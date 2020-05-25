Венецианский кинофестиваль не будут переносить

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Венецианский киносмотр, как и планировалось, пройдет в начале осени, со 2 по 12 сентября, . Венецианский киносмотр, как и планировалось, пройдет в начале осени, со 2 по 12 сентября, сообщает NME.

Ожидается, что этот 77-ой фестиваль станет первым мировым масштабным событием киноиндустрии в этом году после карантина из-за пандемии коронавируса.

Губернатор провинции Тревизо области Венеция Лука Дзайя заявил, что мероприятие пройдет в соответствии с графиком.

Венецианский смотр – старейший в мире, он ведет свою историю в 1932 года. Многие полагали, что его постигнет та же участь, что и Канны в этом году из-за распространения COVID-19 во всем мире.

Местные СМИ уточняют, что в этом году в Венеции будет меньше фильмов, чем обычно, из-за того, что работу над многими проектами пришлось приостановить из-за пандемии. Программу объявят в июле.