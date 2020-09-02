https://ria.ru/20200902/ege-1576649469.html

За высокие результаты по ЕГЭ выплатят около 60 млн рублей

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что учителям и выпускникам, которые получили высокие баллы по ЕГЭ, выплатят около 60... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T19:36

2020-09-02T19:36

2020-09-02T19:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что учителям и выпускникам, которые получили высокие баллы по ЕГЭ, выплатят около 60 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/porjadka-60-mln-rublej-vyplatjat-vypusknikam-i-uchiteljam-podmoskovja-za-vysokie-bally-po-ege/" target="_blank">"360"</a>.Глава профильного ведомства уточнила, что в этом году 545 педагогов областных школ подготовили выпускников, получивших на ЕГЭ 100 баллов. Из них 52 школьника получили высшие баллы по двум и более дисциплинам.Она напомнила, что региональные власти поощряют педагогов и выпускников, которые демонстрируют лучшие показатели ЕГЭ."В этом году педагогам выплатят 54,5 миллиона рублей, а выпускникам-мультистобалльникам — 5,2 миллиона рублей", – добавила министр.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)