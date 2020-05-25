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2020-05-25T16:12
https://ria.ru/20200525/1571951142.html
Венецианский кинофестиваль не будут переносить
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РИА Новости

Венецианский кинофестиваль не будут переносить

16:12 25.05.2020
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© РИА Новости / Анна НехаеваПирс у Дворца кино на Лидо
Пирс у Дворца кино на Лидо
© РИА Новости / Анна Нехаева
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Венецианский киносмотр, как и планировалось, пройдет в начале осени, со 2 по 12 сентября, сообщает NME.
Ожидается, что этот 77-ой фестиваль станет первым мировым масштабным событием киноиндустрии в этом году после карантина из-за пандемии коронавируса.
Губернатор провинции Тревизо области Венеция Лука Дзайя заявил, что мероприятие пройдет в соответствии с графиком.
Венецианский смотр – старейший в мире, он ведет свою историю в 1932 года. Многие полагали, что его постигнет та же участь, что и Канны в этом году из-за распространения COVID-19 во всем мире.
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Местные СМИ уточняют, что в этом году в Венеции будет меньше фильмов, чем обычно, из-за того, что работу над многими проектами пришлось приостановить из-за пандемии. Программу объявят в июле.
Почти все фестивали этим летом отменили, за исключением музыкального Exit в Сербии, который перенесли с июля на август.
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КультураВенецианский кинофестивальСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыСербияВенеция
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