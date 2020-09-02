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https://ria.ru/20200902/geografiya-1576621291.html
Шойгу предложил ввести в школах обязательный экзамен по географии
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу выступил за проведение обязательного экзамена для школьников по географии – 100 вопросов из... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:04
2020-09-02T12:13
социальный навигатор
сн_образование
россия
русское географическое общество
сергей шойгу
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> выступил за проведение обязательного экзамена для школьников по географии – 100 вопросов из географической "таблицы умножения"."По географии не ЕГЭ обязательный нужен, а нормальный полноценный экзамен. Я считаю, что географию надо знать, как таблицу умножения. Кстати, хорошая идея - географическая "таблица умножения". Скажем, 100 вопросов, ответы на которые должен знать каждый. А когда у нас школьники и студенты некоторых вузов не могут ответить на банальные вопросы по географии, по истории..." - сказал Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде"."Могу поспорить с вами: если мы придем сегодня в школу, старшеклассникам дадим компас и попросим сделать с ним хотя бы пару-тройку манипуляций, вряд ли они справятся. И не потому, что они глупее, просто им это не нужно. Есть навигатор и есть гаджет, первый приведет куда надо, а второй расскажет, как это красиво", - отметил он.Журналисты решили уточнить: а вдруг школьники удивят."Не удивят. Мы уже провели эксперимент - удивились так, что до сих пор опомниться не можем", - признался Шойгу.При этом он согласился с тем, что средние результаты по Географическому диктанту растут."Так потому и начали его проводить. Мы сначала провели опрос в одном из, казалось бы, элитных вузов, и на вопрос: "Куда впадает Волга?" пятеро студентов ответили: "В Байкал", а двое сказали, что никуда не впадает", - рассказал он о том, что послужило толчком к идее о проведении диктанта.
https://ria.ru/20200902/gadzhety-1576614019.html
https://ria.ru/20200902/uchebniki-1576617385.html
очередной бесполезный экзамен, который только добавит нагрузки школьникам
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социальный навигатор, сн_образование, россия, русское географическое общество, сергей шойгу, образование - общество

Шойгу предложил ввести в школах обязательный экзамен по географии

12:04 02.09.2020 (обновлено: 12:13 02.09.2020)
814
© Фото : пресс-служба РГОМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : пресс-служба РГО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу выступил за проведение обязательного экзамена для школьников по географии – 100 вопросов из географической "таблицы умножения".
"По географии не ЕГЭ обязательный нужен, а нормальный полноценный экзамен. Я считаю, что географию надо знать, как таблицу умножения. Кстати, хорошая идея - географическая "таблица умножения". Скажем, 100 вопросов, ответы на которые должен знать каждый. А когда у нас школьники и студенты некоторых вузов не могут ответить на банальные вопросы по географии, по истории..." - сказал Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде".
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Живем коротко и неподробно. Шойгу призвал оторваться от гаджетов
"Могу поспорить с вами: если мы придем сегодня в школу, старшеклассникам дадим компас и попросим сделать с ним хотя бы пару-тройку манипуляций, вряд ли они справятся. И не потому, что они глупее, просто им это не нужно. Есть навигатор и есть гаджет, первый приведет куда надо, а второй расскажет, как это красиво", - отметил он.
Журналисты решили уточнить: а вдруг школьники удивят.
"Не удивят. Мы уже провели эксперимент - удивились так, что до сих пор опомниться не можем", - признался Шойгу.
При этом он согласился с тем, что средние результаты по Географическому диктанту растут.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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"Сейчас это только бизнес". Шойгу раскритиковал учебники географии
"Так потому и начали его проводить. Мы сначала провели опрос в одном из, казалось бы, элитных вузов, и на вопрос: "Куда впадает Волга?" пятеро студентов ответили: "В Байкал", а двое сказали, что никуда не впадает", - рассказал он о том, что послужило толчком к идее о проведении диктанта.
34200313
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияРусское географическое обществоСергей ШойгуОбразование - Общество
Популярные комментарии
очередной бесполезный экзамен, который только добавит нагрузки школьникам
2 сентября, 12:17
Константин Е
720008
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