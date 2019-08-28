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РИА Новости
Культура

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом "Правда"

17:31 28.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк76-й Венецианский кинофестиваль. День первый
76-й Венецианский кинофестиваль. День первый
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
Картина Корээда также войдет в основной конкурс кинофестиваля, всего в нем будет представлено 20 фильмов.
Главная героиня "Правды" - французская кинозвезда, которая окружена всеобщим вниманием и любовью. Она публикует книгу мемуаров, после чего из Нью-Йорка в Париж к ней прилетает взрослая дочь со своей семьей. Вскоре две женщины вступают в конфронтацию.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЯпонский режиссер Хирокадзу Корээда на фотосессии своего фильма "Правда" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
76-й Венецианский кинофестиваль. День первый
1 из 2
Японский режиссер Хирокадзу Корээда на фотосессии своего фильма "Правда" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Жюльет Бинош на фотосессии фильма японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" (La verite) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
76-й Венецианский кинофестиваль. День первый
2 из 2
Актриса Жюльет Бинош на фотосессии фильма японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" (La verite) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 2
Японский режиссер Хирокадзу Корээда на фотосессии своего фильма "Правда" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 2
Актриса Жюльет Бинош на фотосессии фильма японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" (La verite) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В 2019 году программа Венецианского фестиваля состоит из основного конкурса, секции независимого и параллельного кино и кинорынка.
Самыми ожидаемыми событиями станут премьеры двух эпизодов сериала "Новый папа" (продолжение "Молодого папы" Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем) и перемонтированной версии триллера Гаспара Ноэ "Необратимость", которую в Венеции представят исполнители главных ролей скандального фильма 2003 года – Моника Беллуччи и Венсан Кассель.
© HBO, Canal+ (2016 – ...)Кадр из сериала "Молодой Папа"
Кадр из сериала Молодой Папа
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Кадр из сериала "Молодой Папа"
© HBO, Canal+ (2016 – ...)
© 120 Films (2002)Кадр из фильма "Необратимость"
Кадр из фильма Необратимость
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Кадр из фильма "Необратимость"
© 120 Films (2002)
1 из 2
Кадр из сериала "Молодой Папа"
© HBO, Canal+ (2016 – ...)
2 из 2
Кадр из фильма "Необратимость"
© 120 Films (2002)
В международном конкурсе "Горизонты" покажут российско-грузинский фильм "Преступный человек" Дмитрия Мамулии. В секции документального кино - новую работу украинского режиссера Сергея Лозницы State Funeral (рабочее название "Торжество похорон"). Неоднократный гость фестиваля в этот раз обратился к теме смерти Иосифа Сталина, получив в распоряжение более 100 часов архивных видеоматериалов о днях после смерти советского правителя.
О современной России в той же программе расскажет американский режиссер, обладатель "Оскара" за лучший документальный фильм Алекс Гибни. По словам организаторов фестиваля, "Citizen K" будет посвящен отношениям российских властей и оппозиции и политической жизни в России в наши дни.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПодготовка к 76-му Венецианскому кинофестивалю
Подготовка к 76-му Венецианскому кинофестивалю
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Подготовка к 76-му Венецианскому кинофестивалю
В программе классических документальных фильмов покажут проект сына Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer.
В "Венецианской классике" представят отреставрированную версию драмы "Калина красная" (1973) режиссера Василия Шукшина.
В 2019 году Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября. Жюри основного конкурса возглавит режиссер из Южной Америки Лукресия Мартель.
Кадр из фильма Я иду искать
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