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Туризм
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Ростуризм не исключает, что повторит программу кешбэка по поездкам в РФ
Федеральное агентство по туризму не исключает возможности повторения программы поддержки внутреннего туризма с возвратом части средств, затраченных на... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:57
2020-08-21T18:08
туризм
кешбэк
зарина догузова
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Федеральное агентство по туризму не исключает возможности повторения программы поддержки внутреннего туризма с возвратом части средств, затраченных на путешествие, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В акции участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям путевки с возмещением будут доступны с 1 октября.Догузова пояснила, что особенность предыдущих программ поддержки туризма заключается в том, что выгоду там получает в конечном итоге потребитель, но деньги компенсируются бизнесу — туроператору или гостинице, которые таким образом делают более доступным продукт.По ее словам, в ведомстве не исключают, что будут повторять программу.
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кешбэк, зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Ростуризм не исключает, что повторит программу кешбэка по поездкам в РФ

17:57 21.08.2020 (обновлено: 18:08 21.08.2020)
652
© DMITRY ASTAKHOVЗарина Догузова
Зарина Догузова
© DMITRY ASTAKHOV
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму не исключает возможности повторения программы поддержки внутреннего туризма с возвратом части средств, затраченных на путешествие, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В акции участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям путевки с возмещением будут доступны с 1 октября.
Догузова пояснила, что особенность предыдущих программ поддержки туризма заключается в том, что выгоду там получает в конечном итоге потребитель, но деньги компенсируются бизнесу — туроператору или гостинице, которые таким образом делают более доступным продукт.

"Уникальность программы по туристическому кешбэку заключается в том, что деньги получает непосредственно турист. Мы именно в таком разрезе хотели бы ее сохранить", — сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По ее словам, в ведомстве не исключают, что будут повторять программу.
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Вчера, 07:00Туризм
В России стартовала программа путешествий с кешбэком до 15 тысяч рублей
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ТуризмКешбэкЗарина ДогузоваТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
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