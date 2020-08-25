https://ria.ru/20200825/keshbek-1576291902.html

Ростуризм оценил успешность старта продаж туров с кешбэком

Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что считает успешным старт программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:23

2020-08-25T16:23

2020-08-25T16:23

туризм

кешбэк

зарина догузова

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что считает успешным старт программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств.Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Ее необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября."Вместе с новыми мерами поддержки, которые будут запущены уже в этом году, мы планируем не только вывести отрасль на докризисный уровень, но и дать мощный стимул для развития отрасли на годы вперед", — прокомментировала ситуацию она.Глава ведомства также ранее уточнила, что граждане по состоянию на утро вторника приобрели туров и размещений в отелях в рамках программы кешбэка более чем на 0,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20200811/1575034750.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кешбэк, зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)