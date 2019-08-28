Венецианский кинофестиваль открывается фильмом "Правда"

76-й Венецианский кинофестиваль. День первый

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Картина Корээда также войдет в основной конкурс кинофестиваля, всего в нем будет представлено 20 фильмов.

Главная героиня "Правды" - французская кинозвезда, которая окружена всеобщим вниманием и любовью. Она публикует книгу мемуаров, после чего из Нью-Йорка в Париж к ней прилетает взрослая дочь со своей семьей. Вскоре две женщины вступают в конфронтацию.

В 2019 году программа Венецианского фестиваля состоит из основного конкурса, секции независимого и параллельного кино и кинорынка.

Самыми ожидаемыми событиями станут премьеры двух эпизодов сериала "Новый папа" (продолжение "Молодого папы" Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем) и перемонтированной версии триллера Гаспара Ноэ "Необратимость", которую в Венеции представят исполнители главных ролей скандального фильма 2003 года – Моника Беллуччи и Венсан Кассель.

© HBO, Canal+ (2016 – ...) Кадр из сериала "Молодой Папа" 1 из 2 Кадр из сериала "Молодой Папа" © HBO, Canal+ (2016 – ...) © 120 Films (2002) Кадр из фильма "Необратимость" 2 из 2 Кадр из фильма "Необратимость" © 120 Films (2002) 1 из 2 Кадр из сериала "Молодой Папа" © HBO, Canal+ (2016 – ...) 2 из 2 Кадр из фильма "Необратимость" © 120 Films (2002)

В международном конкурсе "Горизонты" покажут российско-грузинский фильм "Преступный человек" Дмитрия Мамулии. В секции документального кино - новую работу украинского режиссера Сергея Лозницы State Funeral (рабочее название "Торжество похорон"). Неоднократный гость фестиваля в этот раз обратился к теме смерти Иосифа Сталина, получив в распоряжение более 100 часов архивных видеоматериалов о днях после смерти советского правителя.

О современной России в той же программе расскажет американский режиссер, обладатель "Оскара" за лучший документальный фильм Алекс Гибни. По словам организаторов фестиваля, "Citizen K" будет посвящен отношениям российских властей и оппозиции и политической жизни в России в наши дни.

В программе классических документальных фильмов покажут проект сына Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer.

В "Венецианской классике" представят отреставрированную версию драмы "Калина красная" (1973) режиссера Василия Шукшина.