Организаторы объявили программу 77-го Венецианского кинофестиваля

Основная программа

Всего в основную программу вошло 18 фильмов. Конкурентами Кончаловского, в том числе, станут молодой азербайджанский режиссер Хилал Байдаров ("In Between Dying"), француженка Николь Гарсия ("Lovers"), мексиканский автор Мишель Франко с антиутопией "Nuevo Orden" (в переводе "Новый порядок"), обладатель нескольких кинонаград, венгерский актер и режиссер Корнель Мундруцо с "Pieces of a Woman".