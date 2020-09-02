https://ria.ru/20200902/geografiya-1576621291.html

Шойгу предложил ввести в школах обязательный экзамен по географии

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу выступил за проведение обязательного экзамена для школьников по географии – 100 вопросов из... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:04

2020-09-02T12:04

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социальный навигатор

сн_образование

россия

русское географическое общество

сергей шойгу

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> выступил за проведение обязательного экзамена для школьников по географии – 100 вопросов из географической "таблицы умножения"."По географии не ЕГЭ обязательный нужен, а нормальный полноценный экзамен. Я считаю, что географию надо знать, как таблицу умножения. Кстати, хорошая идея - географическая "таблица умножения". Скажем, 100 вопросов, ответы на которые должен знать каждый. А когда у нас школьники и студенты некоторых вузов не могут ответить на банальные вопросы по географии, по истории..." - сказал Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде"."Могу поспорить с вами: если мы придем сегодня в школу, старшеклассникам дадим компас и попросим сделать с ним хотя бы пару-тройку манипуляций, вряд ли они справятся. И не потому, что они глупее, просто им это не нужно. Есть навигатор и есть гаджет, первый приведет куда надо, а второй расскажет, как это красиво", - отметил он.Журналисты решили уточнить: а вдруг школьники удивят."Не удивят. Мы уже провели эксперимент - удивились так, что до сих пор опомниться не можем", - признался Шойгу.При этом он согласился с тем, что средние результаты по Географическому диктанту растут."Так потому и начали его проводить. Мы сначала провели опрос в одном из, казалось бы, элитных вузов, и на вопрос: "Куда впадает Волга?" пятеро студентов ответили: "В Байкал", а двое сказали, что никуда не впадает", - рассказал он о том, что послужило толчком к идее о проведении диктанта.

https://ria.ru/20200902/gadzhety-1576614019.html

https://ria.ru/20200902/uchebniki-1576617385.html

Константин Е очередной бесполезный экзамен, который только добавит нагрузки школьникам 17

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, русское географическое общество, сергей шойгу, образование - общество