https://ria.ru/20200901/beslan-1576549265.html

Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года

1 сентября 2004 года в городе Беслане Республики Северная Осетия-Алания отряд террористов под руководством Расула Хачбарова (известного также как Полковник)... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T03:37

2020-09-01T03:37

2020-09-01T03:37

беслан

справки

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1 сентября 2004 года в городе Беслане Республики Северная Осетия-Алания отряд террористов под руководством Расула Хачбарова (известного также как Полковник) численностью более 30 человек (среди которых также были женщины) <a href="https://ria.ru/20100901/271003083.html" target="_blank">осуществил захват</a> здания средней общеобразовательной школы №1. Утром во время проводившейся во дворе учебного заведения праздничной линейки, посвященной Дню знаний, из подъехавшего укрытого тентом грузового автомобиля внезапно <a href="http://vimpel-v.com/operation_special/oper_sf_rossia/715-1-sentyabrya-2004-god-shkola-1-g-beslan-severnaya-osetiya-alaniya.html" target="_blank">выскочили</a> вооруженные люди и, открыв стрельбу из автоматического оружия поверх голов собравшихся, стали сгонять всех присутствующих в здание школы. Избежать участи заложников, воспользовавшись паникой, удалось лишь немногим. Количество заложников, согласно первоначальным данным, <a href="http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-66705/" target="_blank">составило 354 человека</a> (впоследствии оказалось, что их было намного больше – 1128 человек). Подавляющее большинство из оказавшихся в плену составляли дети (в том числе дошкольного возраста). В заложники также <a href="https://ria.ru/20140901/1021968024.html" target="_blank">попали</a> часть родителей, учителя. Террористы согнали большую часть заложников в спортивный зал школы, который <a href="https://ria.ru/20051215/42507533.html" target="_blank">заминировали</a>. Всего в нем было установлено и подключено к электровзрывной цепи не менее 15 самодельных взрывных устройств. В качестве меры устрашения со стороны боевиков порядка десяти заложников были расстреляны. Для освобождения заложников в <a href="https://ria.ru/location_Beslan" target="_blank">Беслан</a> были немедленно направлены подразделения Центра специального назначения ФСБ России, создан оперативный штаб. Район проведения спецоперации блокировали подразделения внутренних войск МВД России, были созданы два рубежа оцепления вокруг школы и проведена эвакуация жителей из близлежащих домов. Сначала террористы не выдвигали никаких требований, но по прошествии некоторого времени заявили о своем желании видеть в стенах школы президента Северной Осетии Александра Дзасохова, президента Ингушетии Мурата Зязикова и директора НИИ медицины катастроф доктора Леонида Рошаля (а также, по некоторым данным, потребовали вывода федеральных сил с территории Чеченской Республики и освобождения ранее арестованных террористов). Но в соответствии с федеральным законом "О борьбе с терроризмом", оперативный штаб по освобождению заложников не мог рассматривать политические требования, выдвигаемые террористами. В течение 1-3 сентября на контакт с боевиками <a href="https://ria.ru/20080901/150831336.html" target="_blank">пытались выйти</a> советник президента РФ Асламбек Аслаханов, детский врач Леонид Рошаль, а также представители властей и общественные деятели. Все три дня террористы отказывались от передачи заложникам лекарств, воды и продуктов питания, а также от денежного вознаграждения за освобождение заложников. Единственным человеком, которого боевики 2 сентября – согласились впустить в здание школы, оказался экс-президент Ингушетии Руслан Аушев. Ему удалось убедить захватчиков отпустить вместе с ним 26 заложников – женщин и малолетних детей. На третий день членам оперативного штаба удалось договориться об эвакуации тел заложников, убитых в первые дни захвата. Развязка наступила 3 сентября, когда около полудня к зданию школы <a href="https://ria.ru/20120903/742474551.html" target="_blank">подъехал автомобиль</a> с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами заложников. В этот момент в спортзале школы раздались два мощных взрыва. Они спровоцировали незапланированный штурм школы, который начали спецподразделения. Началась стрельба, из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины (почти все оказавшиеся в школе мужчины были расстреляны террористами в течение первых двух дней). Сотрудники спецподразделений стали предпринимать меры по спасению людей, находившихся в спортзале. Одновременно снайперским огнем подавлялись огневые точки террористов, стрелявших по разбегающимся заложникам. Через несколько минут после взрывов часть оставшихся в живых в спортзале людей террористы заставили переместиться в другие помещения школы, большинство – в столовую, расположенную в противоположном от него конце коридора. В руках террористов продолжали оставаться более двухсот человек. Сотрудники спецподразделений, заняв спортзал, начали эвакуировать оставшихся в нем раненых и обессиленных людей и одновременно вели бой с боевиками, который продолжался до позднего вечера. Здание школы было частично разрушено. 4 сентября проводился разбор завалов, поиск и извлечение тел погибших, осуществлялись оперативно-следственные мероприятия. Жертвами террористической акции стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети. Для опознания некоторых заложников пришлось проводить генную экспертизу. Среди погибших также были 10 сотрудников спецназа "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России, два сотрудника "Центроcпаса" МЧС РФ и житель Беслана, принимавший участие в спасении заложников. Большинство бойцов спецназа погибли, прикрывая собой детей. Ранения получили 810 человек (заложники, местные жители, сотрудники ФСБ, МЧС, милиции и военнослужащие). Помимо полученных в ходе штурма здания школы ранений, заложники <a href="https://ria.ru/20040904/672478.html" target="_blank">испытали</a> тяжелейший психологический шок. Более двух суток, проведенных пленниками в здании школы, террористы отказывали им в предоставлении воды, пищи и необходимых медикаментов. Потерпевшими от нападения боевиков на школу в Беслане были признаны 1315 человек. По факту захвата заложников в Беслане было <a href="https://ria.ru/20040902/670067.html" target="_blank">возбуждено уголовное дело</a> по трем статьям Уголовного кодекса России – "убийство", "терроризм", "захват заложников". По данным проводившей расследование Генпрокуратуры, в банде, совершившей нападение на школу, были 32 человека, в том числе две "смертницы", которые подорвались еще до штурма. При проведении спецоперации удалось задержать одного боевика – Нурпаши Кулаева, остальные были уничтожены. Суд над Кулаевым начался в мае 2005 года, ему были предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного Кодекса, в том числе в бандитизме, терроризме, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, захвате заложников, незаконном хранении, ношении, приобретении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Спустя год, 26 мая 2006 года, Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем статьям предъявленных ему обвинений и приговорил его к пожизненному заключению. Главари террористического подполья, спланировавшие эту акцию, – Аслан Масхадов и Шамиль Басаев, Абу Дзейт (Тауфик-аль-Джедани, он же Абу-Умар-аль-Кувейти) и Магомед Хашиев были <a href="https://ria.ru/20061222/57561669.html" target="_blank">ликвидированы</a>. В 2004 году в связи с терактом в Северной Осетии 6-7 сентября были <a href="https://ria.ru/20040904/672435.html" target="_blank">объявлены днями траура</a> в России. В Северной Осетии, согласно <a href="https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1429709" target="_blank">указу</a> президента республики от 26 ноября 2004 года "Об этической и нравственной ситуации вокруг бесланской трагедии", 3 сентября был объявлен Днем Памяти жертв террористического акта в городе Беслане. С 2005 года в память о трагических событиях 2004 года в Беслане дата 3 сентября в России <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/22663" target="_blank">стала днем солидарности в борьбе с терроризмом</a>. Он установлен федеральным законом "О внесении изменений в федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года. В Северной Осетии ежегодно с 2005 года первого сентября <a href="https://ria.ru/20120901/734714038.html" target="_blank">начинаются трехдневные траурные мероприятия</a>, посвященные памяти погибших в результате теракта в бесланской школе, а в самом Беслане из-за траура на три дня <a href="https://ria.ru/20100901/270912734.html" target="_blank">сдвигается</a> начало учебного года. В траурные дни люди <a href="https://ria.ru/20050903/41288345.html" target="_blank">несут цветы</a> на руины школы и на мемориальное кладбище "Город ангелов", на котором похоронена большая часть погибших заложников. В 2005 году на нем открыли памятник "Древо скорби", а в 2006 году – <a href="https://ria.ru/20060901/53397320.html" target="_blank">мемориал</a> сотрудникам спецназа ФСБ и спасателям МЧС, погибшим при освобождении заложников. Разрушенную школу восстанавливать не стали. На ее территории был <a href="http://beslan-hram.ru/index.php/news/3-news/20-v-beslane-budet-vozveden-hram-vo-imja-novomuchenikov-i-ispovednikov-rossijskih" target="_blank">открыт мемориальный комплекс</a>. Его центральной частью стал школьный спортзал, вокруг которого возведен золотой каркас из металлических опор. Верх каркаса напоминает контур венка. Оставшиеся части корпуса школы были законсервированы, чтобы предотвратить их дальнейшее разрушение. В школе установили таблички с именами погибших сотрудников спецподразделений и МЧС. Во дворе школы с 2012 года возводится православный храм во имя новомучеников и исповедников Российских. Он <a href="http://beslan-hram.ru/index.php/about-fond" target="_blank">строится</a> на пожертвования жителей Осетии и благотворителей из различных регионов России. В 2019 году в нем <a href="http://www.beslan.ru/index.php/beslan/news_sltd/02_08_2019_v_rospisi_hrama_zadejstvovany_luchshie_mastera_strany" target="_blank">началась роспись</a> иконостаса. Памятники жертвам Беслана были <a href="https://ria.ru/20110902/428892231.html" target="_blank">установлены</a> и в других населенных пунктах России и мира: во Владикавказе, Санкт-Петербурге, в центре Москвы, в селе Коста-Хетагурова Карачаево-Черкесии, Флоренции (Италия). Одна из центральных улиц городка Кампо Сан Мартино (Campo San Martino), находящегося в северо-итальянской области Венето, была <a href="https://ria.ru/20150314/1052540638.html" target="_blank">названа</a> Улицей Детей Беслана в 2015 году. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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