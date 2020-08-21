https://ria.ru/20200821/keshbek-1576106589.html

Ростуризм не исключает, что повторит программу кешбэка по поездкам в РФ

Федеральное агентство по туризму не исключает возможности повторения программы поддержки внутреннего туризма с возвратом части средств, затраченных на... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T17:57

2020-08-21T17:57

2020-08-21T18:08

туризм

кешбэк

зарина догузова

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Федеральное агентство по туризму не исключает возможности повторения программы поддержки внутреннего туризма с возвратом части средств, затраченных на путешествие, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В акции участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям путевки с возмещением будут доступны с 1 октября.Догузова пояснила, что особенность предыдущих программ поддержки туризма заключается в том, что выгоду там получает в конечном итоге потребитель, но деньги компенсируются бизнесу — туроператору или гостинице, которые таким образом делают более доступным продукт.По ее словам, в ведомстве не исключают, что будут повторять программу.

https://ria.ru/20200821/puteshestviya-1576070645.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кешбэк, зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)