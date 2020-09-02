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Новости Подмосковья
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За высокие результаты по ЕГЭ выплатят около 60 млн рублей
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что учителям и выпускникам, которые получили высокие баллы по ЕГЭ, выплатят около 60... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T19:36
2020-09-02T19:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.&nbsp;</strong>Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что учителям и выпускникам, которые получили высокие баллы по ЕГЭ, выплатят около 60 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/porjadka-60-mln-rublej-vyplatjat-vypusknikam-i-uchiteljam-podmoskovja-za-vysokie-bally-po-ege/" target="_blank">"360"</a>.Глава профильного ведомства уточнила, что в этом году 545 педагогов областных школ подготовили выпускников, получивших на ЕГЭ 100 баллов. Из них 52 школьника получили высшие баллы по двум и более дисциплинам.Она напомнила, что региональные власти поощряют педагогов и выпускников, которые демонстрируют лучшие показатели ЕГЭ."В этом году педагогам выплатят 54,5 миллиона рублей, а выпускникам-мультистобалльникам — 5,2 миллиона рублей", – добавила министр.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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московская область (подмосковье)

За высокие результаты по ЕГЭ выплатят около 60 млн рублей

19:36 02.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковУченица показывает паспорт перед началом сдачи Единого государственного экзамена
Ученица показывает паспорт перед началом сдачи Единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что учителям и выпускникам, которые получили высокие баллы по ЕГЭ, выплатят около 60 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
Глава профильного ведомства уточнила, что в этом году 545 педагогов областных школ подготовили выпускников, получивших на ЕГЭ 100 баллов. Из них 52 школьника получили высшие баллы по двум и более дисциплинам.

"Результаты экзаменационной кампании показали высокий уровень подготовки наших выпускников. Во многом это заслуга непосредственно педагогов", – заметила Каклюгина.

Она напомнила, что региональные власти поощряют педагогов и выпускников, которые демонстрируют лучшие показатели ЕГЭ.
"В этом году педагогам выплатят 54,5 миллиона рублей, а выпускникам-мультистобалльникам — 5,2 миллиона рублей", – добавила министр.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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