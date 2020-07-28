Организаторы объявили программу 77-го Венецианского кинофестиваля

РИМ, 28 июл – РИА Новости, Александр Логунов. В основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля, который станет первым "реальным" киносмотром после спада эпидемии коронавируса, вошли 18 фильмов, в том числе историческая драма "Дорогие товарищи" В основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля, который станет первым "реальным" киносмотром после спада эпидемии коронавируса, вошли 18 фильмов, в том числе историческая драма "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского

"Сердце кинофестиваля сохранилось. "Мостра", возможно, пройдет в меньшем масштабе, например, мы перенесли на лучшее время секцию Sconfini. Гостеприимство Болонского фестиваля позволило нам спасти категорию классических фильмов. Мы снизили, но не сильно число представленных фильмов", - объявил директор старейшего международного кинофестиваля в мире Альберто Барбера.

Всего в Международной выставке кинематографического искусства примут участие 72 фильма, а также 15 короткометражек, отметил Барбера. Все они будет показаны на острове Лидо, в Венеции и в ее островном районе Местре, включая два зала на открытом воздухе. По его словам, даже несмотря на эпидемии, программа фестиваля насчитывает работы из более чем 50 стран, в том числе из регионов, наиболее пораженных вспышкой COVID-19.

Основная программа

Россию в основном конкурсе представит исторический фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, посвященный подавлению протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. По мнению Барберы, Кончаловский "каждый раз способен удивлять, он сделает это и в этот раз".

Всего в основную программу вошло 18 фильмов. Конкурентами Кончаловского, в том числе, станут молодой азербайджанский режиссер Хилал Байдаров ("In Between Dying"), француженка Николь Гарсия ("Lovers"), мексиканский автор Мишель Франко с антиутопией "Nuevo Orden" (в переводе "Новый порядок"), обладатель нескольких кинонаград, венгерский актер и режиссер Корнель Мундруцо с "Pieces of a Woman".

Как заявил на онлайн-презентации кинопрограммы президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто, ее руководство "всегда хотело, чтобы, если на то будут условия, проведение фестиваля со зрителями не было отменено".

Фильмом открытия кинофестиваля станет драма Даниэле Лукетти "Lacci" ("Узы"). Впервые после 11-летнего перерыва киносмотр начнется с работы итальянского режиссера. Фильм рассказывает о кризисе в семье с двумя детьми на фоне Неаполя 80-х годов. Закроет фестиваль также итальянская картина – психологический триллер Стефано Мордини "Дай мне уйти" ("Lasciami Andare").

Перед открытием основной части фестиваля зрителям покажут документальный фильм "Молекулы". Он посвящен жизни Венеции во время весенней изоляции из-за вспышки COVID-19. Среди других документальных фильмов внеконкурсной программы выделяется "Грета" Натана Гроссмана, посвященный деятельности шведской экоактивистки.

В рамках фестиваля также состоится премьера драматической ленты Хлои Чжао "Nomadland" с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Одновременно она пройдет 11 сентября на фестивале в Торонто. Кроме того, показы ленты состоятся в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля и в качестве отдельного события отмененного киносмотра в Теллурайде (США) - ее покажут в Лос-Анджелесе на открытом воздухе.

Макдорманд, лауреат премии "Оскар" и обладательница множества других кинонаград, в "Nomadland" (дословный перевод – "Земля кочевников") сыграет роль женщины, которая теряет все из-за кризиса и становится кочевницей, путешествующей по Западному побережью США.

Внеконкурсная программа

Британская комедийная драма "Герцог" украсит внеконкурсную программу художественных фильмов. В главных ролях у режиссера Роджера Митчелла снялись Хелен Миррен и Джим Бродбент, которые разыграют историю с похищением из лондонского музея картины Гойи. Также в этой категории состоятся показы "Love After Love" гонконгского режиссера Энн Хуэй о молодой девушке, фактически оказавшейся в сексуальной эксплуатации у собственной тети.

Также вне конкурса в Венеции покажут "Ночь в раю" корейского режиссера Пак Хун-джона и "Mandibules" Квентина Дюпьё о двух друзьях, решивших построить бизнес на найденной огромной мухе.

Венецианская классика

В программу "Венецианская классика" вошла отреставрированная версия драмы Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино" 1977 года, сообщила ранее пресс-служба Венецианской биеннале.

Советский фильм и 12 других классических картин, включая "Славных парней" Мартина Скорсезе и "Серпико" Сидни Люмета, будет показан не в Венеции, а в Болонье – в рамках фестиваля "Обретенное кино" с 25 по 31 августа. Руководители обоих киносмотров решили перенести программу шедевров прошлого в Болонью ради того, чтобы разгрузить остров Лидо. "Венецианская классика" будет вновь показана у себя дома через несколько месяцев, причем организаторы обещают обогатить ее другими фильмами.

Дни Венеции

Российские фильмы "Конференция" Ивана Твердовского и "Китобой" Филиппа Юрьева вошли в независимую программу Giornate degli autori (Venice Days).

"Конференция" рассказывает о трагических последствиях теракта в театральном центре на Дубровке. Сюжет строится вокруг истории одной из заложниц, которой удалось спастись, оставив в зале своего мужа и двоих детей. История "Китобоя", ставшего режиссерским дебютом Юрьева, разворачивается на русском Севере. Главный герой драмы – юный чукотский охотник влюбляется в молчаливую девушку из видеочата, которая живет в Америке. По словам режиссера, центральная тема фильма – погоня за мечтой, которая ведет к взрослению героя.

В параллельных программах обращает на себя судейский состав: в категории "Виртуальная реальность" победителей с другими членами жюри будет выбирать японский геймдизайнер Хидео Кодзима, известный по играм Metal Gear Solid и Death Stranding.

Организаторы "Мостры" обещают строго следить за соблюдением мер по борьбе с распространением коронавируса. Билеты на сеансы будут продаваться исключительно в онлайн-формате, кроме того, будет сокращено распространение печатных материалов. Ношение защитной маски станет обязательным для всех пространств кинофестиваля вплоть до того момента, как зритель окажется в своем кресле перед началом фильма.