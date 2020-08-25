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https://ria.ru/20200825/turchinov-1576266143.html
Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что у главы государства Владимира Зеленского "есть все... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T02:54
2020-08-25T02:58
россия
ситуация на украине
владимир зеленский
виктор янукович
республика крым
александр турчинов
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. </strong>Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Turchinov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Турчинов</a> заявил, что у главы государства <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> "есть все возможности" для наступления на Крым. Об этом, как сообщает <a href="https://crimea.ria.ru/politics/20200824/1118655855/Na-Ukraine-ne-vidyat-prepyatstviy-dlya-voennogo-pokhoda-na-Krym.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">РИА Новости Крым</a>, он сказал на митинге оппозиции в честь Дня независимости Украины.Турчинов выразил готовность "помочь" Зеленскому в "реализации наступления"Таким образом экс-секретарь СНБО, исполнявший весной 2014 года обязанности главы государства, ответил на речь Зеленского по случаю Дня Независимости <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a>, в которой он заявил, что "те, кто без боя подарили часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму".Турчинов предположил, что допрашивать будут не тех, "кто уничтожал обороноспособность" Украины, а оппозицию. При этом одним из виновных в потере Крыма он назвал бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JAnukovich/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Януковича</a>.Экс-глава СНБО также заявил, что для Зеленского важнее договоренности с <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москвой</a>,</u> чем "защита украинской земли".<a href="https://ria.ru/20200724/1574889813.html" target="_blank">Ранее</a> Турчинов выражал готовность лично штурмовать Крым. Сам Зеленский заявлял, что полуостров "обязательно" вновь станет украинским.
https://ria.ru/20200807/1575498575.html
https://ria.ru/20200820/zelenskiy-1576069586.html
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россия
республика крым
украина
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россия, ситуация на украине, владимир зеленский, виктор янукович, республика крым, александр турчинов, украина, в мире

Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым

02:54 25.08.2020 (обновлено: 02:58 25.08.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что у главы государства Владимира Зеленского "есть все возможности" для наступления на Крым. Об этом, как сообщает РИА Новости Крым, он сказал на митинге оппозиции в честь Дня независимости Украины.
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Таким образом экс-секретарь СНБО, исполнявший весной 2014 года обязанности главы государства, ответил на речь Зеленского по случаю Дня Независимости Украины, в которой он заявил, что "те, кто без боя подарили часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму".
Турчинов предположил, что допрашивать будут не тех, "кто уничтожал обороноспособность" Украины, а оппозицию. При этом одним из виновных в потере Крыма он назвал бывшего президента Виктора Януковича.
Экс-глава СНБО также заявил, что для Зеленского важнее договоренности с Москвой, чем "защита украинской земли".
Ранее Турчинов выражал готовность лично штурмовать Крым. Сам Зеленский заявлял, что полуостров "обязательно" вновь станет украинским.
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РоссияСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичРеспублика КрымАлександр ТурчиновУкраинаВ мире
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