VR Immersive Story, за достижения в области VR для интерактивного контента, за лучший сюжет VR для линейного контента.За достижения в мировом кинематографе на фестивале предусмотрены два "Золотых льва", которые вручаются режиссеру (или другому кинематографисту) и актеру (актрисе). В 2019 году 76-й Венецианский кинофестиваль <a href="https://ria.ru/20190828/1558002450.html" target="_blank">проходил с 28 августа по 7 сентября</a>. Жюри основного конкурса возглавляла режиссер из Южной Америки Лукресия Мартель. Лучшим фильмом фестиваля был <a href="https://www.labiennale.org/en/news/official-awards-76th-venice-film-festival" target="_blank">признан</a> "Джокер" Тодда Филлипса, лучшим режиссером стал Рой Андерссон с притчей "О бесконечности". Фильм "Офицер и шпион" Романа Полански был удостоен Большого приза жюри. Обладателем Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль стал Лука Маринелли за картину "Мартин Иден". Кубок Вольпи за лучшую женскую роль получила Арин Аскарид за киноленту "Молитва во имя Бога". Призом за лучший сценарий отмечена картина "Дом 7 по Черри Лейн" режиссера из Гонконга Юньфаня. Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру достался Тоби Уоллесу за роль в фильме "Молочные зубы". В программе "Горизонты" лучшим фильмом стала картина "Атлантида" украинского режиссера Валентина Васяновича.Почетных венецианских золотых львов были <a href="https://ria.ru/20190614/1555577061.html" target="_blank">удостоены</a> испанский режиссер Педро Адьмодовар и <a href="https://russian.rt.com/nopolitics/article/666191-venecianskii-festival-2019" target="_blank">британская актриса Джули Эндрюс</a>. В 2020 году 77-й Венецианский международный кинофестиваль <a href="https://ria.ru/20200525/1571951142.html" target="_blank">пройдет с 2 по 12 сентября</a>. Форум станет первым мировым масштабным событием киноиндустрии в этом году после карантина из-за пандемии коронавируса. Жюри <a href="https://ria.ru/20200728/1575043525.html" target="_blank">возглавит</a> австралийская актриса Кейт Бланшетт. В основной конкурс вошел фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" о событиях 1962 года в Новочеркасске. В программу "Венецианская классика" включена отреставрированная версия драмы Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977). <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венецианский кинофестиваль, венеция, справки