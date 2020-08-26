https://ria.ru/20200826/keshbek-1576303698.html

На что россияне потратили 500 миллионов: самые интересные туры по кэшбеку

Три дня осталось у туристов, чтобы купить путешествие по России и вернуть часть денег за него. Выбрать можно любой регион — от Калининграда до Владивостока, и... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T08:00

2020-08-26T08:00

2020-08-26T11:24

туризм

зарина догузова

туризм

республика башкортостан

северный кавказ

японское море

маршруты - туризм

байкал

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Светлана Баева. </strong>Три дня осталось у туристов, чтобы купить путешествие по России и вернуть часть денег за него. Выбрать можно любой регион — от Калининграда до Владивостока, и многие уже это сделали. В некоторых компаниях отмечают, что продажи подскочили в два с половиной раза. По <a href="https://ria.ru/20200825/keshbek-1576291902.html" target="_blank">данным</a> Ростуризма на утро 25 августа, россияне потратили на такие поездки 500 миллионов рублей. О том, какие необычные уголки страны можно открыть для себя и получить кешбэк, — в материале РИА Новости.Мозаика этнических традиций"Россия — это целый мир, в котором, не пересекая границ, вы найдете частички и Европы, и Азии, и мозаику этнических традиций, — <a href="https://www.instagram.com/p/CEJz53OlE_U/" target="_blank">пишет</a> в инстаграме глава Ростуризма Зарина Догузова, рассказывая о программе. — Во многом отдых в нашей стране — для тех, кто умеет быть спонтанным, кто не боится ломать стереотипы. Главное — позволить месту удивить тебя".Туроператоры предлагают помимо самых популярных и раскрученных пляжных направлений, Москвы, Санкт-Петербурга, Золотого кольца, Байкала, Калининграда менее известные, но интересные города и курорты."Три волшебных слова: арбузы, осетрина и Волга", — характеризует одну из поездок по программе кешбэка экскурсионная компания по Европе и России. Но это только часть тура. В путешествии через Волгоград, Элисту и Астрахань вас познакомят с традициями казачества в музее "Казачий курень" поселка Иловля и предложат пройти обряд посвящения. Потом осмотр столицы Калмыкии и одного из самых крупных буддийских храмов Европы. Дальше — реконструкция города Сарай-Бату, легендарной столицы Золотой Орды. А вот уже после всего этого многообразия — арбузы, осетрина и дельта Волги.Не только лыжи и нарзанВ нескольких компаниях сообщили о росте популярности Северного Кавказа. "Это перспективное направление. Но сейчас едут на "горнолыжку" и курорты Кавминвод. То есть тут либо катаются, либо пьют нарзан, — объясняет гендиректор крупного туроператора по России Сергей Ромашкин. — У нас есть маршруты с историческими памятниками, удивительными природными достопримечательностями. Дербент, Махачкала — это еще и пляжный отдых на Каспийском море. Температура воды — плюс 25. Сезон длится по сентябрь включительно".В 2003 году ЮНЕСКО признала Всемирным наследием старую часть Дербента — самого южного города России.Аркаим, кумыс и пчелы"Благодаря акции вырос интерес к направлениям, которые раньше не пользовались особенной популярностью, — говорит Оксана Булах, коммерческий директор национального туроператора. — Например, активно покупают отдых в Башкирии. Оценили не только уникальные лечебные возможности региона, но и разнообразие природы: водопады, пещеры, горы, реки и озера, леса".Она отметила, что востребованы короткие активные туры, не требующие специальной физической подготовки. Например, выходные в Уральских горах в долине реки Белой (Агидель): конная прогулка по хребтам, сплав на катамаране, посещение Башкирского природного заповедника, где можно покормить маралов и увидеть рой дикой медоносной пчелы бурзянки. Хит среди необычных экскурсионных туров — программа "По дороге в Аркаим" с посещением всех природных и культурных достопримечательностей Южного Урала. Каповая пещера с древними наскальными рисунками, купание в глубоководном озере Банное, пасека с дегустацией башкирского меда и традиционного напитка кумыса. И конечно, священное древнее поселение рубежа III-II тысячелетий до нашей эры — Аркаим, который старше египетских пирамид. Средний чек — 50 тысяч"Туристы бронируют и направления, которые нельзя назвать массовыми, — подчеркивает генеральный директор российского отделения крупного международного туроператора Тарас Демура. — К примеру, тур во Владивосток с отдыхом на Японском море в подарок на день рождения".Константин Миронов, ответственный за программу кешбэка в компании, которая специализируется на экскурсионных турах по России и Европе, признается, что фирме даже пришлось выделить под это сотрудника — продажи активно начались в прошлую пятницу, 21 августа, и не прекращались ни в субботу, ни в воскресенье. Правда, результаты туроператоры называют разные, у кого как. Оксана Булах отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли в 2,5 раза (на 145 процентов), у Сергея Ромашкина данные скромнее: плюс десять процентов.И уже вчера первые туристы получили начисление по кешбэку за покупки. Средний чек — 50 тысяч рублей, соответственно, возврат — десять тысяч. "Больше всего бронирований у нас на октябрь, — уточняет Оксана Булах. — Это связано со школьными каникулами, которые можно потом совместить с ноябрьскими праздниками". Можем повторитьЭксперты объясняют, что нужно сделать, чтобы программа оказалась еще более успешной."На мой взгляд, было бы лучше, если бы она стартовала чуть раньше, например 10 августа, — считает Сергей Ромашкин. — Так, в Японии аналогичная акция действует с 22 июля, и ею воспользовались уже два миллиона человек". Кроме того, добавил специалист, многие россияне не смогли участвовать в программе из-за того, что у них нет карты "Мир". Логично было бы повторить программу, скажем, в октябре, а до этого доработать систему. В первый день, по его словам, были проблемы с проведением платежей."Я бы ее продлил, так как за неделю спрос не успеет раскачаться, — подчеркнул Тарас Демура. — Сделал бы постоянно действующей в каком-то периоде, но четко бы определил регионы, которые нуждаются в поддержке".Впрочем, еще на старте Зарина Догузова <a href="https://ria.ru/20200821/keshbek-1576106589.html" target="_blank">сообщила</a>, что Федеральное агентство по туризму не исключает возможности повторения программы.

https://ria.ru/20200821/puteshestviya-1576070645.html

https://ria.ru/20180818/1526765034.html

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https://ria.ru/20200820/1575971349.html

https://ria.ru/20180807/1526046154.html

https://ria.ru/20200825/keshbek-1576280465.html

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республика башкортостан

северный кавказ

японское море

байкал

москва

дербент

владивосток

республика крым

краснодарский край

махачкала

санкт-петербург

калининград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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