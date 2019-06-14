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РИА Новости
Культура

Режиссер Педро Альмодовар получит почетного "Золотого льва"

Вчера, 15:22
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Педро Альмодовар на фотосесии фильма "Боль и слава" (Dolor y gloria) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Режиссер Педро Альмодовар на фотосесии фильма Боль и слава (Dolor y gloria) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Известный испанский режиссер Педро Адьмодовар удостоится почетной премии "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф.
"Педро Альмодовар получит "Золотого льва" за режиссерские заслуги в рамках 76-ого Международного Венецианского кинофестиваля (28 августа – 7 сентября, 2019)", - говорится на сайте кинофестиваля.
Отмечается, что решение о присуждении премии приняло руководство фестиваля во главе с президентом Паоло Бараттой.
Сам Альмодовар после объявления о присуждении награды заявил, что "очень взволнован и горд наградой в виде "Золотого льва" и отметил, что Венецианский кинофестиваль стал дебютной международной площадкой для режиссера. Там в 1983 году он впервые представил свой фильм "Нескромное обаяние порока".
Альмодовар является обладателем двух премий "Оскар" за картины "Все о моей матери" (1999 год, категория "лучший фильм на иностранном языке") и "Поговори с ней" (2002 год, "лучший оригинальный сценарий"). Кроме того, "Поговори с ней" претендовал на получение премии в номинации "лучшая режиссура", а "Женщины на грани нервного срыва" (1988 год) - в категории "лучший фильм на иностранном языке".
Актеры Леонардо Сбараглиа, Пенелопа Крус, Асьер Эчеандиа, режиссер Педро Альмодовар и актеры Нора Навас и Антонио Бандерас на фотосессии фильма Боль и слава
18 мая, 17:59
Альмодовар рассказал о своем новом фильме "Боль и слава"
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