Режиссер Педро Альмодовар получит почетного "Золотого льва"

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Известный испанский режиссер Педро Адьмодовар удостоится почетной премии "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф.

"Педро Альмодовар получит "Золотого льва" за режиссерские заслуги в рамках 76-ого Международного Венецианского кинофестиваля (28 августа – 7 сентября, 2019)", - говорится на сайте кинофестиваля.

Отмечается, что решение о присуждении премии приняло руководство фестиваля во главе с президентом Паоло Бараттой.

Сам Альмодовар после объявления о присуждении награды заявил, что "очень взволнован и горд наградой в виде "Золотого льва" и отметил, что Венецианский кинофестиваль стал дебютной международной площадкой для режиссера. Там в 1983 году он впервые представил свой фильм "Нескромное обаяние порока".