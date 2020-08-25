https://ria.ru/20200825/keshbek-1576291902.html
Ростуризм оценил успешность старта продаж туров с кешбэком
Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что считает успешным старт программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:23
2020-08-25T16:23
2020-08-25T16:23
туризм
кешбэк
зарина догузова
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что считает успешным старт программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств.Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Ее необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября."Вместе с новыми мерами поддержки, которые будут запущены уже в этом году, мы планируем не только вывести отрасль на докризисный уровень, но и дать мощный стимул для развития отрасли на годы вперед", — прокомментировала ситуацию она.Глава ведомства также ранее уточнила, что граждане по состоянию на утро вторника приобрели туров и размещений в отелях в рамках программы кешбэка более чем на 0,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20200811/1575034750.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кешбэк, зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что считает успешным старт программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств.
Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Ее необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.
"Мы считаем старт программы успешным. Наша ключевая задача – сделать отдых в стране для тех, кто решил провести его в России, доступнее и разнообразнее. Программа также должна помочь бизнесу преодолеть негативные последствия кризиса и строить планы на будущее", — сказала Догузова.
"Вместе с новыми мерами поддержки, которые будут запущены уже в этом году, мы планируем не только вывести отрасль на докризисный уровень, но и дать мощный стимул для развития отрасли на годы вперед", — прокомментировала ситуацию она.
Глава ведомства также ранее уточнила, что граждане по состоянию на утро вторника приобрели туров и размещений в отелях в рамках программы кешбэка более чем на 0,5 миллиарда рублей.